Deadline Day: Heute schließt das Transferfenster der Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1

Die Schlussphase des Winter-Transferfensters steht vor der Tür - heute müssen die meisten Klubs in Europa ihre Wechsel eintüten. Auf welche Ligen das alles zutrifft und was es dabei noch zu beachten gibt, erfahrt ihr bei SPOX. Willkommen zum Deadline-Day!

In Argentinien endete die Wechselfrist bereits am 24. Februar und während bei den Chinesen noch Transfers vorgenommen werden dürfen, denn deren Wechselfenster schließt erst am 28. Februar. Was die USA betrifft startet die Transferphase überhaupt erst im Februar und geht dann bis zum 7. Mai.

Schon seit den 90er Jahren sind die beiden Wechselperioden in Deutschland einheitlich geregelt.

Wann schließt das Transferfenster in den deutschen Ligen?

In Deutschland wurde das Winter-Transferfenster am 1. Januar geöffnet. Die Mannschaften aus der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga haben noch bis heute Abend um 18 Uhr Zeit, um ihre letzten Wechsel zu vollenden. Danach ist es keinem Team mehr möglich, noch in dieser Saison neue Spieler zu verpflichten. Dies gilt, anders als nach der Transferperiode im Sommer, auch für das Aufnehmen vertragsloser Spieler.

