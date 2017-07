Alle Infos zum TSV 1860

UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Der TSV 1860 München durchlebte in den vergangenen Jahren eine regelrechte Berg- und Talfahrt der Emotionen. Zahlreiche Themen machten dem Verein zu schaffen. Alle Infos zur Geschichte der Löwen, dem Investor, des Stadions, des Kaders und vieles mehr findest du hier.

Wann wurde der TSV 1860 gegründet?

Am 17. Mai 1860 wurde der TSV München von 1860 e. V. gegründet. Eine Fußballabteilung entstand allerdings erst am 25. April 1899. Der Verein gliederte die Profi-Fußballabteilung sowie die Nachwuchsteams U21 und U19 2002 aus dem Gesamtverein aus.

Was waren die Erfolge des TSV 1860?

Gerade in den 60er Jahren hat der TSV 1860 seine erfolgreichste Zeit erlebt. Die Löwen sicherten sich 1966 unter dem österreichischen Trainer Max Merkel ihre erste und einzige deutsche Meisterschaft. Den deutschen Pokal holte sich Sechzig im Kriegsjahr 1942 und in der Saison 1963/64.

Der TSV 1860 kann auf zwei Vizemeisterschaften in den Jahren 1932 und 1967 zurückblicken. 1965 rückte man bis in das Finale des Europapokals der Pokalsieger vor. Hier verlor man allerdings vor 100.000 Zuschauern im Wembley-Stadion gegen West Ham United.

Wann ist der TSV 1860 abgestiegen?

Die jüngste Negativphase des TSV 1860 München fand seinen Höhepunkt im sportlichen Abstieg 2017. Die Löwen beendeten die Saison 2016/17 mit 36 Punkten auf dem Relegationsplatz und mussten sich in der Relegation gegen den SSV Jahn Regensburg geschlagen geben. Durch die Nicht-Einhaltung der Lizenzvoraussetzungen für die 3. Liga spielen die Löwen die Spielzeit 2017/18 in der Regionalliga Bayern.

Mehrmals in seiner Geschichte war der TSV 1860 mit Abstiegen konfrontiert worden. Nach den Abstiegen aus der damaligen Oberliga Süd 1953 und 1957 musste der Verein als Gründungsmitglied der Bundesliga 1963, in den Jahren 1970, 1978 und 1981 den erneuten Weg in die zweite Liga antreten. 1982 entzog der DFB dem TSV 1860 sogar die Lizenz, wodurch man in die Bayernliga abstieg. Nur ein Jahr blieb man auch in der 2. Bundesliga, bis der Verein 1991 wieder abstieg.

10 Jahre lang konnte der TSV 1860 München in 90ern und 2000ern in der Erstklassigkeit etablieren. 2004 erfolgte der erneute Abstieg in die Zweitklassigkeit. Nun erfolgt der Neuanfang nach 13 Jahren Zweitklassigkeit.

Wer ist der Investor des TSV 1860?

Investor des TSV 1860 ist seit Juni 2011 Hasan Ismaik. Der Gesellschafter hält 49 Prozent der Aktien der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und bekleidet hier das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Geschäftsmann Hasan Ismaik ist Inhaber der HAM Internaional Limited mit Sitz in Dubai und rettete den Verein bei der Amtsübernahme durch eine Überweisung von rund 18,4 Millionen Euro.

Wo ist die Spielstätte des TSV 1860?

Der TSV 1860 spielt seit der Saison 2017/18 wieder in seiner alten Heimat im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Kurz vor dem Saisonstart konnte der Verein unter anderem durch die Kündigung des Mietvertrages in der Allianz Arena eine Insolvenz vermeiden.

1911 pachtete der TSV 1860 ein Grundstück an der Grünwalder Straße, wo das Stadion 1926 fertiggestellt wurde und zu diesem Zeitpunkt 40.000 Zuschauer fasste. Dort spielte man bis in das Jahr 1972, als es in das neu-errichtete Olympiastadion ging. Nach dem Abstieg 2004 trug man in der Folgesaison nochmal elf seiner Heimspiele im Grünwlader Stadion aus.

Die Allianz Arena war seit der Spielzeit 2005/06 die ungeliebte Heimat der Löwen. Der Einzug in das moderne Stadion in Fröttmaning brachte 1860 in eine tiefe finanzielle Misere.

Wie ist der aktuelle Kader des TSV 1860?

Position Nummer Spieler Torwart 1 Marco Hiller Torwart 37 Alexander Strobl Torwart 30 Johann Hipper Abwehr 6 Jan Mauersberger Abwehr 17 Daniel Wein Abwehr 4 Felix Weber Abwehr 19 Lukas Aigner Abwehr 26 Kilian Jakob Abwehr 11 Christian Köppel Abwehr 31 Kodjovi Koussou Abwehr 22 Aaron Berzel Abwehr 2 Eric Wegger Abwehr 3 Sebastian Koch Mittelfeld 25 Lucas Genkinger Mittelfeld 29 György Hursan Mittelfeld 28 Lino Tempelmann Mittelfeld 5 Nicolas Andermatt Mittelfeld 14 Dennis Dressel Mittelfeld 10 Timo Gebhart Mittelfeld 8 Simon Seferings Mittelfeld 21 Ugur Mustafa Türk Mittelfeld 15 Martin Gambos Sturm 18 Nico Karger Sturm 7 Mohamed Awata Sturm 20 Tobias Steer Sturm 16 Benjamin Kindsvater Sturm 23 Nicholas Helmbrecht Sturm 33 Felix Bachschmid Sturm 9 Sascha Mölders

Das Trainerteam setzt sich aus Trainer Daniel Bierofka, Co-Trainer Oliver Beer, Torwart-Trainer Harald Huber und Fitnesstrainer Michael Sulzmann zusammen.

Wer waren die Trainer des TSV 1860?

Zeitraum Trainer 2017 Daniel Bierofka 2017 Vitor Pereira 2016 - 2017 Denis Bushuev 2016 Daniel Bierofka 2016 Kosta Runjaic 2016 Denis Bushuev 2016 Daniel Bierofka 2015 - 2016 Benno Möhlmann 2015 Torsten Fröhling 2014 - 2015 Markus von Ahlen 2014 Ricardo Moniz 2014 Markus von Ahlen 2013 - 2014 Friedhelm Funkel 2012 - 2013 Alexander Schmidt 2010 - 2012 Rainer Maurer 2009 - 2010 Ewald Lienen 2009 Uwe Wolf 2007 - 2009 Marco Kurz 2006 - 2007 Walter Schachner 2004 - 2006 Rainer Maurer 2004 Rudi Bommer 2004 Gerald Vanenburg 2003 - 2004 Falko Götz 2001 - 2003 Peter Pacult 1992 - 2001 Werner Lorant 1992 Edi Stöhr 1990 - 1992 Karsten Wettberg

Wie viele Mitglieder hat der TSV 1860?

Der TSV 1860 München zählte im Juli 2016 19.500 Mitglieder.