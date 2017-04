Kreisliga-Stürmer: "Wiese bekommt Albträume"

Samstag, 01.04.2017

Am Samstag um 17.30 Uhr ist es soweit: Tim Wiese gibt sein Comeback auf dem Fußballplatz. Für den SSV Dillingen - Vorletzter in der Tabelle - tritt er in der bayerischen Kreisliga gegen den Tabellenfünften, Haunsheim, an.

Dort spielt Stürmer Robin Hördegen, der bereits elf Tore auf dem Konto hat und vor der Partie große Töne spuckt: "Wiese wird die nächsten drei Wochen Albträume von mir haben", so der Angreifer gegenüber der Bild.

Dessen Sturmkollege, Yves Krpic, der auch schon zehn Treffer erzielte, legte nach: "Wiese wird sich öfter bücken müssen, um Bälle aus dem Netz zu holen, als beim Fitnesstraining."

Wiese selbst, der in rosa und mit der Nummer 99 auflaufen wird, zeigt derweil Respekt vor der anstehenden Aufgabe: "Das Niveau ist besser als ich erwartet hatte. Das ist keine Spaß-Veranstaltung."

Tim Wiese im Steckbrief