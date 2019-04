Werner Lorant gibt Trainer-Comeback beim FC Hallein: "Werde das Kämpfen und Laufen lehren"

Kult-Coach Werner Lorant kehrt noch einmal auf die Trainerbank zurück. Der 70-Jährige soll den österreichischen Fünftligisten FC Hallein vor dem Abstieg bewahren.





Kult-"Werner beinhart" Lorant ist wieder in seinem Element. "Ich werde den FC Hallein das Kämpfen und Laufen lehren. Nur wer um jeden Zentimeter kämpft, hat bei mir eine Chance", sagte der Kult-Coach noch vor seinem ersten Training beim FC Hallein den Salzburger Nachrichten und fügte in altbewährter Lorant-Manier an: "Mit Schönspielen werden wir die Liga sicher nicht halten. Wir müssen Gas geben."

Lorant soll den österreichischen Fünftligisten, Tabellenschlusslicht in der 1. Landesliga Salzburg, in den letzten sieben Spieltagen vor dem Abstieg retten. "Werner brennt darauf. Wenn er es nicht schafft, dann niemand", sagte der künftige Halleiner Sportdirektor David König, der den Freundschaftsdeal eingefädelt hat, zu Sky Sport Austria.

Mit seiner schroffen Art und markigen Sprüchen soll Lorant das Team auf Vordermann bringen. Dass er auch mit 70 dazu noch in der Lage ist, daran lässt der frühere Bundesligatrainer keinen Zweifel. "Hören Sie mal. Was heißt, ein Comeback wagen. Ich wage es nicht, sondern es reizt mich, da spielt das Alter keine Rolle", betonte Lorant.

Löwen-Legende Werner Lorant wird 70: "Ich bin doch kein Pfarrer" © getty 1/21 Schon als Spieler war Werner Lorant der "Beinharte", als Löwen-Trainer wurde er zur Kultfigur. Einstecken und vor allem austeilen konnte Lorant schon immer gut. Zu seinem 70. Geburtstag blickt SPOX auf die legendärsten Sprüche und Momente zurück. © imago 2/21 Schon als aktiver Spieler war Lorant unter den Angreifern in der Bundesliga als raubeiniger und harter Verteidiger gefürchtet. Seine erfolgreichsten Profijahre verbrachte er bei Eintracht Frankfurt, wo er den UEFA Cup und den DFB-Pokal gewann. © getty 3/21 Seine Spielweise brachte ihm den Namen "Werner Beinhart" ein. In seiner Bundesliga-Karriere sah er 67 Mal die Gelbe und 2 Mal die Rote Karte. 1974 soll er Theo Homann vom Wupertaler SV mit einem Tritt gegen das Knie zum Sportinvaliden gemacht haben. © imago 4/21 Insgesamt absolvierte Lorant 325 Bundesligaspiele für den BVB, Saarbrücken, Essen, den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt, ehe er 1987 seine aktive Laufbahn bei Schweinfurt 05 beendete. Dort begann er gleichzeitig seine legendäre Trainer-Karriere. © getty 5/21 Nach drei Jahren auf der Trainerbank bei den Schweinfurtern und in Aschaffenburg sollte Lorant eigentlich bei Borussia Fulda anfangen, doch der neue Präsident des Bayernligisten 1860 München, Karl-Heinz Wildmoser, riss Lorant aus seinem Vertrag. © getty 6/21 Neun Jahre blieb Lorant Trainer der Löwen, führte die 60er mit einem historischen Durchmarsch und zwei Aufstiegen in Folge erst zurück in die Bundesliga und Jahre später in den UEFA Cup. In Giesing hat er immer noch Heldenstatus. © getty 7/21 Seine Zeit bei 1860 bescherte Werner "Beinhart" aber auch einen Kultstatus unter den Bundesliga-Trainern und das nicht nur durch seine cholerische Art an der Seitenlinie, sondern auch durch seine markigen Sprüche. © getty 8/21 Beispiel gefällig? Bitteschön: "Was soll ich mit den Spielern reden, ich bin doch kein Pfarrer", sagte Lorant einmal, angesprochen auf seine harte Gangart mit den Spielern. © getty 9/21 Von den damaligen Vorzeigetrainern des deutschen Fußballs wie Winfried Schäfer, Otto Rehhagel oder Ottmar Hitzfeld trennten Lorant Welten. Eigene Fans beschimpfte er als "Wichser", eigene Spieler als "Versager"... © getty 10/21 ... und auch die Schiedsrichter waren nicht sicher vor Lorant, wenn dieser mal wieder in Rage geriet: "Der Schiri kann froh sein, dass ich ihm keine geschmiert habe." © getty 11/21 Auch für die Kollegen hatte er immer einen Spruch parat: Als Rehhagel 1995 Bayern-Trainer wurde, fragte ein Journalist Lorant, ob er sich dem Neuen schon vorgestellt habe. Lorant: "Wieso ich? Der soll sich bei mir vorstellen. Er kommt in meine Stadt" © getty 12/21 Aus der Abneigung gegen den Rivalen machte Lorant keinen Hehl. 1999 schlug 60 zum ersten Mal nach 22 Jahren den FCB. Lorant fuhr am Folgetag laut hupend durch die Säbener Straße: "Ich sah lauter traurige Bayern-Fans und fragte, ob jemand gestorben ist." © getty 13/21 In Mannschaftskreisen führte Lorant bei 1860 ein Handy-Verbot ein. Wer dagegen verstieß, musste mit Konsequenzen rechnen: "Wenn das Handy klingelt, kann man aus dem Bus aussteigen. Der hat ja ein Handy und kann sich ein Taxi rufen." © getty 14/21 Hatte sich das einstige Raubein schon als Verteidiger den Spitznamen "Werner Beinhart" verdient, so wurde er im Laufe seiner Trainer-Karriere noch härter. Einen verletzten Spieler auswechseln? "Nur wenn sich einer das Bein bricht." © getty 15/21 Wie ernst es Lorant war, musste Peter Nowak am eigenen Leib erfahren. Weil dieser aus jedem blauen Fleck eine schwere Verletzung machte, stellte ihn Lorant als Stürmer auf, um zu sehen, welche Duelle wirklich wehtun. Nowak war danach seltener beim Arzt. © getty 16/21 Doch Lorant war nicht nur der "schlichte Schleifer" seiner Mannschaft, sondern zu seinen Löwen-Jahren dem kicker nach zu urteilen auch ein "erstklassiger Fachmann". So holte er beispielsweise einen Nobody namens Jens Jeremies aus Dresden. © getty 17/21 Für Schmunzler und Aufsehen sorgten aber Aktionen abseits des Platzes. "Hey Bayern-Fan", soll er einmal zu einem Jungen mit Klinsmann-Trikot gerufen und ihm anschließend eines der Löwen gekauft haben mit der Warnung: "Wehe, du ziehst es nicht an." © getty 18/21 "Der Star der Mannschaft bin ich", sagte Lorant einmal und schuf auch mit allen anderen lauten Auftritten Ruhe im Verein, weil er allen medialen Fokus auf sich lenkte. Nach einer 1:5-Pleiten gegen die Bayern im Oktober 2001 musste der "Star" jedoch gehen. © getty 19/21 Lorant zog es anschließend unter anderem zu Fenerbahce, LR Ahlen, APOEL Nikosia, Unterhaching und Kasimpasa. So erfolgreich wie bei den Sechzigern war er jedoch nie mehr. © imago 20/21 Es folgte der Absturz: 2010 wurde Lorants Haus in Dorfen zwangsversteigert, 2011 gastierte er in der Trash-Sendung "Die Alm". Mittlerweile lebt er auf einem Camping-Platz in Oberbayern am Waginger See - gemeinsam mit dem Ex-Profi Dieter Eckstein. © imago 21/21 Dort besuchte ihn die Süddeutsche Zeitung kürzlich und vermittelte das Bild eines zufriedenen Rentners. "Über was sollte ich mich beschweren? So ist das. Passt doch", wird Lorant zitiert.

