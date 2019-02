FIFA 19 - Winter-Upgrades: Welche Spieler haben sich inwiefern verbessert?

Nachdem die meisten Transferfenster wieder geschlossen haben, wurden am 15. Februar die ersten Wertungen der Spieler in FIFA 19 angepasst. Bei SPOX erfahrt ihr, welche Spieler sich wie verbessert haben.

Neben einigen Spielern aus der Premier League haben auch Marco Reus und Kylian Mbappe Optimierungen ihrer Karten bekommen.

Bei FIFA werden im beliebten Spielmodus Ultimate Team die Spieler-Karten lediglich zweimal pro Saison aktualisiert. Kurz nach Release des Ablegers, demnach im Herbst, und nach dem Schließen des Transferfensters im Winter, also im Februar.

Ziel der Winter-Upgrades ist es, das Rating der Spieler ihren realen Leistungen nachzuempfinden und die Mannschaft, falls ein Vereinswechsel vollzogen wurde, zu verändern.

FIFA 19: Wann kommen die Winter-Upgrades?

Nachdem bereits am vergangenen Freitag die ersten Updates der Premier League veröffentlich wurden, ist davon auszugehen, dass EA zeitnah auch die Anpassungen der anderen europäischen Top-Ligen vollzieht. Wann das genau sein wird, darüber kann allerdings nur spekuliert werden.

Die vermutlichen Veröffentlichungs-Zeitpunkte:

Premier League: 15. Februar

Serie A: 17. Februar

17. Februar Ligue 1: 19. Februar

19. Februar Bundesliga: 21. Februar

21. Februar La Liga: 23. Februar

23. Februar Rest der Welt: 25. Februar

FIFA 19: Diese Spieler wurden bisher verbessert

Falls die Spieler entsprechende In-Forms-Upgrades, die der Spieler erhält, wenn er besondere Leistungen in einer realen Partie vollbracht hat - haben, werden diese automatisch aktualisiert.

Spieler Rating vor Upgrade Rating nach Upgrade Team Harry Kane 89 90 Tottenham Hotspur Marco Reus 85 88 Borussia Dortmund Kylian Mbappe 87 88 Paris Saint-Germain Virgil van Dijk 85 88 FC Liverpool Pierre-Emerick Aubameyang 87 88 FC Arsenal Alisson 85 87 FC Liverpool Toby Alderweireld 85 87 Tottenham Hotspur Fernandinho 86 87 Manchester City Raheem Sterling 85 87 Manchester City Heung Min Son 84 85 Tottenham Hotspur Alexandre Lacazette 84 85 FC Arsenal Felipe Anderson 82 84 West Ham United Kepa 83 84 FC Chelsea Aymeric Laporte 83 84 Manchester City Anthony Martial 83 84 Manchester United Andrew Roberston 81 83 FC Liverpool Lucas Torreira 78 82 FC Arsenal Marcus Rashford 81 82 Manchester United Lucas Digne 78 81 FC Everton Richarlison 77 80 FC Everton Ruben Neves 79 80 Wolverhampton Wanderers Matt Doherty 74 77 Wolverhampton Wanderers Ryan Fraser 75 77 AFC Bournemouth James Maddison 75 77 Leicester City Aaron Wan-Bissaka 70 76 Crystal Palace

FIFA 19: Was passiert mit den "alten" Karten?

Sobald die Winter-Upgrades der Spieler erschienen sind, können die Vorgänger nicht mehr in den Sets gezogen werden. Außerdem behaltet ihr die "alten" Karten mit den ursprünglichen Ratings, diese werden also nicht aktualisiert. Aufgrunddessen existieren nach dem Upgrade zwei verschiedene Versionen von Standard-Karten des jeweiligen Spielers in FIFA Ultimate Team.

