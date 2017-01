Cristiano Ronaldo als Weltfußballer geehrt

Montag, 09.01.2017

Cristiano Ronaldo grinste zufrieden ins Publikum, gab seiner Gala-Begleitung einen Kuss auf die Wange - und ging stolz auf die Bühne, um nach seinem "traumhaften Jahr" die nächste bedeutende Trophäe entgegenzunehmen. Der portugiesische Europameister wurde zum vierten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt, für den Weltverband FIFA ist der 31-Jährige seit Montagabend schlicht "The Best" - der Beste.

"Es ist ein großartiges Gefühl", sagte Ronaldo, der im marineblauen Zweireiher mit gestreifter Krawatte zuvor als letzter den grünen Teppich vor dem Fernsehstudio betreten hatte: "Es war eine unglaubliche Saison, das beste Jahr in meiner Karriere."

Im Privatduell mit Lionel Messi (Argentinien), der statt in die Schweiz zu fliegen und zu verlieren lieber gleich in Barcelona geblieben war, liegt Ronaldo nur noch einen FIFA-Titel zurück. Seit 2008 machen die beiden Superstars die offizielle Wahl des Weltverbands unter sich aus. Der dritte Finalist, dieses Mal Antoine Griezmann (Frankreich), war erneut chancenlos.

Behringer hat das Nachsehen - Ranieri Welttrainer

Olympiasiegerin Melanie Behringer hatte bei der Wahl der besten Spielerin des Planeten das Nachsehen gegen Titelverteidigerin Carli Lloyd aus den USA. Dafür wurde Ex-Bundestrainerin Silvia Neid, die mit Behringer in Brasilien Gold geholt hatte, als Welttrainerin geehrt.

"Das ist einer der schönsten Momente in meiner Karriere. Ich bin überwältigt, dass ich diesen Preis zum dritten Mal entgegennehmen darf", sagte Neid: "Der erste Dank gilt natürlich meiner Mannschaft und dem Team hinter dem Team, das mir jahrelang den Rücken gestärkt hat." Weltbester Trainer wurde der Italiener Claudio Ranierei vom englischen Sensations-Meister Leicester City.

Kroos und Neuer in der Weltelf

FIFA-Gala: Die Weltfußballer-Auszeichnung 2017 © getty 1/22 Am Montag-Abend hat sich die Creme de la Creme des Fußballs bei der alljährlichen FIFA-Gala in Zürich versammelt. Die Hauptfrage lautete: Wer ist der Weltfußballer? /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich.html © getty 2/22 Und die Wahl fiel - wie es zu erwarten war - auf Cristiano Ronaldo. Glückwunsch! /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=2.html © getty 3/22 Nach der Bekanntgabe gab's ein Küsschen! Die Trophäe verdiente sich CR7 mit unzähllichen Toren und den Titeln in der Champions League und bei der Europameisterschaft /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=3.html © getty 4/22 CR7 setzte sich in der Endausscheidung gegen Antoine Griezman durch, der bei der Verleihung dennoch bester Laune war. Leo Messi, ebenfalls unter den Top drei, war nicht in Zürich /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=4.html © getty 5/22 Bei den Frauen setzte sich Carli Loyd, vor der Brasilianerin Martha und der Deutschen Melanie Behringer durch /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=5.html © getty 6/22 Aus deutscher Sicht gab es aber dennoch Grund zum Jubeln: Silvia Neid wurde zur Welttrainerin gekührt /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=6.html © getty 7/22 Ihr Pendant bei den Männern war Claudio Ranieri. Der Italiener, vergangenes Jahr Überraschungsmeister in England mit Leicester, bekam den Award von Legende Maradona überreicht /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=7.html © getty 8/22 Für die nötige Unterhaltung während der Zeremonie sorgte unter anderem der Sänger Julian Perretta /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=8.html © getty 9/22 Auch Zinedine Zidane gab sich die Ehre und nahm sich viel Ziel Zeit, um mit seinen Fans zu posieren /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=9.html © getty 10/22 Überhaupt waren viele Prominente der Fußball-Branche vor Ort: Hier lassen sich Gianni Infantino und Roberto Carlos ablichten /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=10.html © getty 11/22 Da schau' an: Auch Clarence Seedorf (l.) und Frank Rijkaard (z.) ließen sich blicken /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=11.html © getty 12/22 Stürmer-Legende Ronaldo überreichte dem malaysischen Spieler Mohd Faiz Subri den Puskas Award für das schönste Tor des Jahres /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=12.html © getty 13/22 Die Weltelf des Jahres wurde von den beiden spanischen Giganten dominiert. Während die Real-Stars vor Ort waren, ließen sich die Barca-Asse entschuldigen /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=13.html © getty 14/22 Neben dem portugiesischen Superstar schafften es noch viere weitere Real-Stars in den Kader: Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric und... /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=14.html © getty 15/22 ...Toni Kroos, der als einer von zwei Deutschen in der Weltauswahl steht. Die Gala besuchte er mit seiner Frau Jessica Farber /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=15.html © getty 16/22 Manuel Neuer machte dagegen auch ohne Begleitung auf der Bühne eine gute Figur und freute sich über seine Nominierung und dem dazugehörigen Award /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=16.html © getty 17/22 Von Juventus Turin wurde Dani Alves in die Weltauswahl berufen /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=17.html © getty 18/22 Von Barca wurden Gerard Pique Luis Suarez... /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=18.html © getty 19/22 ...sowie Lionel Messi und Andres Iniesta nominiert /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=19.html © getty 20/22 Zwar nicht in der Weltauswahl, dafür mit ansehnlicher Begleitung: Carles Puyol /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=20.html © getty 21/22 Nachdem die Elf des Jahres präsentiert wurde, nutzten die Moderatoren Markus Schreyl und Hollywoodstar Eva Longoria die Gunst der Stunde für ein Selfie /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=21.html © getty 22/22 Die Weltauswahl in der Übersicht: Neuer (Bayern) - Dani Alves (Juventus), Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real), Marcelo (Real)- Modric (Real), Kroos (Real), Iniesta (Barcelona) - Messi (Barcelona), Suarez (Barcelona), Ronaldo (Real) /de/sport/diashows/1701/fussball/fifa-gala/weltfussballer-verleihung-ballon-d-or-2017-zuerich,seite=22.html

