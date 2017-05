Historische Tabellenführung für Chape

Dienstag, 30.05.2017

Nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen Corinthians war der erst seit Anfang Januar zusammenspielenden Truppe bereits am vorletzten Wochenende mit dem 1:0 gegen Meister Palmeiras São Paulo ein Coup gelungen. Der beste Saisonstart in Brasiliens Serie A steht am Sonntag beim Gastspiel gegen Verfolger Cruzeiro auf dem Prüfstand. Gegen denselben Gegner geht es bereits am Donnerstag daheim um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

Der Klub aus dem Hinterland Santa Catarinas hatte im Vorjahr mit dem Flugzeugabsturz in der Nacht zum 29. November weltweit traurige Berühmtheit erlangt. Neben dem fast kompletten Spielerkader war auf dem Weg zum Copa-Sudamericana-Finale gegen den kolumbianischen Topklub Atlético Nacional vor Medellín auch der Trainerstab ums Leben gekommen. Unter dem neuen Coach Vagner Mancini gewann Chape Anfang des Monats bereits die regionale Bundeslandmeisterschaft.