Lorant: "Auf Abenteuer lasse ich mich nicht mehr ein"

Ob er nur eine Rolle als "Feuerwehrmann" einnimmt oder mehr daraus wird, ist noch offen. Natürlich könne er sich, so Lorant, ein "längerfristiges Engagement" vorstellen: "Aber auf Abenteuer lasse ich mich in meinem Alter sicher nicht mehr ein."

Erst vor drei Wochen lehnte er deshalb ein Angebot aus China ab. "Ich habe sofort abgesagt, mich bringt man aus Waging nicht mehr so schnell weg. Solche Sachen sollen die jungen Laptop-Trainer machen", sagte er mit einem Seitenhieb auf die neue Trainergeneration, die so ganz anders als er selbst ist.

Lorant, der bei 1860 München an der Seite von Präsident Karl-Heinz Wildmoser von 1992 bis 2001 eine Ära geprägt hatte, lebt in Waging am See - rund 50 Kilometer von Hallein entfernt - auf einem Campingplatz. Zu seinem 70. Geburtstag im November hatte Lorant deshalb auch mit einigen Gerüchten aufgeräumt.

© getty

Lorant: "Die jungen Kerle von heute hätten ein Problem"

Er müsse klarstellen, dass er dort "in einer Penthouse-Wohnung" lebe, "ich bekomme regelmäßig meine Rente, mir geht es gut". Dass er abgestürzt sei, wie immer wieder mal behauptet wird, wies er in der Sport Bild als "Unsinn" energisch zurück.

Als Trainer war er zuletzt 2017 tätig gewesen - damals beim viertklassigen Union Hallein, den er in 14 Spielen vor dem Abstieg bewahrte. Nun also der FC Hallein. Die Spieler dürfen sich freuen.

Bei der heutigen Spielergeneration verabscheue er, sagte Lorant zuletzt, die vielen Tattoos: "Spielen die Jungs dann besser Fußball?" Und überhaupt seien die Profis zu sehr "verhätschelt. Die jungen Kerle von heute hätten ein Problem mit mir".