U17-EM 2018: Termine, Spielplan, Modus, DFB-Kader beim Turnier in England

In England wird der nächste Nachwuchs-Europameister gesucht. Kann die deutsche Junioren-Nationalelf nach 2009 und 2011 zum dritten Mal U17-Europameister werden? SPOX hat für euch alle Information zum Turnier, erklärt euch den Modus und zeigt, wo ihr die Spiele live verfolgen könnt.

Wann und wo findet die U17-Europameisterschaft statt?

Die EM findet vom 04. bis zum 20. Mai 2018 in England statt. In folgenden Orten werden die Spiele ausgetragen.

Burton-upon-Trent: Burton Albion Stadium (Kapazität: 6 900) - fünf Partien, darunter ein Viertelfinale; St. George's Park Stadium (Kapazität: 500) - sechs Spiele

Burton Albion Stadium (Kapazität: 6 900) - fünf Partien, darunter ein Viertelfinale; St. George's Park Stadium (Kapazität: 500) - sechs Spiele Chesterfield: Chesterfield FC Stadium (Kapazität: 10 335) - fünf Partien, darunter das Eröffnungsspiel, ein Viertelfinale und ein Halbfinale

Chesterfield FC Stadium (Kapazität: 10 335) - fünf Partien, darunter das Eröffnungsspiel, ein Viertelfinale und ein Halbfinale Loughborough: Loughborough University Stadium (Kapazität: 3 400) - fünf Partien

Loughborough University Stadium (Kapazität: 3 400) - fünf Partien Rotherham: Rotherham FC Stadium (Kapazität: 12 000) - fünf Partien, darunter das Finale, ein Halbfinale und ein Viertelfinale

Rotherham FC Stadium (Kapazität: 12 000) - fünf Partien, darunter das Finale, ein Halbfinale und ein Viertelfinale Walsall: Walsall FC Stadium (Kapazität: 11 000) - fünf Partien, darunter ein Viertelfinale

Die U17-EM im Free-TV und Livestream

Die Europameisterschaft wird weder im Free-TV noch in einem Livestream übertragen.

U17-EM - der deutsche Kader:

Position Name Geburtsdatum Verein Torwart Daniel Klein 13.03.2001 1899 Hoffenheim U 17 Torwart Luca Unbehaun 27.02.2001 Borussia Dortmund U 19 Abwehr Antonis Aidonis 22.05.2001 1899 Hoffenheim U 17 Abwehr Lenny Borges 30.04.2001 Hamburger SV U 17 Abwehr Kevin Bukusu 27.02.2001 Bayer 04 Leverkusen U 17 Abwehr Ramzi Ferjani 11.04.2001 Borussia Dortmund U 17 Abwehr Noah Katterbach 13.04.2001 1. FC Köln U 19 Abwehr Robin Kölle 17.02.2001 VfL Wolfsburg U 17 Abwehr Louis Poznanski 24.05.2001 Bayern München U 19 Mittelfeld Oliver Batista Meier 16.02.2001 Bayern München U 19 Mittelfeld Can Bozdogan 05.04.2001 1. FC Köln U 19 Mittelfeld Max Brandt 02.06.2001 VfL Wolfsburg U 19 Mittelfeld Leon Dajaku 12.04.2001 VfB Stuttgart U 19 Mittelfeld Kevin Grimm 14.02.2001 VfB Stuttgart U 17 Mittelfeld Fabrice Hartmann 02.03.2001 RB Leipzig U 19 Mittelfeld Amid Khan Agha 06.06.2001 1899 Hoffenheim U 17 Angriff Tom Krauß 22.06.2001 RB Leipzig U 19 Angriff Per Lockl 07.03.2001 VfB Stuttgart U 17 Angriff Merveille Papela 18.01.2001 1. FSV Mainz 05 U 17 Angriff Jonas Pfalz 08.01.2001 Borussia Mönchengladbach U 19

Der Modus der U17-EM in England:

16 Teams treten in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften an. Gegen jeden Gruppengegner wird ein Mal gespielt, die ersten beiden Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ab dort geht es im K.o.-Modus weiter bis ins Finale am 20. Mai.

Der Spielplan der deutschen Mannschaft: