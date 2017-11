Fast 700.000 Euro! Ex-Kicker sahnt im Lotto ab

Championship Preston -

Einst war er beim SC Freiburg und VfL Bochum aktiv, jetzt darf er sich Lotto-Gewinner nennen: Tommy Bechmann. Der ehemalige Bundesliga-Spieler hat fast 700.000 Euro beim Glücksspiel erhalten.

Wie die Zeitung Expressen berichtet, sahnte Bechmann im dänischen Lotto fünf Millionen Dänische Kronen ab. Das entspricht rund 672.000 Euro.

Der einstige Stürmer, der im vergangenen Winter seine Karriere beendet hatte, war mit seiner Lebensgefährtin im Spanien-Urlaub, als er per E-Mail von seinem Gewinn erfuhr.

"Ich habe die Absenderadresse überprüft und gesehen, dass es die gleiche war, wo ich schon einmal 50 Kronen gewonnen habe", sagte Bechmann dem Ekstrabladet und konnte sein Glück kaum fassen: "Ich rief dennoch vorsichtshalber bei 'Dankse Spil' an, die mir meinen Gewinn bestätigten."

Übrigens: Die Gewinnzahlen waren die Geburtsdaten seiner Kinder - eine Kombination, mit der Bechmann schon seit Jahren spielt.

Der 35-jährige Däne war von 2004 bis 2008 in Bochum, ehe er für drei Jahre in den Breisgau zum SC Freiburg wechselte. In dieser Zeit gelangen ihm insgesamt 21 Pflichtspieltore.