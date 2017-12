Medien: Ex-Profi Ansgar Brinkmann geht ins Dschungelcamp 2018

Indian Super League Kerala -

Der ehemalige Fußball-Profi Ansgar Brinkmann geht offenbar ab dem 19. Januar 2018 in das australische Dschungelcamp des TV-Senders RTL. Dies berichtet die Bild.

Dem Reviersport sagte der 48-Jährige am Freitag: "Ob ich dabei bin? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal, was ich in zwei Stunden mache." Brinkmanns Zusatz: "Mehr sage ich dazu nicht."

Brinkmann, der "weiße Brasilianer" genannt, absolvierte 59 Bundesligaspiele und 316 Partien in der 2. Liga. Brinkmann stand unter anderem bei Arminia Bielefeld, Preußen Münster, Eintracht Frankfurt, VfL Osnabrück und Dynamo Dresden unter Vertrag.

Die zwölf Dschungelcamp-Teilnehmer müssen sich an eine vertraglich fixierte Verschwiegenheitsklausel halten. Nur RTL darf die zwölf Kandidaten offiziell vorstellen, dies soll angeblich in Kürze geschehen. Die Teilnehmer sollen Gagen zwischen 40.000 und 200.000 Euro erhalten.

Sportler im Dschungelcamp

Brinkmann ist nicht der erste Sportler, der sich ins Dschungelcamp wagt. Sieben weitere versuchten ihr Glück - gewinnen konnte bisher kein Sportler. Vor Brinkmann bereisten bereits vier Fußballer den Dschungel, der Beste unter ihnen war Thorsten Legat, der im vergangen Jahr den dritten Platz belegte.

"Wenn ich zu Beginn gewusst hätte, dass ich unter den letzten drei Teilnehmern sein werde, hätte ich das blind unterschrieben. Das war ein Wunschtraum. Ich bin da als Y- oder sogar als Z-Promi hineingegangen und habe berühmte Schlager-Sänger und Hollywood-Stars hinter mir gelassen", sagte der ehemalige Spieler von Werder Bremen gegenüber der Münchner Abendzeitung.

Name Sportart Jahr Platz Carlo Thränhardt Hochsprung 2004 9. Jimmy Hartwig Fußball 2004 9. Eike Immel Fußball 2008 5. Norbert Schramm Eiskunstlauf 2009 8. Thomas Rupprath Schwimmen 2011 3. Ailton Fußball 2012 6. Thorsten Legat Fußball 2016 3.

Sportler im Dschungelcamp: Kasalla, Kugelblitz, kein König! © spox 1/17 Thomas Häßler zieht ins Dschungelcamp - und das nicht als erster ehemaliger Spitzensportler. SPOX gibt den Überblick, wer bislang das Abenteuer Australien anging © getty 2/17 Thomas Häßler: Ein Welt- und Europameister für das Camp! Icke wird in Australien Würmer essen und durch Fäkalien waten © getty 3/17 Als ehemaliger Spitzensportler im C-Promi-Dschungel ist Häßler nicht der Pionier. Einige vor ihm haben sich bereits versucht - mit gemischtem Erfolg © getty 4/17 Carlo Thränhardt: Früher begnadeter Hochspringer, heute als Fitness- und Mentalcoach beim Deutschen Tennis-Bund, dazwischen war er in der ersten Staffel des Dschungelcamps (2004) dabei © getty 5/17 So richtig angetan war das Publikum von Thränhardt allerdings nicht. Ihn erwischte es ziemlich früh. In der ersten Auflage belegte er den neunten Platz © getty 6/17 Jimmy Hartwig: Und weil Sportler geil funktionieren, war in der zweiten Dschungelcamp-Staffel die HSV-Legende am Start © getty 7/17 Immerhin schnappte sich der dreifache Deutsche Meister Rang vier im Dschungel © getty 8/17 Eike Immel: Nationaltorhüter, immer einen lässigen Spruch auf den Lippen - schon zu aktiven Zeiten war Immel Kult. 2008 zog er in den australischen Dschungel © getty 9/17 Übrigens war Bata Ilic gemeinsam mit Immel im Dschungel und wurde sogar Dritter. Der ehemalige Nationaltorhüter belegte den fünften Rang © getty 10/17 Norbert Schramm: Immer nur Fußball? Von wegen! Mit Norbert Schramm (l.) war auch ein Eiskunstläufer im australischen Dschungel. Im Jahr 2009 ging er in der vierten Staffel an den Start © getty 11/17 Allzu lange hielt sich der dreifache Deutsche Meister allerdings nicht im Teilnehmerfeld. Er wurde Achter © getty 12/17 Thomas Rupprath: Im Jahr 2003 war Rupprath in Barcelona Schwimm-Weltmeister über 50m Rücken. 2011 zog er zur fünften Staffel ins Dschungelcamp ein © getty 13/17 Im Dschungel machte die Wasserratte eine gute Figur und schaffte es ins Finale. Am Ende zog er als Dritter aus © getty 14/17 Ailton: Bundesliga-Torschützenkönig, Doublesieger mit Werder Bremen, Fußballer des Jahres - und in der sechsten Staffel auch Dschungelbewohner © getty 15/17 Der Brasilianer war nicht nur auf dem Platz kultig, auch im Dschungelcamp überzeugte er mit lässigen Sprüchen. Es reichte jedoch "nur" zum sechsten Platz © getty 16/17 Thorsten Legat: Legende! Kasalla! Die Kultfigur mischte das Dschungelcamp 2016 gehörig auf und verdiente sich Sporen als wohl motiviertester Bewohner aller Zeiten © getty 17/17 Legat eckte an, war um keine Meinung verlegen. Das gefiel den Zuschauern. Er kam ins Finale, schaffte es dann aber lediglich auf Rang drei

Ailton im Dschungelcamp

Legts berühmter Vorgänger aus dem Fußball-Geschäft war Ailton. Der Brasilianer wurde Sechster und begeisterte die Zuschauer vor allem mit seinen kuriosen Interviews.