Montag, 30.01.2017

"Ich habe den Zeitpunkt bewusst gewählt und Gott sei Dank den Übergang schnell geschafft. Es ist ein sehr großer Vorteil, Zeit mit der Familie verbringen zu können", sagt Klose gegenüber SPOX am Rande der Präsentation des Nike Hypervenom 3.

Er habe sich lange Zeit genommen für die Entscheidung, viele Gespräche geführt und sei deshalb gut auf das Leben nach der Sportlerkarriere vorbereitet. "Es gibt keinen Ehekrach zuhause", sagt Klose und lacht.

Nach seinem letzten Auftritt im Trikot von Lazio Rom und der EM 2016, die er als Fan verfolgte, habe er sich eine Auszeit genommen und drei Monate kein Fußballspiel geschaut.

Klose will Trainer werden

Mittlerweile ist er aber wieder zurück im Fußball, auch wenn er einen klaren Schnitt gemacht hat. Klose macht beim DFB ein Ausbildungs- und Traineeprogramm, was ihn auch als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw ins Trainerteam der A-Nationalmannschaft geführt hat.

Zwischen den Länderspielen verschafft sich Klose einen Einblick in die Nachwuchsarbeit des DFB. Im Januar begleitete er die U16- und U17-Nationalmannschaften ins Trainingslager nach La Manga.

Sein Ziel ist klar: Er will Trainer werden. "Ich will meine Erfahrungen dabei nicht nur an Stürmer, sondern an die ganze Mannschaft weitergeben", sagt Klose.

