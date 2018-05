Fußball heute live im TV oder im Livestream auf DAZN sehen

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! J2 League Live Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Ligue 2 Ajaccio -

Le Havre Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Super Liga Roter Stern -

Vozdovac Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División FC Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

In einigen Ligen ist die Saison bereits beendet, doch wo wird noch gespielt? Hier gibt es einen Überblick darüber, welche Spiele jeden Tag im TV oder im Livestream auf DAZN legal im Internet angeschaut werden können.

Sowohl in Italien als auch in Spanien steht am Wochenende jeweils der letzte Spieltag an.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Freitag, 18.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Karlsruher SC - Erzgebirge Aue Relegation 18.15 Uhr ZDF Horsens - Bröndby Superliga 20 Uhr DAZN Frosinone - Foggia Serie B 20.30 Uhr DAZN Notts County - Coventry League 2 20.45 Uhr DAZN Ajaccio - Le Havre Relegation 20.45 Uhr DAZN

Samstag, 19.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Celta Vigo - UD Levante Primera Division 13 Uhr DAZN Juventus - Hellas Serie A 15 Uhr DAZN CD Leganes - Real Betis Primera Division 16.15 Uhr DAZN FC Chelsea - Manchester United FA Cup 18.15 Uhr Eurosport FC Malaga - FC Getafe Primera Division 18.30 Uhr DAZN FC Sevilla - Deportivo Alaves Primera Division 18.30 Uhr DAZN UD Las Palmas - FC Girona Primera Division 18.30 Uhr DAZN Dinamo Zagreb - Zapresic 1. HNL 19 Uhr DAZN Roter Stern - Vozdovac Super Liga 20 Uhr DAZN Bayern München - Eintracht Frankfurt DFB-Pokal 20 Uhr ARD/Sky FC Villarreal - Real Madrid Primera Division 20.45 Uhr DAZN Utrecht Vitesse Eredivisie 20.45 Uhr DAZN AS Saint-Etienne - OSC Lille Ligue 1 21 Uhr DAZN Dijon FCO - SCO Angers Ligue 1 21 Uhr DAZN ES Troyes AC - AS Monaco Ligue 1 21 Uhr DAZN FC Mets - Girondins Bordeaux Ligue 1 21 Uhr DAZN FC Nantes - Racing Straßbourg Ligue 1 21 Uhr DAZN FC Toulouse - EA Guingamp Ligue 1 21 Uhr DAZN Olympique Lyon - OGC Nizza Ligue 1 21 Uhr DAZN Olympique Marseille - SC Amiens Ligue 1 21 Uhr DAZN SM Caen - PSG Ligue 1 21 Uhr DAZN Stade Rennes - HSC Montpellier Ligue 1 21 DAZN

© getty

Sonntag, 20.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung FC Valencia - Deportivo La Coruna Primera Division 12 Uhr DAZN Shanghai SIPG - Jiangsu Suning CSL 14 Uhr DAZN CFC Genua - FC Turin Serie A 15 Uhr DAZN Bilbao - Espanyol Barcelona Primera Division 16.15 Uhr DAZN Brügge - Gent First Division A 18 Uhr DAZN Abstiegskonferenz Serie A 18 Uhr DAZN Milan - AC Florenz Serie A 18 Uhr DAZN Cagliari Calcio - Atalanta Bergamo Serie A 18 Uhr DAZN Chievo Verona - Benevento Serie A 18 Uhr DAZN SPAL - Sampdoria Genua Serie A 18 Uhr DAZN SSC Neapel - FC Crotone Serie A 18 Uhr DAZN Udinese Calcio - FC Bologna Serie A 18 Uhr DAZN Atletico Madrid - SD Eibar Primera Division 18.30 Uhr DAZN FC Barcelona - Real Sociedad Primera Division 20.45 Uhr DAZN Lazio Rom - Inter Mailand Serie A 20.45 Uhr DAZN Sassuolo - AS Rom Serie A 20.45 Uhr DAZN

Montag, 21.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Holstein Kiel VfL Wolfsburg 20.30 Uhr Eurosport

Dienstag, 22.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Erzgebirge Aue Karlsruher SC 18.15 Uhr ZDF

© getty

Mittwoch, 23.05.2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung Cruzeiro - Racing Copa Libertadores 02.30 Uhr DAZN Häcken - AIK Allsvenskan 19 Uhr DAZN

Donnerstag, 24.05. 2018

Spiele Wettbewerb Uhrzeit Übertragung 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München Relegation 17.30 Uhr Bayerischer Rundfunk SC Weiche Flensburg - Energie Cottbus Relegation 19 Uhr NDR/MDR KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim Relegation 19 Uhr WDR/HR

Legale Fußball-Streams

Im Internet gibt es viele Anbieter von Livestreams, allerdings sind einige davon nicht legal. SPOX stellt euch die wichtigsten legalen Online-Dienste vor, die Livestreams streamen.

DAZN als größter deutscher Fußball-Streaming-Dienst

Die noch relativ junge Plattform DAZN hat eine große Auswahl an Livesport. DAZN zeigt neben Partien aus England (unter anderem Premier League), Spanien (unter anderem Primera Division), Italien (unter anderem Serie A) und Frankreich (unter anderem Ligue 1) die Bundesliga-Highlights - und das nur 40 Minuten nach dem Abpfiff. Außerdem hat DAZN ab der kommenden Saison Rechte an der Europa League und Champions League.

Der erste Monat bei der Streaming-Plattform ist kostenlos, danach kostet ein Abonnement monatlich 9,99 Euro. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN.

© getty

Live-Fußball auf Eurosport

Auch Eurosport hat sich Rechte für Live-Fußball gesichert und zeigt in der Saison 2017/18 insgesamt 40 Spiele. Auch die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga und der FA Cup kommen auf dem kostenpflichtigen Eurosport Player.

Fußball live auf Sky und Sky Go

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich Sky die Rechte in der Saison 2017/18 die Rechte für Champions League, Europa League, DFB-Pokal gesichert. Zudem zeigt Sky auch viele Bundesliga-Spiele exklusiv. Der Pay-TV-Sender bietet seinen Kunden auch einen Livestream an: Sky Go.

Kostenlose Streams von ARD und ZDF

Auch die öffentlich-Rechtlichen Sender wie zum Beispiel die ARD oder das ZDF zeigen ausgewählte Fußballspiele. Neben Testspielen und Länderspielen gibt es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auch ausgewählte Spiele des DFB-Pokals. Außerdem bieten die kostenlosen Sender zudem auch jeweils einen Livestream im Internet an.