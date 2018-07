Philipp Lahm: Aus als TV-Experte bei der ARD?

International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Empoli -

Eintracht Frankfurt UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Club Friendlies SPAL -

Eintracht Frankfurt Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians Premier League Man United -

Leicester J1 League Kobe -

Iwata Premier League Newcastle -

Tottenham Premier League Bournemouth -

Cardiff (DELAYED) Premier League Fulham -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Chelsea Premier League Wolves -

Everton Championship Derby County -

Leeds Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia Allsvenskan Östersunds FK -

Kalmar Premier League Arsenal -

Man City Superliga Randers -

Aarhus Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) Super Cup Eintracht Frankfurt -

FC Bayern München (Highlights)

Philipp Lahm wird künftig nicht mehr als TV-Experte bei der ARD im Einsatz sein. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, verzichtet der Fernsehsender auf eine Vertragsverlängerung mit dem Ex-Nationalspieler.

Demnach wird es Lahm als Experten bei der ARD nicht mehr geben, wohingegen Thomas Hitzelsberger als solcher weitermachen solle.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hatte nach der WM in Russland, während der Lahm seine Meinung zum Geschehen kundtat, Kritik am Weltmeister von 2014 geübt, da dieser wiederum Bundestrainer Joachim Löw kritisiert hatte - allerdings nicht über die Plattformen des Senders, sondern via LinkendIn.

"Philipp Lahm in unserem Team zu haben, war aufgrund seiner Erfahrung sicher sehr belebend. Manchmal hätten wir uns aber noch mehr von diesem Erfahrungsschatz und noch deutlichere Einschätzungen gewünscht", sagte Balkausky kürzlich zur Bild.

Wie die Sport Bild berichtete, sei die Zusammenarbeit zwischen Lahm und der ARD ohnehin schwierig gewesen. Demnach wollte Lahms Management Themen und Fragen ausführlich vor der jeweiligen Sendung besprechen.