Wie lange Pause bei einem Außenbandriss?

Primera División Live Villarreal -

Real Betis Serie A Live Bologna -

Neapel Serie A Live Santos -

Corinthians Ligue 1 Live Marseille -

Rennes Superliga Lanus -

Boca Juniors Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia League Cup Burnley -

Leeds Serie A Bologna -

Inter Mailand League Cup Leicester -

Liverpool League Cup Reading -

Swansea Primera División Barcelona -

Eibar Copa Sudamericana Estudiantes -

Nacional Serie A Benevento -

AS Rom Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona League Cup Arsenal -

Doncaster League Cup Chelsea -

Nottingham Serie A Atalanta -

Crotone Serie A Cagliari -

Sassuolo Serie A Genua -

Chievo Verona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin League Cup Man Utd -

Burton League Cup West Brom -

Man City Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Getafe Primera División Levante -

Real Sociedad Copa Libertadores Lanus -

San Lorenzo Ligue 1 Lille -

Monaco Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Serie A AS Rom -

Udinese Serie A SPAL -

Neapel Primera División Malaga -

Bilbao Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Primera División Girona v

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin

Mit Mario Gomez und Marcel Schmelzer verletzten sich zwei Bundesliga-Profis vermutlich schwerer am Bandapparat im Sprunggelenk. Eine Diagnose, die in solchen Fällen häufig im Raum steht, ist der Außenbandriss. Während Gomez eine längere Pause droht, hat sich der Verdacht bei Marcel Schmelzer auf Bänderriss bereits bestätigt. SPOX erklärt, was hinter der Verletzung steckt, welche Behandlungsmethoden es gibt und wie lange die Spieler mit der Verletzung ausfallen.

Ein falscher Schritt, einmal umknicken oder ein überhartes Tackling beim Fußballspiel: Nicht umsonst gilt ein Außenbandriss im Sprunggelenk als typische Sportverletzung. Wie schnell das gehen kann, wurde erneut am Wochenende in der Bundesliga deutlich. Erst knicke Mario Gomez bei einem verunglückten Schussversuch unglücklich um und musste mit dem Verdacht auf eine Bänderverletzung ausgewechselt werden.

Marcel Schmelzer erneut mit Außenbandriss

Etwas schlimmer traf es noch Marcel Schmelzer, der gerade erst von einem Außenbandriss wieder genesen ist. "Es ist nichts gebrochen, die Bänder sind betroffen", kommentierte Sportdirektor Michael Zorc die Schmelzer-Verletzung nach einem rüden Einsteigen von Freiburgs Ravet. Der Verdacht auf Bänderriss bestätigte sich erneut bei Schmelzer, der nun sechs Wochen ausfällt.

Wozu dient das Außenband?

Das Sprunggelenk hat die Aufgabe, den Vorfuß anzuheben und zu senken. Es ist das Verbindungsgelenk zwischen Unterschenkel und dem Fuß. Man unterscheidet zwischen dem oberen und dem unteren Sprunggelenk. Das Außenband dient zur Stabilisierung des oberen Sprunggelenks und sorgt beispielsweise dafür, dass wir unseren Fuß anziehen und von uns wegstrecken können. Das Außenband besteht aus drei verschiedenen Bandteilen.

Was ist ein Außenbandriss?

Ein Außenbandriss ist eine der häufigsten Sportverletzungen neben etwaigen Knieschäden wie dem Kreuzbandriss. Am häufigsten ist dabei der schwächste der drei Bandanteile betroffen, der den vorderen Rand des Außenknöchels mit dem Sprungbein verbindet. Es kommt zum Riss des Außenbandes, wenn der Fußknöchel nach innen gedrückt wird. Ursache eines Außenbandrisses ist häufig das Umknicken und die plötzliche Belastung der Bänder. Bei Fußballern kann ein Außenbandriss auch die Folge eines unfairen Tacklings sein, wenn der Gegenspieler statt den Ball den Knöchel des Ballführenden trifft.

Wie wird ein Außenbandriss festgestellt?

Ein Außenbandriss äußert sich durch sehr starke und intensive Schmerzen. Neben einer starken Schwellung im Knie, aber oftmals eher der betroffenen Stelle, kann auch ein deutlich sichtbarer Bluterguss entstehen. Eine genaue Diagnose kann entweder durch Abtasten eines Arztes oder durch ein MRT gestellt werden. Ärzte verwenden zur Diagnose oftmals den sogenannten Schubladentest und überprüfen dabei, ob sich das Sprungbein an das Schienbein schieben lässt. Hierbei entstehen im Falle eines Außenbandrisses zwar große Schmerzen für den Patienten, allerdings hat er damit auch Gewissheit, dass es sich um einen Riss und nicht eine Überdehnung handelt.

Welche Behandlungsmethoden gibt es?

Es gibt sowohl konservative als auch operative Behandlungsmöglichkeiten für einen Außenbandriss. Das hängt auch mit dem Grad der sportlichen Aktivität des Patienten zusammen. Bei der konservativen Behandlung bekommt der Patient immer öfter eine sogenannte Aircast-Schiene, um trotz des Risses fast normal gehen zu können. Die Schiene dient dazu, dem Gelenkapparat die nötige Stabilität zu geben, um eine schmerzfreie Fortbewegung zu sichern. Anstelle der Aircast-Schiene kann auch ein herkömmlicher Tape-Verband diese Funktion erfüllen.

Hauptsache ist aber, dass das Gelenk stabilisiert und im ersten Moment gekühlt wird. Im fortgeschrittenen Heilungsprozess nach zwei Wochen soll der Patient mit leichten Stabilisierungsübungen beginnen. Das kann beispielsweise die leichte, kreisende Bewegung des Gelenks sein, oftmals im Liegen durchgeführt. Eine weitere Übung bei Schmerzfreiheit ist die beginnende Belastung, indem sich der Patient abstützt und leicht auf das Sprunggelenk lehnt, in dem der Riss des Bandes ist. In den ersten Tagen der Verletzung sollte das Gelenk aber ruhig gehalten werden. Bei sportlich sehr aktiven Patienten wird allerdings nach wie vor die Operation empfohlen.

Wie lange ist die Pause nach einem Außenbandriss?

Eine sportliche Belastung sollte auf keinen Fall in den ersten vier bis sechs Wochen nach dem Außenbandriss erfolgen. Einige Ärzte raten gar zu zwei Monaten Pause.

Wie kann ich einem Außenbandriss vorbeugen?

Regelmäßige Stabilitäts-Übungen helfen dabei, unterstützende Muskulatur im Bereich des Sprunggelenks aufzubauen. Wer häufiger umknickt, ist gut damit beraten, beim Sport eine Sport-Bandage für das Sprunggelenk zu tragen.