Transfers und Gerüchte: Welche Top-Klubs könnten noch zuschlagen? © getty 1/36 Am Donnerstagabend schließt das Transferfenster. Was ist bisher geschehen? Welche Transfers könnten noch passieren? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/36 BORUSSIA DORTMUND: Shinji Kagawa strebt weiterhin einen Abschied an - laut der L'Equipe ist der Transfer zum AS Monaco jeodch geplatzt. Gleichzeitig berichten türkische Medien, dass der Japaner bis Saisonende an Besiktas ausgeliehen werden soll. © getty 3/36 Sonstige bisherige Abgänge: Sebastian Rode wechselte per Leihe zu seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt, Alexander Isak zu Willem II. Christian Pulisic ging für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea, spielt in der Rückrunde aber noch auf Leihbasis beim BVB. © getty 4/36 Auf der Zugangsseite steht bislang lediglich Leonardo Balerdi. Der Innenverteidiger kam für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors aus Buenos Aires. © getty 5/36 Was könnte noch passieren? Laut France Football bemüht sich der BVB um einen Last-Minute-Wechsel von Ajax' Hakim Ziyech. Da der Vertrag des 25-Jährigen noch bis 2021 läuft, würde ein Wechsel des Offensivspielers entsprechend teuer werden. © getty 6/36 FC BARCELONA - bisherige Neuzugänge: Frenkie de Jong (kommt im Sommer von Ajax), Jeyson Murillo (Leihe von Valencia) und Kevin-Prince Boateng (Leihe von Sassuolo). © getty 7/36 Bisherige Abgänge: Munir El Haddadi (für eine Million Euro an den FC Sevilla verkauft). © getty 8/36 Was könnte noch passieren? Denis Suarez steht kurz vor einem Leihwechsel zu Arsenal. Malcom ist ein Verkaufskandidat. Dass der lange gehandelte Adrien Rabiot noch im Winter den Weg ins Camp Nou findet, ist laut der spanischen Sport unwahrscheinlich. © getty 9/36 REAL MADRID - bisherige Neuzugänge: Brahim Diaz kam für 17 Millionen Euro von Manchester City und erhielt einen Vertrag bis 2025. © getty 10/36 Bisherige Abgänge: Torhüter Kiko Casilla wechselte zu Marcelo Bielsa und Leeds United. © getty 11/36 Was könnte noch passieren? Momentan deutet nichts auf weitere Bewegung im Winter hin. Im Sommer wird sich das ändern: Eriksen, Jovic und Hazard stehen bei Real auf der Wunschliste, auch eine Rückkehr von James ist möglich. © getty 12/36 ATLETICO MADRID - bisherige Neuzugänge: Alvaro Morata wurde vom FC Chelsea ausgeliehen. Torhüter Andre Moreira kehrt von seiner Leihe von Aston Villa zurück, wurde aber direkt wieder zu CD Feirense nach Portugal verliehen. © getty 13/36 Bisherige Abgänge: Gelson Martins wechselte per Leihe zur AS Monaco. © getty 14/36 Was könnte noch passieren? Der von den Bayern umworbene Lucas Hernandez bleibt zumindest bis Sommer in Madrid. Gerüchte gab es auch um Kölns Jorge Mere. Stürmer Nikola Kalinic wird immer noch bei Schalke gehandelt. © getty 15/36 PARIS SAINT-GERMAIN - bisherige Zugänge: Für 47 Millionen Euro kam der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler Leandro Paredes von Zenit St. Petersburg. © getty 16/36 Bisherige Abgänge: Stürmer Timothy Weah hat sich auf Leihbasis Celtic Glasgow angeschlossen. Jese stürmt in der Rückrunde für Betis Sevilla. © getty 17/36 Was könnte noch passieren? Tuchel-Liebling Julian Weigl wird den BVB im Winter wohl nicht verlassen - es sei denn, PSG gibt ein astronomisches Angebot ab. Offen ist, was mit Rabiot passiert. © getty 18/36 JUVENTUS - bisherige Zugänge: Martin Caceres kehrte zu Juve zurück. Der uruguayische Wandervogel spielt per Leihe von Lazio bis Saisonende in Turin. © getty 19/36 Bisherige Abgänge: Neben Gonzalo Higuains Leihe zum FC Chelsea wird der von Sporting zurückgekehrte Stefano Sturaro direkt weiterverliehen. Er kickt nun beim FC Genua. Medhi Benatia wechselt für acht Millionen Euro nach Katar. © getty 20/36 Was könnte noch passieren? Bald fix dürfte der Transfer von Arsenals Aaron Ramsey sein - allerdings erst zum Sommer. Interesse besteht wohl an Chelseas Christensen - als Ersatz für den abgewanderten Benatia. © getty 21/36 FC CHELSEA - bisherige Neuzugänge: Gonzalo Higuain kommt für neun Millionen Euro Leihgebühr von Juventus. Vom BVB wechselt Christian Pulisic für 64 Millionen Euro zu den Blues, wurde aber bis Saisonende zurück an Dortmund verliehen. © getty 22/36 Bisherige Abgänge: Cesc Fabregas wechselte nach über vier Jahren an der Stamford Bridge zur AS Monaco. Alvaro Morata wurde an Atletico Madrid, Victor Moses an Fenerbahce Istanbul verliehen. © getty 23/36 Was könnte noch passieren? Innenverteidiger Andreas Christensen strebt offenbar einen Abgang an - angeblich sind sowohl Juventus Turin als auch der BVB interessiert. © getty 24/36 FC LIVERPOOL: Neuzugänge gab es bislang keine, auf der Abgabenseite heißt es zweimal Bournemouth beim LFC - Dominic Solanke brachte den Reds 21 Millionen ein, Nathaniel Clyne wurde verliehen. © getty 25/36 Was könnte noch passieren? Der 18-jährige Mittelfeldspieler Sandro Tonali von Brescia ist ein Kandidat. Auch Nicolas Acevedo (19) vom uruguayischen Team Liverpool of Montevideo gilt als Kandidat. Womöglich verlässt Alberto Moreno den Klub noch. © getty 26/36 FC ARSENAL - bisherige Abgänge: Torhüter Emiliano Martinez (26) wurde bis Saisonende an den FC Reading verliehen. © getty 27/36 Was könnte noch passieren? Die große Frage, die sich stellt: Bleibt Özil den Gunners treu? Es gibt Gerüchte über ein mögliches Tauschgeschäft mit Ivan Perisic, der Inter verlassen möchte. Barcas Denis Suarez steht kurz vor einem Leihwechsel nach London. © getty 28/36 TOTTENHAM HOTSPUR - bisherige Abgänge: Mousa Dembele wechselte nach China zu Guangzhou R&F. Die Spurs erhielten knapp 12,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. © getty 29/36 Was könnte noch passieren? Auch die Spurs sollen auf den umworbenen Rabiot stehen, wie France Football berichtet. Trainer Pochettino hielt sich mit Forderungen aber zurück. Georges-Kevin N’Koudou steht vor einer Leihe zu Besiktas. © getty 30/36 MANCHESTER CITY - bisherige Abgänge: Brahim Diaz ist ein Königlicher geworden. Zudem verliehen die Citizens Ko Itakura für eineinhalb Jahre nach Groningen und Anthony Caceres zu Sydney FC. © getty 31/36 Was könnte noch passieren? City baggert an Juve-Stürmer Dybala, ein Transfer im Winter ist jedoch unwahrscheinlich. Viel eher kommt Declan Rice von West Ham, um den in die Jahre gekommenen Fernandinho zu entlasten. Abgänge dürfte es keine mehr geben. © getty 32/36 MANCHESTER UNITED - bisherige Neuzugänge: Keeper Joel Pereira kehrt von seiner Leihe zu Vitoria Setubal zurück. © getty 33/36 Was könnte noch passieren? Gebaggert wird wohl weiter an Ivan Perisic, dem bereits ein Angebot aus Manchester vorlag. Im Poker mischt aber auch Arsenal mit. © getty 34/36 FC BAYERN - bisherige Zugänge: für zehn Millionen Euro kam Alphonso Davies aus der MLS. © getty 35/36 Bisherige Abgänge: Sandro Wagner schließt sich für fünf Millionen Euro dem chinesischen Klub TJ Teda an. © getty 36/36 Was könnte noch passieren? Wintertransfers von Hudson-Odoi, Pavard und Hernandez haben sich zerschlagen. Nach dem Abgang von Wagner könnte noch ein Stürmer kommen. Wenn, dann wäre es ein Überraschungscoup - konkrete Namen werden noch keine gehandelt.

