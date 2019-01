Transfermarkt - News und Gerüchte: Bayer-Rekordtransfer Alario nach Spanien?

Bayer Leverkusens Rekord-Zugang Lucas Alario könnte zu Real Betis wechseln. Der FC Arsenal wird von Manchester United bei Eric Bailly geblockt, RB Leipzig hat eine lange Wunschliste.

Hier gibt's die heißesten News und Gerüchte vom Transfermarkt am 23. Januar.

Bayer Leverkusens Stürmer Lucas Alario zu Real Betis?

Mit nur acht Tagen im offenen Transferfenster verbleibend könnte sich bei Bayer Leverkusen noch ein großer Transfer anbahnen. Wie der kicker in Berufung auf Quellen aus Spanien berichtet, hat Real Betis ernstes Interesse an Lucas Alario angemeldet. Er soll demnach bis Sommer ausgeliehen werden, anschließend soll eine Kaufoption greifen.

Alario wurde im Sommer 2017 mit 24 Millionen Euro zum Rekord-Zugang der Werkself. Aus Spanien stimmt Columna Zero in diese Berichte ein. Erste Treffen zwischen Leverkusen und Betis sollen bereits stattgefunden haben, der Spieler soll einen Wechsel befürworten. In Leverkusen ist er kein Stammspieler.

Der 26-Jährige kam seit dem 9. Spieltag vorrangig als Joker zum Einsatz, das änderte auch der Trainerwechsel bislang nicht. Real Betis ist auf der Suche nach einem Ersatz für Tony Sanabria, der vor einem Wechsel zum FC Genua steht.

RB Leipzig: Wunschliste mit drei Talenten?

Emil Forsberg steht vor seinem Comeback bei RB Leipzig. Laut Bild hält Ralf Rangnick dennoch die Augen nach einem möglichen Neuzugang für die Offensive offen. Der Trainer und Manager in Personalunion soll dabei drei Talente ganz besonders ins Auge gefasst haben.

Rabbi Matondo soll auf der Liste von Leipzig stehen. Der 18-Jährige von Manchester City wurde zuletzt aber auch mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Die Münchner böten wohl rund fünf Millionen Euro als Jahresgehalt - das mache es schwer für Leipzig.

Deshalb stehen auch Mohammed Daramy vom FC Kopenhagen und mit Hannes Wolf auch ein Salzburger im Fokus. Zu Daramy soll bereits Kontakt bestehen, die Ablöse wäre wohl bei rund fünf Millionen Euro festzusetzen. Wolf könnte im Sommer per Ausstiegsklausel in unbekannter Höhe gehen.

