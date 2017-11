Ballon d'Or-Verleihung Anfang Dezember

WC Qualification Europe Fr 20:45 Schweden - Italien: Die WM-Playoffs auf DAZN Friendlies Live Japan -

Der prestigeträchtige "Ballon d'Or" wird am 7. Dezember (19.45 Uhr) verliehen. Das gab L'Equipe, die zum Unternehmen France Football gehört, am Freitag bekannt. Auf der Liste der Nominierten stehen auch die Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid und Mats Hummels von Bayern München.

Favorit ist aber wie schon bei der Weltfußballer-Wahl Real-Star Cristiano Ronaldo.

Mit dem Ballon d'Or werden seit 1956 die überragenden Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Zunächst konnten nur europäische Spieler gewählt werden, ab 1995 dann alle Fußballer, die bei europäischen Klubs spielten und ab 2007 jeder Profi unabhängig von Liga und Nationalität.

Zwischen 2010 und 2015 vergab der Weltverband FIFA aufgrund eines Deals mit France Football den Ballon d'Or an den jeweiligen Weltfußballer des Jahres. Seit 2016 wird der Preis wieder in Eigenregie von France Football vergeben. Die FIFA richtet mit der Weltfußballer-Wahl, die nun "The Best" heißt, eine eigene Wahl aus.