Hecking: "Fans dürfen von Europa träumen"

Montag, 13.02.2017

"Natürlich dürfen die Fans von Europa träumen - die Fans dürfen alles", so Hecking gegenüber der Bild. Für den Trainer war der Sieg über Werder Bremen (1:0) das "wichtigste Spiel" in seiner noch jungen Amtszeit. Nun soll es weiter nach oben gehen.

Um am Ende der Spielzeit doch noch von Europa reden zu können, fehlen derzeit aber einige Punkte in der Tabelle. Deshalb mahnt Hecking: "Wir sind aber erst einmal froh, dass wir hier etwas Druck vom Kessel nehmen konnten."

Wegweisende Spiele stehen an

Es stehen Partien gegen Leipzig, Ingolstadt und den HSV an. "So wie wir im Moment auftreten, sind wir für die Gegner nur sehr schwer zu bespielen. Aber ich warne die Jungs davor, auch nur einen Deut nachzulassen", rief Hecking die Spieler zur Konzentration auf.

In der Zwischenzeit warten auch noch die Spiele gegen den AC Florenz in der Europa League. Fußballerisch muss es dort besser laufen als phasenweise gegen Werder: "Wir haben in der zweiten Halbzeit in Bremen zu viele lange Bälle und zu wenig Fußball gespielt."