Die deutschen Weltmeister spielten in der Zürcher Fernsehstraße nur eine Nebenrolle. Toni Kroos (Real Madrid) und Nationaltorwart Manuel Neuer (Bayern München) schafften es in die Weltauswahl, die von mehr als 26.000 Profis aus allen Teilen der Welt zusammengestellt wurde. "Ich freue mich, wieder hier zu sein und danke natürlich meinen Teamkollegen", sagte der Keeper des Rekordmeisters. Kroos gab sich wortkarg: "Wir hatten ein sehr gutes Jahr mit Madrid."

Dass Real-Star Ronaldo in den vergangenen Wochen so oft in die Kameras grinsen konnte, lag an dem entstandenen Wahl-Wirrwarr. Erstmals seit 2009 zeichnete die FIFA den Weltfußballer wieder in Eigenregie aus, der Goldene Ball der Fachzeitschrift France Football wurde davon unabhängig vergeben - natürlich auch an Ronaldo, der zudem zu "Europas Fußball des Jahres" gewählt worden war.

In Zürich ging es am Vorabend der für die "Mega-WM" wegweisenden Council-Sitzung deshalb offiziell um den "The Best - FIFA Football Award", der so aussieht wie der graue, langweilige Cousin der goldenen WM-Trophäe. Stimmberechtigt bei der Abstimmung (4. November bis 22. November 2016) waren die Kapitäne und Trainer der Nationalmannschaften, je ein Journalist pro FIFA-Verband sowie erstmals alle Fans weltweit.

Bei allen stand Ronaldo nach seinen überragenden zwölf Monaten hoch im Kurs. 2016 gewann er mit den Königlichen die Champions League und, nachdem bereits abgestimmt worden war, im Dezember die Klub-WM. Der EM-Titel mit den eigentlich unterlegenen Portugiesen im Sommer war eine kleine Sensation.

Fanpreis an BVB und Liverpool

Den erstmals vergeben Fanpreis erhielten die Anhänger von Borussia Dortmund und Jürgen Klopps FC Liverpool für ihr gemeinsames Gedenken am Vorabend des 27. Jahrestages der Stadionkatastrophe von Hillsborough. Vor Liverpools 4:3 gegen den BVB im Viertelfinale der Europa League (14. April 2016) hatten alle Zuschauer im Stadion die Liverpooler Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen.

Mohd Faiz Subri aus Malaysia hat das schönste Tor des Jahres 2016 erzielt. Das ergab die Fan-Abstimmung für den Puskas-Award. Der 29-Jährige hatte am 16. Februar 2016 in der heimischen Super League für seinen Klub Pulau Penang im Spiel gegen Pahang per Freistoß mit bemerkenswerter Flugbahn getroffen.

Der kolumbianische Erstligist Atlético Nacional ist mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet worden. Der Verein hatte nach der Tragödie um den Flugzeugabsturz der Mannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense auf den Titel in der Copa Sudamericana verzichtet und beantragt, dass dieser Chapecoense zugesprochen wird.