Real Madrid vor Transferoffensive: Mögliche Zu- und Abgänge © getty 1/23 Real Madrids erste Saison nach der Ära Cristiano Ronaldo verläuft alles andere als zufriedenstellend. Eine Transferoffensive in den nächsten beiden Transferfenstern ist wahrscheinlich. SPOX gibt einen Überblick über mögliche Zu- und Abgänge. © getty 2/23 Isco (26 Jahre, Vertrag bis 2022): Kein Liebling von Trainer Solari, stand unter ihm in 17 Spielen nur 2 Mal in der Startelf. Ein Abgang rückt näher. Juve soll ernsthaft interessiert sein. Laut Tuttosport fordert Präsident Perez im Tausch Paulo Dybala. © getty 3/23 Marco Asensio (22 Jahre, Vertrag bis 2023): Seine Leistungen im Verlauf dieser Saison werden wohl über einen Verbleib in Madrid entscheiden. Liverpool-Coach Jürgen Klopp gilt als großer Verehrer, aber auch Juventus und Chelsea sollen interessiert sein. © getty 4/23 Keylor Navas (31 Jahre, Vertrag bis 2020): Spielt seit der Ankunft von Courtois nur noch im nationalen Pokal. Dennoch soll laut La Sexta sein Vertrag um ein Jahr bis 2021 verlängert und sein Gehalt erhöht werden. © getty 5/23 Kiko Casilla (31 Jahre, Vertrag bis 2020): Wurde zur Nummer drei degradiert und spielt keine Rolle mehr bei Real. Newcastle mit Coach Rafa Benitez soll an Casilla interessiert sein. Aber auch ein Transfer zu Leeds United scheint möglich. © getty 6/23 Gareth Bale (29 Jahre, Vertrag bis 2022): Sein Berater heizte die Gerüchte um einen Abschied aus Madrid an. Mögliches Ziel: Juventus Turin und CR7. Trotz größerer Rolle im Team scheint Bale einen Tapetenwechsel zu forcieren. © getty 7/23 Luka Modric (33 Jahre, Vertrag bis 2020): Liebäugelte schon im Sommer mit einem Wechsel nach Italien. Nun soll Juve um Modric buhlen. Derzeit wahrscheinlicher: eine Vertragsverlängerung. Modric kann sich ein Karriereende bei Real vorstellen. © getty 8/23 Vinicius Junior (18 Jahre, Vertrag bis 2025): Real wird den Linksaußen auf keinen Fall abgeben. Eine Leihe schien jedoch schon im Winter möglich. Zuletzt stand Vinicius aber zwei Mal in der Startelf der Königlichen, ein Verbleib zeichnet sich ab. © getty 9/23 Jesus Vallejo (21 Jahre, Vertrag bis 2021): Kam bisher nicht zum Zug, fehlte aber immer wieder verletzt und ist Reals Sorgenkind. Leihe oder auch Verkauf sind wahrscheinlich. Real Sociedad soll am Ex-Frankfurter interessiert sein. © getty 10/23 Mateo Kovacic (24 Jahre, Vertrag bis 2021): Der Kroate könnte Zugang und Abgang in einem werden. Er ist bis Sommer an Chelsea ausgeliehen, forciert wohl aber einen Verbleib in London. Ob Real noch mit dem designierten Modric-Nachfolger plant, ist unklar. © getty 11/23 Marquinhos (24 Jahre, Vertrag bei PSG bis 2022): Laut El Pais und dem englischen Mirror Transferziel Nummer eins für das Abwehrzentrum. Real möchte nach 24 Liga-Gegentoren angeblich aufstocken. Preisschild: 60 bis 80 Mio. Euro. © getty 12/23 Kalidou Koulibaly (27 Jahre, Vertrag bei Napoli bis 2023): Laut Sky Sports UK hat Real neben United gesteigertes Interesse. Rund 90 Mio. Euro soll er kosten. Wie bei Marquinhos ist fraglich, ob Koulibaly den Konkurrenzkampf mit Ramos und Varane riskiert. © getty 13/23 Mario Hermoso (23 Jahre, Vertrag bei Espanyol bis 2020): Kann in der Abwehr sowohl Innen als auch Links spielen. Stammt aus der Real-Jugend, weshalb die Königlichen wohl ein Vorkaufsrecht (7,5 Mio. Euro) besitzen. Die Rückrunde wird wohl entscheiden. © getty 14/23 Harry Kane (25 Jahre, Vertrag bei Tottenham bis 2024): Gerüchte um ein Interesse der Königlichen kursieren schon monatelang. Laut der AS fordert Tottenham jedoch eine utopische Ablösesumme von 350 Mio. Euro. Ein Deal scheint daher unwahrscheinlich. © getty 15/23 Christian Eriksen (26 Jahre, Vertrag bei Tottenham bis 2020): Könnte in Zukunft Modric beerben. Angeblich ruft Spurs-Boss Daniel Levy allerdings auch beim Dänen eine Ablösesumme von 250 Millionen Euro auf. Tendenz: Ebenfalls kein (zeitnaher) Transfer. © getty 16/23 Eden Hazard (27 Jahre, Vertrag bei Chelsea bis 2020): Machte aus seiner Sympathie für Real nie einen Hehl. Laut Telegraph fällt die Entscheidung im Sommer. Chelsea will wohl 112 Mio. Euro, was bei einigen Abgängen realisierbar wäre. Tendenz: Wechsel! © getty 17/23 Neymar (26 Jahre, Vertrag bei PSG bis 2022): Immer noch der absolute Wunschtransfer von Real-Boss Perez. Der bekundete bereits im vergangenen Sommer öffentlich Interesse. Neymars Nähe zu Barca und Tuchels guter Draht zu Neymar sprechen jedoch dagegen. © getty 18/23 James Rodriguez (27 Jahre, Vertrag bis 2021): Die Leihe läuft bis Sommer. James ist unzufrieden und will wohl zurück. Auch die Bayern-Bosse, die mit der Kaufoption alle Trümpfe in der Hand halten, zeigten sich zuletzt unschlüssig und wollen abwarten. © getty 19/23 Rodrygo (17 Jahre, Vertrag bei Santos bis 2022): Sein Wechsel ist für den kommenden Sommer bereits beschlossen. Für 50 Mio. Euro wechselt der Brasilianer zu Real und soll gemeinsam mit Vinicius die Zukunft auf den Außenbahnen sein. © getty 20/23 Krzysztof Piatek (23 Jahre, Vertrag beim FC Genua bis 2022): Real soll Piatek während des Winter-Trainingslagers in Murcia gescoutet haben. Der polnische Stürmer hat in dieser Spielzeit 19 Mal getroffen. Dennoch eher ein Backup als die Sofort-Lösung. © getty 21/23 Timo Werner (22 Jahre, Vertrag bei RB Leipzig bis 2020): Der DFB-Stümrer steht bei fast allen europäischen Top-Klubs auf den Zettel. ABER: Seine letzten Aussagen deuten eher darauf hin, dass sein Karriereplan eher einen Wechsel zum FC Bayern vorsieht. © getty 22/23 Exequiel Palacios (20 Jahre, Vertrag bei River Plate bis 2021): Der zentrale Mittelfeldspieler wäre eine Investition in die Zukunft. Laut Marca steht der Wechsel bereits fest. Die Eckdaten: Vertrag bis 2024, 20 Mio. Euro Ablöse. © getty 23/23 Raul de Tomas (24 Jahre, Vertrag bis 2023, ausgeliehen an Rayo Vallecano): Seine Leihe endet im Sommer. Er überzeugt bei Rayo: 16 Spiele, 8 Tore. Real hält sich alle Optionen offen. Je nach Personal im Angriff könnte RdT aber erneut verliehen werden.

