Fußball heute live im TV und im Livestream: Alles zur Übertragung der Top-Spiele

Champions League, Europa League, Nations League, DFB-Pokal und Top-Spiele in den nationalen Ligen: Selten gab es so viel geballte Fußball-Action. Damit ihr da nicht der Überblick verliert, haben wir hier eine Übersicht für euch erstellt. SPOX hat alle Informationen darüber, wo und wann die Spiele der nächsten Woche im TV und Livestream übertragen werden.

Fußball live im TV und Livestream am Montag, 12. November

Spiel Wettbewerb Anstoß TV-Sender / Livestream Wehen - Jena 3. Liga 19 Uhr Telekom Sport Bochum - Darmstadt 2. Bundesliga 20:30 Uhr Sky / Sky Go

Fußball live im TV und Livestream am Dienstag, 13. November

Spiel Wettbewerb Anstoß TV-Sender / Livestream Deutschland - Spanien Länderspiel Frauen 16 Uhr ZDF / zdf.de

Fußball live im TV und Livestream am Mittwoch, 14. November

Spiel Wettbewerb Anstoß TV-Sender / Livestream Schweiz - Katar Länderspiel 19 Uhr SRF Zwei

Fußball live im TV und Livestream am Donnerstag, 15. November

Spiel Wettbewerb Anstoß TV-Sender / Livestream Deutschland - Russland Freundschaftspiel 20:45 Uhr RTL

Fußball live im TV und Livestream am Freitag, 16. November

Spiel Wettbewerb Anstoß TV-Sender / Livestream Niederlande - Frankreich Nations League 20:45 Uhr DAZN

Fußball im Livestream: Die bekanntesten Möglichkeiten

Die Übertragungsrechte für zahlreiche Fußball-Events sind unter verschiedenen Streaming- und TV-Anbietern aufgeteilt. Wir stellen euch daher die prominentesten Anbieter vor!

Mit DAZN Fußball im Livestream sehen

DAZN wird auch häufig als das "Netflix für Sport" bezeichnet. Für nur 9,99 Euro im Monat, kann man das riesige Fußball-Angebot aus Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Champions League, Europa League und Nations League nutzen. Weiterhin gibt es auch zahlreiche amerikanische Ligen, wie die NBA, NFL, MLB oder NHL, sowie Darts, UFC, Tennis und viele weitere Sportarten.

Wer bisher noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern und das Sportprogramm 30 Tage lang gratis testen!

Mit Sky Go Fußball im Livestream sehen

Als Kunde von Sky können zahlreiche Spiele, im Livestream bei Sky Go, verfolgt werden. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der 1. und 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und teilt sich mit DAZN die Rechte an UEFA Champions League und der Europa League.

Mit dem Eurosport Player Fußball im Livestream sehen

Im Eurosport Player werden hauptsächlich die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, sowie der englische FA Cup, gezeigt. Der Streaming-Dienst kostet 4,99 Euro im Monat. Bei Abschließen eines Jahresabos, verringern sich die Kosten hochgerechnet ein wenig auf 49,99 Euro für zwölf Monate.

Mit Telekom Sport Fußball im Livestream sehen

Wer Fan der 3. Liga ist, profitiert am meisten mit Telekom Sport. Der Anbieter überträgt alle Spiele der 3. Liga und zusätzlich noch die Sky-Konferenzen der Bundesliga und Champions League. Für Telekom-Kunden ist der Dienst gratis, ansonsten liegen die Kosten bei 9,99 Euro monatlich im Jahres-Abonnement.

Bei ARD und ZDF Fußball im Livestream sehen

Bei besonderen Partien, wie zum Beispiel einigen DFB-Pokal-Duellen, einigen Spielen der deutschen Nationalmannschaft oder der Bundesliga-Eröffnung, kann man auf die kostenlosen Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen zurückgreifen.