Wann schließt das Transferfenster im Rest von Europa?

Auch in der Premier League schließt das Winter-Transferfenster am heutigen Donnerstagabend um 18 Uhr. Die Klubs aus der Serie A haben im Gegensatz dazu noch bis 20 Uhr Zeit für ihre Wechsel, während beispielsweise Klubs der Primera Division und Ligue 1 bis 24 Uhr neue Spieler unter Vertrag nehmen dürfen. Die Deadline der weiteren europäischen Ligen sowie von Japan und Brasilien findet ihr hier:

Land Datum Uhrzeit Deutschland 31. Januar 18 Uhr England 31. Januar 18 Uhr Italien 31. Januar 20 Uhr Türkei 31. Januar 22 Uhr Frankreich 31. Januar 24 Uhr Niederlande 31. Januar 24 Uhr Belgien 31. Januar 24 Uhr Spanien 31. Januar 24 Uhr Österreich 6. Februar 17 Uhr Schweiz 15. Februar 24 Uhr Russland 22. Februar 24 Uhr Japan 29. März 24 Uhr Brasilien 3. April 24 Uhr

Bundesliga: Das Transfer-Online-Registrierungssystem

Im Sommer 2015 führte die DFL das Transfer-Online-Registrierungssystem, TOR abgekürzt, ein. Die Abläufe bei Spielertransfers werden vereinfacht, indem sämtliche Registrierungen von Spielern, Anträge auf Erteilung der Spielberechtigung sowie Transfers nun über dieses System stattfinden.

Alle relevanten Vertragsdaten der Registrierung, bzw. des Spielertransfers, werden von den Klubs in eine Web-Applikation eingegeben und somit die entsprechenden Dokumente in das TOR hochgeladen. Sämtliche Vertragsunterlagen sind dadurch in einer zentralen Datenbank erfasst und können dort durch die DFL geprüft werden. Für den jeweiligen Klub sind die Dokumente außerdem jederzeit abrufbar, die Aufnahme von Spielern in eine Transferliste ist nicht mehr erforderlich.

