Leben von Julius Hirsch kommt auf die Bühne

Freitag, 03.02.2017

In Erinnerung an Hirsch vergibt der DFB seit 2005 jährlich einen Preis in seinem Namen. Der Preis geht an Personen, Initiativen und Vereine, die sich als Aktive auf dem Fußballplatz, als Fans im Stadion, im Verein und in der Gesellschaft für Demokratie, Menschenrechte sowie den Schutz von Minderheiten einsetzen.

Hirsch wurde 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort getötet.