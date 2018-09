Fußball heute live im TV oder Livestream auf DAZN sehen

Diese Woche laufen wieder eine Menge Spitzenspiele live im TV und im Livestream. Vor allem die Champions League und die Europa League stehen natürlich im Fokus. Hier erfahrt ihr, welche Partien ihr euch dringend im Kalender markieren solltet.

Montag, 17.09.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Köln 3. Liga 19 Uhr Telekom Sport 1. FC Magdeburg - Arminia Bielefeld 2. Bundesliga 20.30 Uhr Sky SPAL Ferrara - Atlanta Bergamo Serie A 20.30 Uhr DAZN FC Southampton - Brighton Hove and Albion Premier League 21 Uhr DAZN FC Girona - Celta Vigo Primera Division 21 Uhr DAZN

Dinestag, 18.09.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Dynamo Dresden - HSV 2. Bundesliga 18.30 Uhr Sky Inter Mailand - Tottenham Hotspur Champions League 18.55 Uhr DAZN FC Barcelona - PSV Eindhoven Champions League 18.55 Uhr DAZN FC Brügge - Borussia Dortmund Champions League 21 Uhr DAZN AS Monaco - Atletico Madrid Champions League 21 Uhr DAZN FC Liverpool - PSG Champions League 21 Uhr DAZN Roter Stern Belgrad - SSC Neapel Champions League 21 Uhr DAZN FC Schalke - FC Porto Champions League 21 Uhr DAZN Galatasaray - Lokomotive Moskau Champions League 21 Uhr DAZN

Mittwoch, 19.09.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Shakthar Donezk - 1899 Hoffenheim Champions League 18.55 Uhr DAZN Ajax Amsterdam - AEK Athen Champions League 18.55 Uhr DAZN Real Madrid - AS Rom Serie A 19 Uhr DAZN SL Benfica - FC Bayern Champions League 21 Uhr DAZN Manchester City - Olympique Lyon Champions League 21 Uhr DAZN FC Valencia - FC Liverpool Champions League 21 Uhr DAZN BSC Young Boys - Manchester United Champions League 21 Uhr DAZN Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau Champions League 21 Uhr DAZN

Donnerstag, 20.09.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt Europa League 18.55 Uhr DAZN FC Sevilla - Standard Lüttich Europa League 18.55 Uhr DAZN PAOK Saloniki - FC Chelsea Europa League 18.55 Uhr DAZN Rapid Wien - Spartak Moskau Europa League 18.55 Uhr DAZN Besiktas - Sarpsborg 08 FF Europa League 18.55 Uhr DAZN RB Leipzig - Red Bull Salzburg Europa League 21 Uhr DAZN F91 Düdelingen - AC Mailand Europa League 21 Uhr DAZN FC Arsenal - Worskla Poltawa Europa League 21 Uhr DAZN Ludogorez Rasgrad - Bayer Leverkusen Europa League 21 Uhr DAZN Dinamo Zagreb - Fenerbahce Europa League 21 Uhr DAZN

Freitag, 21.09.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung FC Ingolstadt - FC St. Pauli 2. Bundesliga 18.30 Uhr Sky SV Sandhausen - 1. FC Köln 2. Bundesliga 18.30 Uhr Sky Preußen Münster - Energie Cottbus 3. Liga 19 Uhr Telekom Sport VfB Stuttgart - Fortuna Düsseldorf Bundesliga 20.30 Uhr Eurosport AS Monaco - Olympique Nimes Ligue 1 20.45 Uhr DAZN

Fußball-Livestreams auf DAZN sehen

Der Streaming-Dienst mit dem umfangreichsten Angebot in Deutschland ist DAZN. Mit jährlich bis zu 8000 Live-Events bietet DAZN für jedermann etwas. Neben ausgewählten Spielen der Serie A, Ligue 1, Primera Division, Premier League und Champions League, zeigt DAZN auch die komplette Europa League live und exklusiv.

Für 9,99 Euro im Monat kommen zudem auch US-Sport Fans mit vielen Spielen der NBA, NFL, MLB und NHL voll auf ihre Kosten. Ihr könnt DAZN die ersten vier Wochen kostenlos testen und danach nach Bedarf auch monatlich wieder kündigen.

© getty

Live-Fußball mit Sky und Sky Go

Den Großteil der Bundesligaspiele und alle Spiele der 2. Bundesliga könnt ihr live bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender bietet zusätzlich auch einen Livestream über Sky Go an. Für Sky Go braucht man eine funktionierende Internetverbindung und die entsprechende App, die es für Smartphones, Tablets, SmartTVs und Spielekonsolen gibt.

Fußball live auf Eurosport sehen

Seit der letzten Saison besitzt Eurosport die Rechte für alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga. 9,99 Euro im Monat, bzw. 49,99 Euro kostet das Abonnement, das euch auch Zugang zum Eurosport Player gewährleistet.

3. Liga live auf Telekom Sport

Seit dieser Saison liegen die Rechte für die Spiele der 3. Liga bei Telekom Sport. Telekom-Kunden können den Dienst zwölf Monate lang kostenlos nutzen, danach werden monatlich 4,95 Euro fällig.