FC Bayern wohl an 19-jährigem Portugiesen interessiert © getty 1/26 Der FC Bayern plant den Umbruch - folgerichtig gibt es zuhauf Gerüchte über mögliche Zu- und Abgänge. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/26 JOAO FELIX: Wie die "SportBild" berichtet, ist der FCB an dem Offensivspieler von Benfica Lissabon interessiert. Der 19-Jährige kam in dieser Saison bislang 19 Mal zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore. © getty 3/26 Felix ist offensiv flexibel einsetzbar und wäre demnach eine Alternative, sollte der FCB im Werben um Callum Hudson-Odoi bei Chelsea auch im Sommer auf Granit beißen. Allerdings sind auch zahlreiche andere Top-Klubs (u.a. der FC Liverpool) an Felix dran. © getty 4/26 ARJEN ROBBEN: Der Flügelstürmer erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FC Bayern im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. Doch aus Japan ist zu hören, dass mehrere J-League-Klubs am Niederländer interessiert sein sollen. © getty 5/26 Glaubt man "Sport Nippon", dann führt der Weg Robbens in die japanische Hauptstadt zum FC Tokio. Allerdings wurde dies mittlerweile vom Vater Robbens, der auch sein Berater ist, gegenüber "SSNHD" dementiert. © getty 6/26 MAX KRUSE: Das wäre ein Hammer! Offenbar sind die Bayern eines von mehreren Bundesliga-Spitzenteams, das am Bremer Angreifer Max Kruse interessiert sein sollen. © getty 7/26 Allerdings berichtet der "Express", dass in erster Linie Gladbach an seinem ehemaligen Stürmer dran sei. Und auch der BVB scheint den Ex-Nationalspieler auf dem Zettel zu haben. © getty 8/26 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hat und einen sofortigen Wechsel zum FC Bayern forderte, ist ein Transfer im Winter erst einmal vom Tisch. © getty 9/26 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags, die ihm mindestens drei Millionen Euro pro Jahr bescheren würde, lehnte Hudson-Odoi zwar ab, die Blues sprachen am Montag aber dennoch ein Machtwort. © getty 10/26 46 Millionen Euro sollen die Bayern für Hudson-Odoi geboten haben, der auch bei RB Leipzig und Liverpool gehandelt wurde. Im Sommer werden die Bayern den nächsten Versuch unternehmen, den jungen Engländer zu verpflichten. © getty 11/26 BENJAMIN PAVARD: Im Sommer definitiv an die Isar kommen wird Benjamin Pavard, der den VfB Stuttgart Richtung München verlässt. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 12/26 Wie die "L'Equipe" berichtet, soll der FCB versucht haben, Pavard schon im Winter zu holen und bereit gewesen sein, 10 Millionen Euro mehr zu überweisen. VfB-Boss Michael Reschke dementierte dies: "Ein vorzeitiger Wechsel ist überhaupt kein Thema!" © getty 13/26 LUCAS Hernandez: Auch eine Verpflichtung von Pavards Nationalmannschaftskollege Hernandez ist - zumindest im Winter - endgültig vom Tisch. Das bestätigte mit Manuel Garcia Quilon nun auch der Berater des Abwehrspielers von Atletico Madrid. © getty 14/26 "Er ist schon jetzt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ein Spieler seines Formats hat natürlich Angebote aus aller Welt, aber er ist Spieler von Atletico Madrid und wird jetzt dort bleiben", sagte Garcia Quilon der spanischen Zeitung "AS". © getty 15/26 Miguel Angel Gil Marin, der Geschäftsführer von Atletico, hatte bereits Ende Dezember 2018 im Gespräch mit SPOX und Goal versichert, dass Hernandez zumindest bis zum Saisonende bei den Rojiblancos bleiben werde. © getty 16/26 "Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", so Gil Marin. © getty 17/26 Hernandez' Vertrag bei Atletico läuft zwar noch bis 2024, allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert. Neben dem FC Bayern sollen auch die beiden Manchester-Klubs intensiv um den 22 Jahre alten Weltmeister buhlen. © getty 18/26 ADRIEN RABIOT: Wie die "SportBild" berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radio-Senders "RMC" und "Sky" zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 19/26 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 20/26 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit dem FC Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 21/26 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca Frenkie de Jong verpflichtet hat. Zehn bis 20 Millionen Euro würde Rabiot wohl kosten. © getty 22/26 TIMO WERNER: Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil der 22-Jährige einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 23/26 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 24/26 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 25/26 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 26/26 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige.

Winter-Transferfenster: Was gibt es sonst noch zu wissen?

Wie bereits festgestellt, läuft die Transferperiode in anderen Ländern noch etwas länger als hier in Deutschland. Dies bedeutet jedoch nicht, dass deutsche Klubs Spieler aus eben diesen Ligen nach Ablauf der Deadline verpflichten können. Lediglich die Mannschaften, bei denen das Transferfenster noch geöffnet ist, dürfen ihren Kader weiterhin verstärken und dabei auch Spieler aus beispielsweise Deutschland unter Vertrag nehmen.

