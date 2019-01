Fortuna Düsseldorf vs. FC Bayern München: Das Testspiel beim Telekom Cup live im TV und Livestream

Am Sonntagmittag findet im Rahmen des Telekom Cups ein Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Bayern München statt. SPOX hat alle Informationen zu der Partie und zeigt euch wo und wann das Spiel übertragen wird.

Die Winterpause neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und die Klubs begehen ihre Generalproben vor dem Rückrundenstart der Bundesliga am 18. Januar.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Telekom Cup bietet zum zehnten Mal die Möglichkeit im Rahmen eines kleinen Turniers gegen Ligakonkurrenten anzutreten. Diese Chance nutzen in diesem Jahr der FC Bayern München, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach.

Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Bayern München ist das erste von zwei Halbfinalspielen im Rahmen des Telekom Cups und findet am Sonntag, den 13. Januar in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt. Anstoß ist um 13 Uhr.

Düsseldorf gegen Bayern: Das Spiel live im TV und Livestream

Der Telekom Cup und damit auch das Testspiel zwischen Düsseldorf und München wird live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein. Weiterhin stellt der Sender auf ran.de noch einen Livestream zur Verfügung. Die Übertragung des Events startet bereits ab 12.45 Uhr.

Telekom Cup: Modus und Spielplan

Beim Telekom Cup finden zunächst zwei Halbfinals statt. Die Partien dauern jeweils 45 Minuten und gehen bei einem Unentschieden nach Ende der Spielzeit direkt ins Elfmeterschießen. Anschließend folgt ein Spiel um Platz drei und im Finale wird der Sieger für 2019 ermittelt.

Uhrzeit Runde Partie 13 Uhr Halbfinale Düsseldorf - FC Bayern 14.10 Uhr Halbfinale Gladbach - Hertha BSC 15.20 Uhr Spiel um Platz drei noch offen 16.30 Uhr Finale noch offen

Telekom Cup: Die bisherigen Sieger