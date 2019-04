Fußball im TV und Livestream am Karfreitag und Ostern: Wann spielt die Bundesliga und 2. Liga?

Das Osterwochenende steht vor der Tür, aber der Fußball macht trotzdem keine Pause. Wir zeigen Euch, wann in den deutschen und internationalen Ligen gespielt wird.

Rund um das katholische Osterfest ist die Terminierung des Bundesliga-Spieltags immer ein wenig anders. Grund dafür ist, dass der Karfreitag ein stiller Feiertag in Deutschland ist.

Bundesliga am Karfreitag und Osterwochenende

Durch die Feiertagsgesetzgebung ist in der Bundesrepublik geregelt, dass an manchen stillen Feiertagen (Karfreitag, Buß- und Bettag) keine Sportveranstaltungen stattfinden dürfen. Deswegen wird es am 30. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19 kein Freitagabendspiel geben.

Stattdessen wurde diese Partie auf den darauffolgenden Samstag verlegt. Somit wird nach dem Top-Spiel um 18.30 Uhr am Karsamstag noch ein weiteres Duell ausgetragen. Um 20.30 Uhr stehen sich dann Schalke und Hoffenheim gegenüber. Im Gegensatz zu allen anderen Bundesligaspielen am Samstag überträgt nicht Sky, sondern Eurosport die Partie live. Über den Eurosport Player oder Eurosport 2 (jeweils zahlungspflichtig) kann die Begegnung verfolgt werden.

Dasselbe gilt für das Spiel am Ostermontag zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Auch hier ist das Spiel nur bei Eurosport zu sehen.

Alle Bundesliga-Partien könnt ihr mit unserem Liveticker verfolgen. Wir bieten sowohl alle Einzelbegegnungen des Spieltags an als auch eine Konferenz am Samstagnachmittag.

Datum Tag Anpfiff Heim Auswärts Live-Übertragung 20.04.2019 Karsamstag 15.30 Uhr FC Bayern Werder Bremen Sky 20.04.2019 Karsamstag 15.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Nürnberg Sky 20.04.2019 Karsamstag 15.30 Uhr FC Augsburg VfB Stuttgart Sky 20.04.2019 Karsamstag 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf Sky 20.04.2019 Karsamstag 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach RB Leipzig Sky 20.04.2019 Karsamstag 20.30 Uhr FC Schalke 04 TSG Hoffenheim Eurosport 21.04.2019 Ostersonntag 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Dortmund Sky 21.04.2019 Ostersonntag 18 Uhr Hertha BSC Hannover 96 Sky 22.04.2019 Ostermontag 20.30 Uhr VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Eurosport

2. Liga am Karfreitag und Osterwochenende

Die Feiertagsgesetzgebung gilt natürlich auch für die 2. Liga. Daraus resultiert ein ungewöhnlicher Spielplan in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

So werden am Samstag vier Spiele ausgetragen. Anpfiff ist jeweils um 13 Uhr. Sky zeigt alle Einzelspiele live und in voller Länge. Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz mit allen vier parallel laufenden Begegnungen an.

Dasselbe gilt für den Sonntag, an dem fünf Zweitligapartien stattfinden. Der Anstoß erfolgt jedoch eine halbe Stunde später um 13.30 Uhr. Auch hier bietet Sky jeweils eine Übertragung zu den einzelnen Spielen sowie eine Konferenz an.

Wenn ihr die Duelle nicht visuell verfolgen könnt, schafft SPOX Abhilfe. Wir haben zu allen Spielen einen Liveticker im Angebot, mit dem ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Datum Tag Anpfiff Heim Auswärts 20.04.2019 Karsamstag 13 Uhr Hamburger SV Erzgebirge Aue 20.04.2019 Karsamstag 13 Uhr Holstein Kiel SC Paderborn 20.04.2019 Karsamstag 13 Uhr MSV Duisburg SV Sandhausen 20.04.2019 Karsamstag 13 Uhr Greuther Fürth Union Berlin 21.04.2019 Ostersonntag 13.30 Uhr Arminia Bielefeld FC Ingolstadt 21.04.2019 Ostersonntag 13.30 Uhr Jahn Regensburg TSG Hoffenheim 21.04.2019 Ostersonntag 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 VfL Bochum 21.04.2019 Ostersonntag 13.30 Uhr 1. FC Heidenheim St. Pauli 21.04.2019 Ostersonntag 13.30 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Köln

Karfreitag: Die Spiele in den europäischen Top-Ligen

Wer dennoch am Karfreitag nicht auf Fußball verzichten will, der kann sich internationale Top-Ligen zu Gemüte führen. Die Ligue 1 und Primera Division macht im Gegensatz zu den deutschen Ligen keine Pause. Bei DAZN können beide Ligen abgerufen werden.

DAZN ist ein Streamingdienst der internationalen Top-Fußball im Angebot hat. Neben der Ligue 1 und Primera Division hat die Plattform auch alle Partien der Serie A und der Europa League im Port Folio. Zudem überträgt DAZN ausgewählte Spiele der Champions League und Premier League.

Aber nicht nur der Fußball ist bei DAZN beheimatet. Auch andere Sportarten wie Basketall, Handball, Darts oder auch die großen US-Sportligen sind abrufbar. Beispielsweise zeigt DAZN am Karfreitag auch das Fed-Cup-Duell Deutschlands gegen Lettland (ab 15 Uhr live auf DAZN).

Der Streamingdienst ist im ersten Monat kostenlos und kostet ab dem zweiten 9,99 Euro monatlich. Die Kündigung ist innerhalb des Gratismonats jederzeit online möglich.