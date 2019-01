Borussia Dortmund gegen Feyenoord Rotterdam: Das Testspiel des BVB heute live auf DAZN im Livestream

Borussia Dortmund bestreitet heute ein Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Alle wichtigen Informationen zur Partie des BVB und wie ihr diese live auf DAZN im Livestream verfolgen könnt, erhaltet ihr bei SPOX.

Der BVB befindet sich aktuell im Trainingslager in Marbella in Spanien. Am 7. Januar traf Dortmund im Testspiel auf Fortuna Düsseldorf und gewann die Partie mit 3:2. Nun steht die Generalprobe gegen Feyenoord an, bevor es am 19. Januar gegen RB Leipzig in der Bundesliga weitergeht.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

BVB gegen Feyenoord: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Freitagabend um 17 Uhr beginnt das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Feyenoord Rotterdam. Die Partie findet im südspanischen Marbella statt.

Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam heute im Livestream

Die Begegnung zwischen dem BVB und Feyenoord Rotterdam könnt im Free-TV auf Sport 1 verfolgen. Außerdem überträgt der Streamingdienst DAZN das Testspiel live und in voller Länge.

Kommentator: Matthias Naebers

Matthias Naebers Experte: Miki Stevic

Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr Abonnent von DAZN werden, die ersten 30 Tage ist der Streamingdienst sogar komplett kostenlos. Daraufhin habt ihr die Möglichkeit, euer Abo monatlich zu kündigen.

Borussia Dortmund: Die vergangenen Spiele

Wettbewerb Datum Gegner Ergebnis Bundesliga 21.12.2018 Borussia Mönchengladbach (H) 2:1-Sieg Bundesliga 18.12.2018 Fortuna Düsseldorf (A) 1:2-Niederlage Bundesliga 15.12.2018 SV Werder Bremen (H) 2:1-Sieg Champions League 11.12.2018 AS Monaco (A) 2:0-Sieg Bundesliga 08.12.2018 FC Schalke 04 (A) 2:1-Sieg Bundesliga 01.12.2018 SC Freiburg (H) 2:0-Sieg Champions League 28.11.2018 FC Brügge (H) 0:0-Remis

Bundesliga: Die Tabelle vor Beginn der Rückrunde