Paulo Dybala von Juventus zu Real Madrid?

Ein wildes Gerücht macht aktuell die Runde in England. The Sun berichtet, dass Paulo Dybala im Sommer zum Transferziel von Real Madrid werden könnte. Demnach sehen die Königlichen im Argentinier ihren kommenden Superstar und wären wohl bereit, rund 90 Millionen Euro zu investieren.

Der 25-Jährige ist bei Juventus ein Leistungsträger, hat allerdings nicht das gleiche Standing wie Neuzugang Cristiano Ronaldo. Vielmehr muss Dybala immer öfter auf den rechten Flügel ausweichen und ist dort eher ungefährlich. Sein letzter Treffer liegt schon Monate zurück. Bei Real könnte er eine zentralere Position einnehmen.

FC Arsenal: Angebot für Manchester Uniteds Eric Bailly

Der FC Arsenal ist offenbar bestrebt, seine Defensive im Winter zu verstärken. Der Daily Mail zufolge haben die Gunners ein Angebot für Eric Bailly von Manchester United abgegeben. Diese sollen die Offerte allerdings abgelehnt haben und planen wohl nicht damit, ihren Innenverteidiger abzugeben.

Der 24-Jährige, im Sommer 2016 für 30 Millionen Euro verpflichtet, stehe demnach nicht zum Verkauf. Schon gar nicht wollen ihn die Red Devils wohl an einen direkten Konkurrenten aus der Premier League abgeben. Arsenal wird seine Suche andernorts fortsetzen, nachdem Rob Holding und Hector Bellerin mit Verletzungen langfristig ausfallen.