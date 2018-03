Dietmar Hamann kritisiert Per Mertesacker: "Respektlos"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live Real Madrid -

Girona Serie A Live Lazio -

Bologna Serie A Live Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Live Marseille -

Lyon Superliga Live Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED)

Dietmar Hamann hat eine Aussage von Per Mertesacker zum hohen Druck im Profifußball als respektlos bezeichnet. Hamann geht sogar so weit, die Eignung Mertesackers als Jugendtrainer in Frage zu stellen.

"Er ist ja noch unter Vertrag bei Arsenal und sagt, dass er keinen Bock mehr hat und am liebsten auf der Tribüne sitzt", so Hamann bei Wontorra - der Fußball-Talk bei Sky. "Er wird noch bezahlt von dem Verein und hat eine Verantwortung. Ich finde das respektlos den Fans, den Mannschaftskollegen und dem Trainer gegenüber. Dem Verein steht das Wasser im Moment bis zum Hals und dann hast du einen der Kapitäne, der sich hinstellt und sagt, dass er für den Verein nicht mehr spielen will. Ob er dann der Richtige ist, um jungen Spielern im nächsten Jahr Werte wie Identität und Loyalität zu vermitteln, da habe ich meine Zweifel."

Hamann bezieht sich bei seiner Kritik auf Mertesackers Aussagen im Spiegel. Dort hatte der 33-Jährige mit bemerkenswerter Offenheit über den immensen Druck als Fußballprofi und sein Innenleben gesprochen. Mertesacker sagte unter anderem, er sitze aktuell "am liebsten auf der Bank, noch lieber auf der Tribüne".

Man müsse Mertesackers Meinung "akzeptieren und respektieren" erklärte Hamann, er selbst habe den Umgang mit Druck allerdings anders wahrgenommen, führte Hamann aus. "Für mich war Druck immer eine Anerkennung der eigenen und der Teamleistung. Umso größer die Herausforderung, umso größer die Drucksituation, umso mehr habe ich mich auf das Spiel gefreut", sagte er. Jeder nehme Druck allerdings unterschiedlich wahr, deshalb sei es "gut, dass wir uns bewusst werden, dass die Profis keine Maschinen sind".

Mertesacker wird seine Karriere im Sommer beenden und anschließend als Leiter der Jugendakademie des FC Arsenal arbeiten. Er war nach seinem Interview auch von Lothar Matthäus kritisiert worden, allerdings gab es auch viel Zuspruch für den Innenverteidiger.