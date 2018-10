Per Mertesackers Abschiedsspiel mit Stars von Hannover 96 und Arsenal heute live im TV und Livestream

Per Mertesacker beendete im Juli seine aktive Karriere und verabschiedet sich heute nach 15 Jahren Profifußball in seinem Wohnzimmer in Hannover. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Per Mertesacker ist einen Steinwurf entfernt von Hannover geboren, aufgewachsen und wechselte mit elf Jahren in die Jugend von Hannover 96. Jetzt kommt er 23 Jahre später an den Ort zurück, wo alles begann, um sich zu verabschieden.

Per Mertesackers Abschiedsspiel: Wann und wo findet das Spiel statt?

Per Mertesacker verabschiedet sich am heutigen Samstag, 13. Oktober, in der HDI Arena in Hannover von seinen Fans. Anpfiff der Begegnung "Mertes 96-Freunde" gegen "Pers Weltauswahl" ist um 15.30 Uhr.

Merstesackers Abschiedsspiel: Übertragung im TV und Livestream

Der Streaming-Dienst DAZN, für den Mertesacker als Champions-League-Experte tätig ist, überträgt das Abschiedsspiel. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte und Experte Ralph Gunesch. Außerdem sind Alexander Schlüter und Antonia Wisgickl als Reporter vor Ort.

Per Mertesacker: Leistungsdaten seiner Profikarriere

Per Mertesackers Karriere begann in der Jugend von Hannover 96 und wurde dort zum Profi und Nationalspieler ausbildet. Nach drei Jahren bei 96 wechselte er zum SV Werder Bremen, von dem es ihn nach fünf Jahren zum FC Arsenal zog. Er durchlief die deutsche U20- und U21-Nationalmannschaft, ehe er am 09. Oktober 2004 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gab.

Team von bis Einsätze Tore Torvorlagen Nationalmannschaft Deutschland 31.08.2011 30.06.2018 104 4 - FC Arsenal 08.08.2006 30.08.2011 221 10 4 SV Werder Bremen 01.07.2003 07.08.2006 215 16 9 Hannover 96 01.07.2001 30.06.2003 82 8 3 Hannover 96 Jugend 01.07.1999 30.06.2001 - - -

Kader "Mertes 96-Freunde" - "Pers Weltauswahl": Ballack, Frings, Walcott

Beim Team "Mertes 96-Freunde" stehen Ewald Lienen und Peter Neururer an der Seitenlinie. "Ewald Lienen und Peter Neururer hatten massiven Anteil daran, dass ich diese Karriere starten konnte, mit der ich selbst nicht gerechnet hatte", gestand Mertesacker ein. Bei "Pers Weltauswahl" ist Arsene Wenger Trainer, den Mertesacker enorm schätzt: "Auf ihn freue ich mich sehr, da er einen immensen Beitrag geleistet hat, dass ich spielen durfte, Kapitän wurde und auch nach meiner aktiven Zeit bei Arsenal arbeiten werde." Aktuell ist Mertesacker Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Arsenal.