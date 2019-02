Cristiano Ronaldo hat sich bei Franck Ribery diesen Trick abgeschaut

Juventus Turins Superstar Cristiano Ronaldo hat sich offenbar von Bayern-Routinier Franck Ribery im Hinblick auf sein Regenerationsprogramm inspirieren lassen.

Wie die Sport Bild berichtet, habe der Portugiese von der Kälte-Therapie gelesen, mit der Ribery versucht, "dem Alter und seinen Auswirkungen ein Schnippchen zu schlagen."

In Folge dessen habe Ronaldo Besuche in der Kältekammer in sein Fitnessprogramm integriert. Neben der Kälte-Therapie schwört der 34-Jährige auf Schwimmen im Anschluss an ein Spiel sowie der Verzicht auf Zucker und Alkohol.

Ronaldo trifft mit Juventus Turin am Mittwochabend im Champions-League-Achtelfinale auf Atletico Madrid (21 Uhr im LIVE-TICKER).