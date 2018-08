FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des Bundesliga-Sonntags trifft heute Mainz 05 auf den VfB Stuttgart. SPOX gibt euch alle Infos, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Pflichtspielpremiere der beiden Teams in dieser Saison hätte unterschiedlicher nicht laufen können: Während Mainz trotz eines frühen Platzverweises im DFB-Pokal in die nächste Runde einzog, blamierte sich der VfB beim Drittligisten Hansa Rostock und schied aus.

Im zweiten Sonntagsspiel stehen sich heute der BVB und RB Leipzig gegenüber.

Wo und wann spielt der FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart?

Die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart findet am heutigen Sonntag in der Opel Arena in Mainz statt. Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift das Spiel um 15.30 Uhr an.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live sehen

Live gibt es das Spiel zwischen Mainz und Stuttgart heute nur im Pay-TV zu sehen. Der Bezahlsender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert.

Die Vorberichterstattung zur Partie beginnt bereits eine Stunde vor Anpfiff um 14:30 Uhr.

Sender: Sky Sport Bundesliga 1

Kommentator: Marcus Lindemann

Neben der Übertragung im TV bietet der Sender auch einen Livestream an: Sky-Abonnenten können das Spiel bei Sky Go auch unterwegs verfolgen.

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart heute live: Liveticker und Highlights

Wer das Spiel nicht live sehen kann, bleibt hier dennoch auf dem Laufendem: SPOX bietet zu jedem Bundesligaspiel und den wichtigsten internationalen Partien Liveticker an. Den Liveticker zum Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart gibt es hier.

Zudem zeigt SPOX ab Montag (0.00 Uhr) Highlights zu allen Spielen. Bei DAZN sind die Clips bereits 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar.

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart: So könnten sie spielen

Die endgültigen Aufstellungen zur Partie gibt es erst rund eine Stunde vor Anpfiff.

Die voraussichtliche Startelf der beiden Mannschaften sieht so aus:

FSV Mainz 05: Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Martin - Gbamin, Baku - de Blasis, Maxim, Holtmann - Mateta

VfB Stuttgart: Zieler - Maffeo, Pavard, Badstuber, Insua - Castro, Ascacibar - Gentner, Didavi, Thommy - Gomez

FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart: Diese Spieler fehlen

FSV Mainz 05:

Rene Adler (Knorpelschaden Knie)

Levin Öztunali (Muskelbündelriss Overschenkel)

Alexander Hack (Fußwurzelknochenbruch)

Emil Berggreen (Knieverletzung)

Danny Latza (Leistenbruch)

VfB Stuttgart:

Alexander Meyer (Kreuzbandteilriss)

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart: Reges Treiben auf dem Transfermarkt

Sowohl Mainz als auch Stuttgart waren in dieser Transferperiode sehr aktiv: Mainz verlor mit Abdou Diallo (BVB), Yoshinori Muto (Newcastle United) und Suat Serdar (FC Schalke 04) drei Spieler an große Klubs, erzielte dadurch aber jeweils eine Ablösesumme von mindestens 10 Millionen Euro.

Im Gegenzug holte Mainz vor allem junge Spieler mit Entwicklungspotenzial. Die namhaftesten Zugänge sind Jean-Philippe Mateta, Pierre Kunde, Moussa Niakhate und Aaron Martin.

Noch größere Fluktuation gab es beim Kader des VfB Stuttgart. Bei den Abgängen spielte nur Daniel Ginzcek in der vergangenen Saison eine größere Rolle, im Gegenzug kamen Spieler wie Pablo Maffeo, Nicolas Gonzales, Borna Sosa, Gonzalo Castro oder Daniel Didavi.

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart: Die letzten Aufeinandertreffen