Medien: Real bietet 135 Millionen für Mbappe

Dienstag, 06.06.2017

In den vergangenen Wochen sollen die Königlichen bereits mit zwei Angeboten über 100 und 115 Millionen Euro bei den Monegassen abgeblitzt sein. In der Ligue 1 erzielte der 18-jährige Mbappe in der abgelaufenen Saison 15 Tore in 29 Spielen.

Erlebe die Lige 1 live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Beim Champions-League-Halbfinalisten, der in der Runde zuvor Borussia Dortmund ausgeschaltet hatte, besitzt der französische Nationalspieler noch einen Vertrag bis Juni 2019.

Kylian Mbappe im Steckbrief