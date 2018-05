Fußball heute live im TV oder im Livestream auf DAZN sehen

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Auch in den Wochen zwischen Bundesliga und WM wird weiterhin Fußball gespielt. Unter anderem stehen einige Testspiele der Nationalmannschaften auf dem Programm. SPOX zeigt, wo ihr in dieser Woche Fußball live im TV und Livestream sehen könnt.

Wie bereits im EM-Achtelfinale 2016 treffen am Mittwoch Irland und Frankreich aufeinander. Auch die Brasilianer, Portugiesen, Argentinier und Engländer testen für die WM. In England kommt es am Montag zudem zum Aufstiegsspiel für die 3. Liga.

Montag, 28.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Coventry City - Exeter City League Two 16 Uhr DAZN Portugal - Tunesien Testspiel 20.45 Uhr DAZN

Mittwoch, 30.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Argentinien - Haiti Testspiel 1 Uhr DAZN Frankreich - Irland Testspiel 21 Uhr DAZN

Samstag, 02.06.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Wohltätigkeitsspiel von Dominique Heintz Benefizspiel 14 Uhr Sport1 England - Nigeria Testspiel 18.15 Uhr DAZN Island - Norwegen Testspiel 22 Uhr DAZN

Sonntag, 03.06.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Brasilien - Kroatien Testspiel 16 Uhr DAZN Türkei - Deutschland Legendenspiel 18 Uhr Sport1

Legale Fußball-Streams

Neben den Übertragungen im TV bieten viele Sender auch Spiele im Parallelangebot als Stream im Internet. Dazu gibt es einige Plattformen, die sich auf die Übertragung im Internet beschränken. SPOX zeigt euch die wichtigsten legalen Streaming-Dienste.

DAZN als größte deutsche Streaming-Plattform

DAZN wird mittlerweile auch als "Netflix des Sports" bezeichnet und bietet eine Vielzahl an exklusiven Livesport-Events. Neben Spielen der europäischen Top-Ligen wie der Premier League, Serie A, Primera Division, und Ligue 1 gibt es auf DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Bundesliga- und Zweitliga-Highlights zu sehen. Ab der nächsten Saison besitzt DAZN zusätzlich die Rechte für die Europa League sowie einen Großteil der Spiele der Champions League. Eine komplette Liste der DAZN-Rechte findet ihr hier.

Live-Fußball bei Sport1

Bereits seit mehreren Jahren überträgt Sport1 das Montagsspiel der 2. Bundesliga live und exklusiv. Auch andere Spiele wie Regionalliga sowie Benefiz- oder Testspiele hat der Sender im Programm. Auf der Internetseite ist ein Livestream zu finden, der 24 Stunden das aktuelle TV-Programm zeigt.