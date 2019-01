Fußball heute live im TV und Livestream: League Cup, Copa del Rey, Coupe de la Ligue

League Cup, Copa del Rey, Coupe de la Ligue - am heutigen Mittwoch finden in gleich drei Ländern Pokalspiele statt. Unter anderem mit Hochkarätern wie Real Madrid, PSG oder Manchester City. Welche Spiele anstehen und wo ihr sie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwochabend, den 9. Januar, finden insgesamt acht Spiele in Frankreich, England und Spanien statt. Der Coupe de la League ist bereits in der Viertelfinalrunde, bei der Copa del Rey kommt es zu Achtelfinalspielen und beim League Cup kämpft Außenseiter Burton Albion gegen Manchester City um den Einzug ins Finale.

Fußball live im TV und Livestream am Mittwoch, 9. Januar

Spiel Wettbewerb Anstoß Übertragung AS Monaco - Stade Rennes Coupe de la Ligue 18.45 Uhr DAZN Girondins Bordeaux - AC Le Havre Coupe de la Ligue 21.05 Uhr DAZN PSG - EA Guingamp Coupe de la Ligue 21.05 Uhr DAZN FC Girona - Atlético Madrid Copa del Rey 19.30 Uhr DAZN FC Getafe - Real Valladolid Copa del Rey 20.30 Uhr DAZN FC Villarreal - Espanyol Barcelona Copa del Rey 20.30 Uhr DAZN Real Madrid - CD Leganés Copa del Rey 21.30 Uhr DAZN Manchester City - Burton Albion League Cup 20.45 Uhr DAZN

Manchester City - Burton Albion: Wer kommt ins Finale?

Es ist eine kleine Sensation, dass es Drittligist Burton Albion unter die letzten vier Team im Carabao Cup geschafft hat. Jetzt geht es für die Außenseiter gegen den amtierenden Meister aus Manchester und damit um den Einzug ins Finale, wo mit den Tottenham Hotspurs der nächste Hochkaräter wartet.

Für den Klub aus der kleinen Stadt zwischen Birmingham und Nottingham war es ein weiter Weg bis ins Halbfinale. So konnte man insgesamt fünf Partien gegen Shrewsbury, Aston Villa, Burnley, Nottingham und Middlesbrough für sich entscheiden. Manchester City gilt natürlich als großer Favorit für die kommende Partie. Die Citizens verbuchten auf dem Weg ins Halbfinale Siege gegen Oxford, Fulham und Leicester City

Real Madrid- CD Leganes: Achtelfinale der Copa del Rey

Real Madrid geht trotz historisch schlechter Saison als Favorit in die Partie gegen CD Leganes. Santiago Solari wird allerdings auf einige verletzte Stars verzichten müssen. So fehlen den Königlichen Mariano Diaz (Ischiasreizung), Marco Asensio (Muskelverletzung), Marcos Llorente (Adduktorenverletzung), Gareth Bale (Wadenproblemen), Toni Kroos (Adduktoren) sowie die angeschlagenen Thibaut Courtois und Raphael Varane.

Neuzugang Brahim Diaz kann sich hingegen Hoffnungen auf den ersten Einsatz im weißen Trikot machen.

Was ist eigentlich DAZN?

DAZN wird oft als "Netflix des Sports" bezeichnet, da der Streamingdienst lediglich 9,99 Euro im Monat kostet und eine Vielzahl aus Premium-Sportangeboten im Programm hat.

Neben europäischem Spitzenfußball aus Premier League, Ligue 1, Seria A, Primera Division und Champions League, hat DAZN auch noch Spiele der vier großen US-Ligen (MLB, NHL,NFL, NBA) im Angebot. Weiterhin gibt es zahlreiche Events aus UFC, Tennis, Darts, Motorsport und vielem mehr.

