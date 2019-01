Telekom Cup 2019 mit FC Bayern, Gladbach und Düsseldorf: Livestream und Übertragung

Beim Telekom Cup 2019 treten der FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf an. Das Turnier bietet den Mannschaften eine gute Gelegenheit, sich auf die Rückrunde der Bundesliga vorzubereiten. SPOX hat alle Informationen zu den Teilnehmern, der Übertragung im TV und Livestream, dem Format und früheren Siegern für euch zum Nachlesen.

Wann findet der Telekom Cup 2019 statt?

Der Telekom Cup 2019 findet am Sonntag, den 13. Januar 2019 statt. Wie in den vergangenen Jahren, wird auch die zehnte Auflage des Turniers an einem Tag ausgetragen. Ab 12.45 Uhr beginnt die Live-Übertragung auf Sat.1.

Wo findet der Telekom Cup 2019 statt?

Austragungsort der Winterausgabe des Telekom Cups ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Damit auch keiner der angereisten Zuschauer frieren muss, bietet die Merkur Arena eine besondere Attraktivität. Das Dach des Stadions wird wird für das Turnier geschlossen und die Arena zusätzlich beheizt.

Wer überträgt den Telekom Cup 2019?

Die Spiele werden live bei Sat.1 übertragen. Sämtliche Partien sind auch im Internet-Livestream auf ran.de und sat1.de sowie den beiden Apps zu sehen. Alle nötigen Informationen zum Empfang gibt es unter sat1.de/uhd.

Wer nimmt am Telekom Cup 2019 teil?

FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf

Telekom Cup 2019: Modus und Spielplan

Wie schon in den vergangenen Jahren spielen jeweils zwei Mannschaften eine Halbzeit. Die Spiele dauern also 45 Minuten. Im Falle eines Unentschiedens geht es direkt ohne Verlängerung ins Elfmeterschießen.

Nachdem die ersten beiden Halbfinals entschieden wurden, müssen zunächst die Verlierer der Halbfinals im Spiel um Platz drei gegeneinander antreten. Im Anschluss folgt das Finale, in dem sich die Sieger der Halbfinals um den Gewinn des Telekom-Cups duellieren.

Uhrzeit Runde Partie 13 Uhr Halbfinale Düsseldorf - FC Bayern 14.10 Uhr Halbfinale Gladbach - Hertha BSC 15.20 Uhr Spiel um Platz drei noch offen 16.30 Uhr Finale noch offen

Telekom Cup: Die bisherigen Sieger