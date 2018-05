Brasilien gegen Kroatien: Das Länderspiel live im Livestream verfolgen

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

In Liverpool kommt es am Sonntag, den 3. Juni 2018, zur Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels von 2014. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel Brasilien gegen Kroatien im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Brasilien gilt bei der WM erneut als Mitfavorit, die Verletzung von Superstar Neymar könnte der Selecao allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Nach dem Test gegen die Kroaten trifft die Auswahl Brasiliens noch auf Österreich, bevor es in der WM-Gruppenphase gegen die Schweiz, Costa Rica und Serbien geht.

Die Kroaten gelten wieder ein Mal als Geheimfavorit und setzen besonders auf ihre Superstars Luka Modric und Ivan Rakitic. Bei der WM trifft das Team von Ante Cacic und Zlatko Dalic auf Argentinien, Nigeria und Island.

Wann und wo findet Brasilien gegen Kroatien statt?

Anpfiff der Partie ist am Sonntag, den 3. Juni 2018, um 16 Uhr. Stattfinden wird das Spiel auf neutralem Feld, an der Anfield Road in Liverpool.

Brasilien - Kroatien: TV, Livestream und Liveticker

Das Streaming-Portal DAZN übertragt das Testspiel ab 16 Uhr live und exklusiv in voller Länge.

Neben Fußball-Länderspielen hat das "Netflix des Sports" unter anderem alle Spiele der europäischen Top-Ligen, sowie US-Sport, Tennis und Golf im Angebot. Ab der nächsten Saison besitzt DAZN zudem die Rechte an der Europa League und ausgewählten Spielen der Champions League. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot 9,99 Euro im Monat.

Im TV wird die Partie nicht übertragen.

