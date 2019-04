Pele nach Nieren-OP aus dem Krankenhaus entlassen

Brasiliens Fußball-Legende Pele ist zwei Tage nach der operativen Entfernung eines Nierensteins aus dem Krankenhaus in Sao Paulo entlassen worden. Dies gaben die brasilianischen Ärzte am Montag bekannt. "Der Eingriff war erfolgreich, der Patient konnte das Hospital verlassen", hieß es in der Mitteilung.

Am Dienstag vergangener Woche war der dreimalige Weltmeister in seine Heimat zurückgekehrt. Zuvor hatte er sich in Paris einem Noteingriff unterziehen müssen. Nach der Rückkehr nach Sao Paulo stand für den 78-Jährigen wenige Tage später im renommierten Hospital Albert Einstein die nächste Operation an.

Vor fünf Jahren hatte Pele erstmals mitgeteilt, dass ihm noch zur Aktivenzeit eine Niere entfernt worden war. In den letzten Jahren hatte sich die Krankenakte dann mit einem ersten Harnwegsinfekt (2014) sowie Operationen an der Wirbelsäule (2015) und der Hüfte (2012 und 2016) bedenklich gefüllt. Dem Wunderstürmer mit 1091 Toren fällt heute das Gehen sichtlich schwer.