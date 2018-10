Transfer News und Gerüchte aus der Bundesliga, Premier League und Primera Division

Das Transferfenster ist seit Ende August geschlossen. Aber bereits jetzt halten die Vereine schon wieder die Augen nach neuen Spielern und Deals offen. SPOX hat euch mal eine Übersicht der heißesten News und Gerüchte zusammengestellt.

Am 01. Januar öffnet das Wintertransferfenster in den europäischen Top-Ligen und schon jetzt bahnt sich bei dem ein oder anderen Spieler ein Wechsel an. Vielleicht greift ein Topklub ja sogar etwas tiefer in die Tasche, um für die heiße Phase im Frühjahr gerüstet zu sein.

Transfer News und Gerüchte aus der Bundesliga: BVB und FC Bayern

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) zu Borussia Dortmund

Die BVB-Verantwortlichen sollen laut dem Portal fussballtransfers.com die Fühler nach Thorgan Hazard vom Ligakonkurrenten ausgestreckt haben. Hazard machte in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und wird offenbar auch im Ausland von Klubs wie Inter Mailand, Ateltico Madrid, FC Valencia und dem FC Chelsea beobachtet. Lucien Favre gilt aus seiner Zeit beim BVB als großer Förderer des 25-jährigen Belgiers. Hazards Vertrag läuft noch bis 2020, der Marktwert wird auf 25 Millionen taxiert.

Nabil Fekir (Olympigue Lyon) zum FC Bayern

FCB-Chefscout Laurent Brusser soll Fekir bereits Anfang Oktober bei einem Spiel beobachtet haben. Das berichtete der kicker. Fekir ist bei Lyon noch bis 2020 gebunden, ein Transfer im Sommer zum FC Liverpool scheiterte lediglich an der Ablösesumme. Der 25-jährige Franzose kommt bevorzugt hinter den Spitzen zum Einsatz. Interessant: Fekir hat den selben Berater wie Franck Ribery.

Anthony Martial (ManUnited) zum FC Bayern

Laut des Portals mercato365 soll Martial auf der Liste der Nachfolger für Franck Ribery und Arjen Robben ganz oben stehen. Bereits im Sommer soll nach einem Bericht der Times ein Transfer aufgrund der geforderten Ablösesumme (100 Millionen) gescheitert sein. Unter Jose Mourinho, mit dem Martial laut eigener Aussagen ein "reines Spieler-Trainer-Verhältnis" pflegt, gehört der 22-jährige Franzose nicht zum unangefochtenen Stammpersonal bei Manchester United.

Spieler Alter Position Nationalität Verein Interessent Marktwert* Thorgan Hazard 25 LA Belgien Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 25 Millionen Euro Nabil Fekir 25 OM Frankreich Olympique Lyon FC Bayern 60 Millionen Euro Anthony Martial 22 LA Frankreich ManUnited FC Bayern 60 Millionen Euro

*laut transfermarkt.de

Transfer News und Gerüchte aus der Premier League: Chelsea, Arsenal

Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) zum FC Chelsea/Tottenham Hotspur

Jovic ist nicht erst seit seinen fünf Toren gegen Fortuna Düsseldorf ins Visier des FC Chelsea und Tottenham Hotspur geraten. Eintracht Frankfurt zog bei dem 20-jährigen Serben, der von Benfica Lissabon ausgeliehen ist, erst kürzlich die Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro. Sein Marktwert beträgt allerdings jetzt schon 20 Millionen und könnte damit ordentlich Geld in die SGE-Kassen spülen.

Leon Bailey (Bayer Leverkusen) zum FC Chelsea

Der FC Chelsea ist laut der Sun auch an Leon Bailey interessiert. Der 21-jährige Jamaikaner hat allerdings noch einen Vertrag bis 2022 bei Bayer und der enthält keine Ausstiegsklausel. Somit müsste Chelsea wohl tief in die Tasche greifen. Nach einer starken ersten Saison, machte Bailey zuletzt aber weniger mit seinen Leistungen, sondern viel mehr mit seiner skandalösen Länderspiel-Absage auf sich aufmerksam.

David Bates (Hamburger SV) zum FC Arsenal

David Bates kam im Sommer ablösefrei von Celtic Glasgow zum HSV und erkämpfte sich einen Stammplatz. Nach Informationen des Mirror soll der FC Arsenal an dem 22-jährigen schottischen Verteidiger dran sein, wo er ein Nachfolger für den verletzungsanfälligen Laurent Koscielny werden soll. Aber auch andere Klubs wie der FC Everton, Southampton, Watford und Leicester sollen interessiert sein.

Spieler Alter Position Nationalität Verein Interessent Marktwert* Luka Jovic 20 MS Serbien Eintracht Frankfurt Chelsea/Tottenham 20 Millionen Euro Leon Bailey 21 LA Jamaika Bayer Leverkusen FC Chelsea 45 Millionen Euro David Bates 22 IV Schottland HSV FC Arsenal 900 Tausend Euro

Transfer News und Gerüchte aus der Primera Division: Real, Juve, Barca

Marcelo (Real Madrid) zu Juventus Turin

Linksverteidiger Marcelo will die Königlichen offenbar im Sommer verlassen und einen Wechsel zu Juventus Turin anstreben. Das berichtete die Tuttosport am Montag. Der 30-jährige Brasilianer soll die Klubbosse über seinen Berater bereits informiert haben, dass er nach dieser Saison einen Wechsel in die Serie A anstrebt. Der Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2022.

Eden Hazard (FC Chelsea) zu Real Madrid

Eden Hazard träumt von einen Wechsel zu den Königlichen: "Es ist mein Traum, dort zu spielen. Schon als Kind habe ich von diesem Klub geträumt." Und auch Real Madrid wollte ihn angeblich schon im Sommer verpflichten, entschieden sich dann aber wegen der hohen Ablöseforderung dagegen. Aufgrund der aktuellen sportlichen Krise hat Real aber wieder dringenden Handlungsbedarf und habe mittlerweile wohl umgedacht.

Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) zum FC Barcelona

Der 21-jährige de Jong steht bei vielen Topklubs auf der Liste. Bevorzugen soll er laut der Times aber den FC Barcelona, die bereits im sommer mit einer Ablöse von 30 Millionen Euro bei Ajax abblitzten. Barca soll einen neuen Anlauf starten wollen. De Jong hat noch einen Vertrag bis 2022 bei Ajax, wird aber wohl kaum bis zum Ende er Laufzeit dort bleiben.

Spieler Alter Position Nationalität Verein Interessent Marktwert* Marcelo 30 LV Brasilien Real Madrid Juventus Turin 60 Millionen Euro Eden Hazard 27 LA Belgien FC Chelsea Real Madrid 150 Millionen Euro Frenkie de Jong 21 ZM Niederlande Ajax Amsterdam FC Barcelona 40 Millionen Euro

