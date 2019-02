FIFA 19: Wann kommen die Winter-Upgrades?

Die meisten Transferfenster sind geschlossen und die Mannschaften haben ihre Wechsel durchgeführt. Nun, da schon seit einigen Wochen wieder der Ball rollt, wird es in FIFA 19 Zeit, die Wertungen der Spieler anzupassen. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wann dies wahrscheinlich stattfinden wird.

Die Standard-Karten im FUT-Modus bei FIFA werden lediglich zweimal pro Saison aktualisiert. Einmal kurz nachdem der neue Ableger auf dem Markt gekommen ist, demnach im Herbst, und ein weiteres Mal nach dem Schließen der Transferfenster im Winter, also im Februar. Ziel ist es, die Wertungen der Spieler ihren realen Leistungen bestmöglich nachzuempfinden und eventuell nach einem Wechsel die Mannschaft zu verändern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Noch ist kein offizielles Datum für die Veröffentlichung der Winter-Upgrades bekannt. Allerdings wird am Freitag, dem 22. Februar, mit dem Start der Upgrades gerechnet.

FIFA 19: Winter-Upgrades in den europäischen Top-Ligen

In der Vergangenheit wurden nicht alle neuen Standard-Karten zur gleichen Zeit enthüllt. EA Sports wird wahrscheinlich erneut "Körbe" nach und nach mit aktualisierten Karten veröffentlichen. Diese waren in den letzten Jahren nach Ligen sortiert, hier findet ihr die potentiellen Veröffentlichungs-Zeiten:

Premier League: 22. Februar

22. Februar Serie A: 24. Februar

24. Februar Ligue 1: 26. Februar

26. Februar Bundesliga: 28. Februar

28. Februar Primera Division: 2. März

2. März Rest der Welt: 4. März

FIFA 19: Was passierten mit den "alten" Karten?

Sobald die neuen Karten zum Winter-Upgrade erscheinen, können die Vorgänger nicht mehr in Sets gezogen werden. Außerdem behaltet ihr die "alten" Karten mit den ursprünglichen Werten, diese werden nicht aktualisiert. Deshalb existieren nach dem Upgrade zwei verschiedene Versionen von Standard-Karten des jeweiligen Spielers im FUT-Modus.

Die sogenannten "in Form"-Karten sowie die "Team der Woche"-Karten hingegen werden mit dem Winter-Upgrade möglicherweise aufgewertet. Schließlich sollen sie weiterhin besser als die Standard-Karten bleiben. An der Farbe der Karten (Bronze, Silber, Gold) ändert sich hingegen nichts, auch wenn der Wert eines Spielers so nach oben verändert wird, dass eigentlich eine Farbänderung erfolgen müsste.

FIFA 19: Die 10 besten Spieler nach Wertungen