Best of Miro Klose: Der König räumt den Thron © getty 1/25 Am 15. Mai 2016 verabschiedete sich Miroslav Klose gemeinsam mit seinen Zwillingssöhnen von Lazio. War es auch das letzte Spiel seiner Karriere? Ja. Am 1. November gibt der DFB bekannt: Klose macht seine Trainerausbildung unter Joachim Löw /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio.html © imago 2/25 Los ging alles im Jahr 2000, als Klose für den 1. FC Kaiserslautern erstmals Bundesligaluft schnupperte. Da war er knapp 22. Mit 20 hatte er noch in Homburg in der 5. Liga gekickt /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=2.html © getty 3/25 In der Saison 2000/2001 gelang ihm auf dem Betze der Durchbruch. Vier Saisons war er der Torjäger der Roten Teufel, erzielte 37 Treffer in 119 Bundesligaspielen /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=3.html © getty 4/25 In Kaiserslautern wurde er auch zum A-Nationalspieler, ohne je für irgendeine Jugendauswahl des DFB gespielt zu haben. Am 24. März 2001 feierte er sein Debüt und erzielte gegen Albanien gleich ein Tor /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=4.html © getty 5/25 Ein Shooting von 2002: Klose war in kürzester Zeit vom absoluten Nobody zu Deutschlands Stürmer Nr. 1 geworden und die große WM-Hoffnung /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=5.html © getty 6/25 Die Hoffnungen enttäuschte er nicht. Deutschland marschierte bis ins Finale, Klose traf fünf Mal und wurde mit dem Silbernen Schuh ausgezeichnet /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=6.html © getty 7/25 Im Sommer 2004 wechselte er zum deutschen Meister nach Bremen. Werder bezahlte fünf Millionen Euro an den klammen 1. FC Kaiserlautern /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=7.html © getty 8/25 Nach einer durchwachsenen ersten Saison legte er in der zweiten irrwitzige Zahlen auf: 25 Tore und 14 Assists in nur 26 Spielen. Werder wurde Zweiter hinter den Bayern /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=8.html © getty 9/25 In seine Bremer Zeit fiel die Sommermärchen-WM. Klose und Podolski verzückten als Traumpaar ganz Deutschland. Hier trifft Miro zum 1:1 im Viertelfinale gegen Argentinien /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=9.html © getty 10/25 Nach drei Spielzeiten in Bremen (89 Spiele/53 Tore) wechselte er im Sommer 2007 zum Rivalen nach München. Bei den Werder-Fans wurde er zum Buhmann /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=10.html © imago 11/25 Gleich am 2. Spieltag 07/08 muss Klose mit den Bayern nach Bremen und nach einem üblen Foul von Naldo ausgewechselt werden /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=11.html © getty 12/25 Mit den Bayern gewann er endlich Titel: 2008 und 2010 gab es das Double. Allerdings schoss er an der Isar nicht mehr so viele Tore wie zuvor /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=12.html © getty 13/25 Als Bayern-Spieler stand der zurückhaltende Klose gleich viel mehr im Rampenlicht als je zuvor. Hier bei einem Werbeshooting in edlem Ambiente /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=13.html © imago 14/25 Und mit Paradiesvogel Ronaldinho bei einer Motion-Capturing-Sause für das Spiel FIFA 08 /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=14.html © getty 15/25 Madrid, 2010: Klose und Schweinsteiger nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Inter Mailand /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=15.html © getty 16/25 2011 war Schluss bei den Bayern. Klose wechselte zu Lazio Rom und eroberte die Hauptstadt Italiens im Sturm. Gleich in seinem ersten Derby machte er sich mit dem Last-Minute-Siegtreffer gegen den Stadtrivalen AS Roma unsterblich /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=16.html © getty 17/25 Mai 2013: Klose erzielt bei Lazios 6:0 gegen Bologna fünf Tore. Zuletzt war das der Roma-Legende Roberto Pruzzo 27 Jahre zuvor in einem Serie-A-Spiel gelungen /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=17.html © getty 18/25 Drei Wochen nach dem Fünferpack gewann er mit Lazio den italienischen Pokal. Im Olimpico wurde die Roma 1:0 bezwungen /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=18.html © getty 19/25 6. Juni 2014: Deutschland bestreitet gegen Armenien sein letztes WM-Testspiel, und Klose schreibt Geschichte. Er erzielt sein 69. Länderspieltor und überflügelt damit Gerd Müller als DFB-Rekordschütze. Mats Hummels gratuliert /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=19.html © getty 20/25 Bei der WM legt Klose nach. Nr. 70 gelingt ihm beim spektakulären 2:2 in der Vorrunde gegen Ghana /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=20.html © getty 21/25 Und dann kommt Nr. 71: Beim sensationellen 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien markiert er das 2:0 /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=21.html © getty 22/25 Es ist sein 16. WM-Tor, womit er Ronaldo ablöst und zum alleinigen Rekordtorschützen wird. In Maracana bestritt er übrigens sein viertes WM-Halbfinale, auch das hat noch keiner geschafft /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=22.html © getty 23/25 Die Krönung gibt es wenige Tage später. Weltmeister! Klose absolviert im Finale gegen Argentinien sein 137. und letztes Länderspiel /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=23.html © getty 24/25 Ungewohnt extrovertiert: Klose und Co. bei der WM-Feier auf der Fanmeile in Berlin /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=24.html © getty 25/25 Mit 20 noch war Miro Klose ein Niemand, der beim FC Homburg II spielte. Er ging als Legende des Welt-Fußballs /de/sport/diashows/1607/fussball/miroslav-klose/karriere-kaiserslautern-bremen-bayern-lazio,seite=25.html

Klose: "Es juckt überhaupt nicht"

Dass er den richtigen Moment für den Wechsel vom Spieler zum Trainer gefunden hat, merkt er immer, wenn er auf den Platz geht.

"Es juckt überhaupt nicht", sagt Klose, der sich noch ein, zwei Jahre auf höchstem Niveau zugetraut hätte, aber seinen Körper nicht ausquetschen wollte. "Ich kann aus der kalten Hose mitspielen und auch mithalten. Ich bin gesund, habe keine Schmerzen und kann mich ohne Einschränkung bewegen, das ist ein Vorteil."

Klose: Lahm soll weiterspielen

Mit Rücktrittsgedanken trägt sich auch Kloses ehemaliger Nationalmannschaftskollege Philipp Lahm. Der Kapitän des FC Bayern steht noch bis 2018 unter Vertrag, kann sich aber auch ein Karriereende nach Ablauf dieser Saison vorstellen.

Geht es nach Klose, hängt Lahm noch eine Saison dran: "Ich kenne Philipp und weiß, dass er einen Plan für die Karriere nach der Karriere hat. Aber ich würde mich freuen, wenn ich ihn noch weiter Fußball spielen sehe, weil er ein fantastischer Spieler ist."

