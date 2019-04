Rendezvous der Fußball-Legenden: Hall of Fame mit Beckenbauer, Seeler und Co. eröffnet

Das "Who is Who" des deutschen Fußballs hat sich am Montag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zur Eröffnung der Hall of Fame, der Ruhmeshalle, eingefunden.





Zum Rendezvous der Ehrenspielführer und Weltmeister wurde am Montagabend die offizielle Eröffnung der Hall of Fame in Dortmund. Angeführt von den Ehrenspielführern Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und Lothar Matthäus traf sich die Creme de la Creme im Deutschen Fußballmuseum, um der feierlichen Gala beizuwohnen.

"Es gibt viele Beispiele, von Hollywood inszeniert. Warum sollte Deutschland nicht auch eine Hall of Fame haben?", sagte Beckenbauer auf dem Roten Teppich, Matthias Sammer zeigte sich "sehr dankbar", während Paul Breitner forderte: "Es ist Aufgabe der Organisatoren, die Qualität auch für die nächsten Generationen hochzuhalten."

Abgesehen vom erkrankten Gerd Müller nahmen alle noch lebenden Mitglieder der Gründungself der Hall of Fame an der Gala teil: Beckenbauer, Seeler, Matthäus, Breitner, Sammer, Sepp Maier, Andreas Brehme und Günter Netzer. Ehrenspielführer Fritz Walter und Helmut Rahn, Helden des Wunders von Bern 1954, wurden ebenso posthum geehrt wie der damalige Weltmeistertrainer Sepp Herberger. "Das Zusammentreffen dieser Fußball-Legenden an einem Ort hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Diese Konstellation macht die Hall of Fame schon jetzt einzigartig", hatte Manuel Neukirchner, der Direktor des Fußballmuseums, betont.

Hall of Fame des deutschen Fußballs: Die beste Elf des DFB © getty 1/13 Mit einer Gala wird am Montag die Hall of Fame des deutschen Fußballs eröffnet. "Die erste Elf" der Rumheshalle wurde schon im November von einer Jury aus Sportjournalisten gewählt und diese "Startelf" ist dabei herausgekommen. © getty 2/13 TOR - Sepp Maier: Machte 95 Länderspiele für Deutschland, wurde Welt- und Europameister und zählte zu den besten Torhütern der Welt. © getty 3/13 ABWEHR - Matthias Sammer: War der erste Spieler aus der DDR, der für die gesamtdeutsche Nationalmannschaft spielte. Holte auf dem Höhepunkt seiner Karriere den EM-Titel 1996 und galt als heimlicher Chef der Mannschaft, obwohl Jürgen Klinsmann Kapitän war. © getty 4/13 Franz Beckenbauer: Führte die Welt- und Europameistermannschaft von 1972 und 1974 als Kapitän an. Der "Kaiser" perfektionierte das Libero-Spiel und ist bis heute der einzige Deutsche, der sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister wurde. © getty 5/13 Andreas Brehme: Schoss die DFB-Auswahl bei der WM 1990 per Elfmeter gegen Argentinien zum Titel. Brehme machte insgesamt 86 Länderspiele und war besonders für seine Beidfüßigkeit bekannt. © getty 6/13 Paul Breitner: Bestritt 48 Spiele für die Nationalmannschaft und wurde gemeinsam mit Maier, Beckenbauer, Netzer und Müller Welt- und Europameister. © getty 7/13 MITTELFELD - Lothar Matthäus: Kopf der Mannschaft, die bei der WM 1990 in Italien den Titel holte. Wurde nach Fritz Walter, Uwe Seeler und Beckenbauer als vierter Spieler zum Ehrenspielführer ernannt. Ist bis heute Rekordnationalspieler mit 150 Einsätzen. © getty 8/13 Günther Netzer: War als Regisseur Teil der legendären Wembley-Elf, die 1972 im EM-Viertelfinale erstmalig England im eigenen Stadion schlug und den Titel holte. Wurde 1974 Weltmeister, beendete nach gerade einmal 37 Einsätzen seine DFB-Karriere. © getty 9/13 Fritz Walter: Der erste Ehrenspielführer des DFB und Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 1954. Machte 61 Spiele für die Nationalmannschaft (33 Tore) und hielt auf Vereinsebene Kaiserslautern über 30 Jahre lang die Treue. Verstarb im Juni 2002. © getty 10/13 ANGRIFF - Uwe Seeler: Einer der sechs Ehrenspielführer des DFB. "Uns Uwe" erzielte in 72 Länderspielen 43 Tore, war Teil der Mannschaft die im WM-Finale 1966 durch das legendäre Wembley-Tor unterlag und wurde bei der WM 1970 Dritter. © getty 11/13 Gerd Müller: Der Bomber der Nation erzielte sagenhafte 68 Tore in 62 Länderspielen und war entscheidend am Triumph der Nationalmannschaft bei der WM 1974 im eigenen Land beteiligt. Nach dem Turnier trat er aus der DFB-Auswahl zurück. © getty 12/13 Helmut Rahn: Wurde durch seine beiden Tore im Finale 1954 gegen Ungarn zur Legende und schoss die DFB-Auswahl zum ersten WM-Titel. Der "Boss" machte 21 Tore in 40 Spielen für Deutschland. © getty 13/13 TRAINER - Sepp Herberger: Führte die deutsche Nationalmannschaft 1954 zum sensationellen WM-Titel im Berner Wankdorfstadion gegen Ungarn. War lange Zeit Rekord-Bundestrainer (167 Länderspiele), wurde nun jedoch von Joachim Löw überholt.

