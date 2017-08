Wann schließt wo das Transferfenster?

WC Qualification Europe Ungarn -

Am 31. August schließt das Transferfenster in der Bundesliga, bis dahin haben die Vereine noch Zeit Veränderungen am Kader vorzunehmen. Wie sieht es aber in den anderen internationalen Ligen aus? SPOX gibt den Überblick über die verschiedenen Wechselfristen.

Der 31. August stellt einen besonderen Tag im Weltfußball dar, endet doch an diesem Tag in einem Großteil der internationalen Ligen die Frist, um neue Spieler zu verpflichten. Dabei gibt die FIFA nur einen groben Rahmen für die Transferperioden vor, den tatsächlichen Zeitraum legt der Verband jedes Landes individuell fest.

Die Transferregularien der FIFA

Laut den Regularien der FIFA soll die erste Zulassungsphase zwischen zwei Saisons liegen und nicht länger als zwölf Wochen andauern. Eine zweite Transferperiode darf sich zur Mitte der Saison über vier Wochen erstrecken.

Jeder nationale Fußballverband muss die Transferfenster ein Jahr zuvor der FIFA bekanntgeben. Tut er dies nicht, setzt die FIFA selbst die Perioden für den Verband fest.

Transfers aus Land A zu Land B sind immer dann möglich, wenn das Transferfenster in Land B offen steht. Der Status des Transferfensters in Land A ist in diesem Fall nicht relevant.

Für Transfers innerhalb einer Liga oder eines Landes gelten andere Bestimmungen, die der jeweils nationale Verband festsetzt. Meist ist die Transferperiode für nationale Transfers eine längere als die für internationale Geschäfte.

Die Wechselfrist in der Bundesliga

In Deutschland ist das Transferfenster seit dem 1. Juli geöffnet, seitdem dürfen Spieler in die oder innerhalb der Bundesliga wechseln. Bis zum 31. August um 18 Uhr müssen die Registrierungen von Spielern, Anträge auf Erteilung der Spielberechtigung sowie Transfers online eingegangen sein, danach sind keine Wechsel mehr möglich.

Die Wechselfristen der europäischen Topligen im Überblick

Nur marginal unterscheiden sich die Wechselfristen in den anderen europäischen Topligen im Vergleich zur Bundesliga.

Land Datum Uhrzeit Deutschland 31. August 18 Uhr Italien 31. August 23 Uhr Frankreich 31. August 23.59 Uhr England 31. August 23.59 Uhr Niederlande 31. August 23.59 Uhr Österreich 31. August 23.59 Uhr Portugal 31. August 00.59 Uhr Spanien 1. September 23.59 Uhr Türkei 8. September 23 Uhr

Die Wechselfristen außerhalb Europas

In der Major League Soccer oder den skandinavischen Ländern herrscht hauptsächlich aufgrund von klimatischen Bedingungen ein anderer Ligabetrieb.

Auch die chinesische Liga startet im März, weshalb das Haupttransferfenster dort im Januar und Februar offen steht, während im Sommer nur eine kurze Periode vorgesehen ist.

Land Datum China 14. Juli Brasilien 20. Juli USA 9. August Mexiko 5. September

Das Wintertransferfenster im Januar

In den europäischen Topligen sind neben dem Sommertransferfenster ab dem 1. Januar wieder Vereinswechsel erlaubt. Das Wintertransferfenster endet am 31. Januar.

Die Besonderheit bei vereinslosen Spielern

Einen Sonderfall stellen vereinslose Spieler dar. Diese können auch nach dem 31. August noch verpflichtet werden. Nach dem Ende der zweiten Transferperiode im Januar können aber auch Akteure ohne Verein nicht mehr unter Vertrag genommen werden.

Diskussionen über kürzere Transferperiode

Bereits in absehbarer Zeit könnten sich die Fußballfans an eine neue Wechselfrist gewöhnen müssen. Im Zuge des Wechsel-Hick-Hacks um Ousmane Dembele forderte Hans-Joachim Watzke eine Schließung des Transferfensters vor dem ersten Spieltag der jeweiligen Ligen, um den Vereinen Planungssicherheit zu gewährleisten.

Auch Karl-Heinz Rummenigge und Julian Nagelsmann plädierten für eine kürzere Transferphase. In England sollen die Diskussionen um ein früheres Ende der Wechselfrist bereits so weit fortgeschritten sein, dass schon in der kommenden Saison die neue Regelung in Kraft treten könnte.