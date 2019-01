Fortuna Düsseldorf gegen FC Bayern München heute live: Telekom Cup live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Bayern München findet am heutgen Sonntag im Rahmen des Telekom Cups statt. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles Wissenswerte zur Partie und zeigt euch, wo ihr das Spiel anschauen könnt.

Die Winterpause neigt sich dem Ende und die Bundesligisten proben vor der am 18. Januar beginnenden Rückrunde den Ernstfall. Beim Telekom Cup nehmen außerdem Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC teil.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der Hinrunde der Bundesliga lieferten sich Fortuna Düsseldorf und der FC Bayern eine torreiche Partie. Beim 3:3 in der Allianz Arena gab der Rekordmeister zwei Mal eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand. Dodi Lukebakio bestrafte die Fahrlässigkeit des FCB in der dritten Minute der Nachspielzeit und schoss das Tor zum 3:3-Endstand. Der belgische Stürmer erzielte alle drei Treffer der Fortuna.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen der Fortuna und dem FC Bayern eröffnet den Telekom Cup. Das Turnier beginnt am Sonntag, den 13. Januar um 13 Uhr. Austragungsort ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

FC Bayern zu Gast in Düsseldorf: Die Partie live im TV und Livestream

Der gesamte Telekom Cup und somit auch das Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Bayern wird live im Free-TV bei SAT 1 zu sehen sein. Außerdem bietet der Sender auf ran.de einen Livestream an. Die Übertragung startet um 12.45 Uhr.

Telekom Cup: Spielplan und Modus

Die Begegnungen beim Telekom Cup dauern jeweils 45 Minuten. Bei einem Unentschieden nach Ende der Spielzeit geht die Partie direkt ins Elfmeterschießen. Zunächst finden zwei Halbfinals statt. Während die beiden Verlierer im Spiel um Platz drei antreten, duellieren sich die beiden Gewinner um den Turniersieg.