"Hall of Famer" werden mit Ausstellung geehrt

"Die erste Elf" in der neu installierten Ruhmeshalle des deutschen Fußballs war von führenden Sportjournalisten gewählt worden. Als Laudatoren fungierten am Montagabend DFB-Präsident Reinhard Grindel, Showmaster Thomas Gottschalk, Belgiens Torwart-Ikone Jean-Marie Pfaff, der 2014er-Weltmeisterkapitän Philipp Lahm und Sänger Mark Forster.

Zur Wahl hatten ausschließlich Spieler gestanden, die ihre Karriere vor mindestens fünf Jahren beendet hatten. Spieler des 2014er-Weltmeisterteams konnten daher nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden. Sukzessive wird der Kreis der Ausnahmespieler in der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs in den kommenden Jahren erweitert. Die "Hall-of-Famer" werden mit einer eigenen Ausstellung im Fußballmuseum geehrt.

Dort wird ohnehin der Bogen zwischen den Assen des vergangenen Jahrhunderts und den Protagonisten der Neuzeit gespannt. Deutschlands neuer Ausnahmekönner Leroy Sane (23) vom englischen Meister Manchester City ist nämlich Hauptdarsteller der neuen 3D-Kino-Show im Fußballmuseum. Der Ex-Schalker unternimmt in der zwölfminütigen Filmproduktion eine virtuelle Reise in die deutsche Fußballvergangenheit.

Sepp Herberger weiht Löw und Sane ein

Durch die holografische Projektionstechnik erscheinen Sane und Legenden des deutschen Fußballs in der 3D-Kino-Show als freigestellte, dreidimensionale Raumbilder. Der Film lässt die Schlüsselmomente der vier WM-Erfolge (1954, 1974, 1990 und 2014) noch einmal lebendig werden. England-Legionär Sane, in Bochum-Wattenscheid aufgewachsen, trifft dabei auf die Weltmeisterspieler Matthäus, Breitner, Lahm und Thomas Müller.

Als besonderer Gesprächspartner tritt Sepp Herberger in Erscheinung. In einem virtuellen Zwiegespräch weiht der "Chef" Sane und Bundestrainer Joachim Löw, Coach des Weltmeisterteams von 2014, in die Geheimnisse des Wunders von Bern ein. "Die Nähe zu den Protagonisten und das teils unbekannte historische Filmmaterial machen unsere Kino-Show zu einem besonderen Erlebnis, das es in dieser Form noch nicht gibt", sagte Neukirchner.

Eine "erste Elf" in der Hall of Fame gibt es auch für die Frauen, die offizielle Aufnahme erfolgt in diesem Sommer. Angeführt wird die Ruhmeshalle des deutschen Frauenfußballs von Rekordnationalspielerin Birgit Prinz, die auch dreimal zur Weltfußballerin gekürt worden war.