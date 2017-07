Image wichtiger als sportlicher Erfolg?

2. Liga So Jetzt Sonntags-Highlights: SGD-MSV, Club-Lautern MLB Live Yankees -

Während Sebastian Vettel beim Großen Preis von Ungarn seinen nächsten Sieg einfuhr, musste sich WM-Rivale Lewis Hamilton mit Platz vier begnügen. Der Mercedes-Pilot hatte bis zur letzten Kurve eine Podiumsplatzierung sicher, gab diese aber kampflos an Teamkollege Valtteri Bottas ab. Die Fairplay-Aktion überraschte - doch dahinter steckt ein ganz klares Prinzip.

Ferrari stellte an diesem Wochenende das mit Abstand schnellste Auto. Der winklige Hungaroring mit seinen vielen Kurven und den wenigen Geraden kommt dem roten Renner so gut wie keinem anderen Boliden entgegen. Mercedes? Red Bull? Hatten gegen die Ferrari-Pace am Samstag und Sonntag eigentlich keine Chance.

Und doch fuhr Lewis Hamilton bis wenige Runden vor Schluss weniger als drei Sekunden hinter Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Nicht wenige trauten dem Engländer sogar einen Sieg zu. Der Grund: Vettel bekam nach dem ersten Renndrittel plötzlich Probleme mit seiner Lenkung und verlor so ründlich mehrere Zehntel auf die Konkurrenz.

Weil Räikkönen keinen Weg am Heppenheimer vorbei fand und Ferrari auch nicht gewillt war, den Iceman am WM-Spitzenreiter vorbeizulotsen, holte Mercedes den anfänglichen Rückstand wieder auf. Zunächst war es Valtteri Bottas, der das Heck von Räikkönen an vorderster Front begutachten durfte. Rundenlang jagte er seinen finnischen Landsmann. Doch eine Attacke blieb aus.

Also reagierte der Mercedes-Kommandostand und wies Bottas an, Teamkollege Hamilton vorbeizulassen. Der befolgte die Anweisung und machte dem Engländer wenig diskret in Kurve eins Platz. Jetzt war es an Hamilton, die Ferraris zu überholen.

Beste Bilder 2017: Grid Girls, Promis, Fans © getty 1/60 UNGARN-GP: Vor der Sommerpause geht es ab nach Budapest. Selbstverständlich stehen auf dem Hungaroring die hübschen Damen parat © getty 2/60 In den klassischen Pirelli-Farben posieren die Ladies Reih in Reih. Doch Vorsicht Mädels, es windet! © getty 3/60 Auch mit dabei: Hollywood-Star Ashton Kutscher, der sich ein Selfie nicht nehmen lässt © getty 4/60 Ob der Schauspieler diese hübsche Frau schon abfotografiert hat? © getty 5/60 Von all dem (und im Übrigen auch von der Siegerehrung) lässt sich Fernando Alonso nicht beeindrucken. Er chillt gemütlich in seinem Liegestuhl - und wünscht allen Fans schöne Sommerferien © getty 6/60 GROSSBRITANNIEN-GP: Wir sind auf der Insel angekommen und begrüßen die Ladies im "Home of British Motorsport" © getty 7/60 Grün-weiß ist an diesem Tag die Festtagsordnung. Eine gute Entscheidung, wenn man sich diese Damen so ansieht © getty 8/60 Ob sich Carlos Sainz bei diesem Anblick auf seinen bevorstehenden Start konzentrieren konnte? © getty 9/60 Traditionell gibt's kurz vor Rennbeginn eine imposante Flugshow. Natürlich in den britischen Farben © getty 10/60 Das wollen sich auch die Hollywood-Schauspieler Owen Wilson (l.) und Woody Harrelson nicht entgehen lassen © getty 11/60 Die Fans geben den Fahrern noch ein paar Tipps: Hamilton solle doch den Hammer auspacken und Vettel möge bitte niemanden stoßen. Beide Piloten halten sich an die Vorgaben © getty 12/60 ÖSTERREICH-GP: Am Spielberg feiert Red Bull sein Heimspiel. Entsprechend traditionell geht's für Max Verstappen und Daniel Ricciardo zu. Ob der Bandname "Red Bull Boys" schon vergeben ist? © getty 13/60 Traditionell gekleidet sind auch diese Madeln. Ein Blumenkranz im Haar und Dirndl sind im Alpenland eben Pflicht © getty 14/60 Diese junge Dame passt auf Sebastian Vettel auf. Gibt schlimmeres, oder? © getty 15/60 Eben noch am Musikinstrument, jetzt wieder am Sporteln - Daniell Ricciardo. Was der australische Sunnyboy da genau versucht, wissen wir aber nicht ... © getty 16/60 Nein, diese orange Meute feuert nicht McLaren-Honda an. Sie sind wegen Max Verstappen da. Leider fällt der Niederländer schon nach der ersten Kurve aus © xpb 17/60 Küsschen für die Formel 1! Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr in der Steiermark © getty 18/60 ASERBAIDSCHAN-GP: Ob die Indianer früher in Baku gelebt haben? Zumindest sind die Grid Girls mit einem an die indianische Kultur Stirnband ausgerüstet © getty 19/60 Auch in Nahaufnahme weiß der Kopfschmuck zu überzeugen. Auch wenn diese Dame nicht sonderlich zufrieden aussieht ... © getty 20/60 Selbstverständlich lassen sich auch die Promis das Geschehen am Kaspischen Meer nicht entgehen. Hier gibt's ein Meet and Greet zwischen Mariah Carey, ihrem Sohn und den Red-Bull-Jungs © getty 21/60 Anschließend will die Pop-Diva mal selbst ans Steuer. Ist das vielleicht der Grund, warum sich Lewis Hamilton im Rennen über das zu langsame Safety Car beschwert hat? © getty 22/60 Apropos Hamilton: Dieser darf sich in Baku über viel Zuspruch aus dem Iran freuen © xpb 23/60 KANADA-GP: In Montreal ist es ziemlich windig, wie diese Ladies und ihre Haarprachten spüren müssen © xpb 24/60 So, jetzt sitzt auch die Frisur wieder. Zeit, um verstohlen in die Kamera zu blicken © getty 25/60 Sportlich geht es in der Startaufstellung zu. Hier unterhält sich Nico Hülkenberg mit Tennis-Beauty Eugenie Bouchard und NBA-Star Bismack Biyombo © getty 26/60 Auch die Filmprominenz ist zu Gast. Hier guckt Michael Douglas mit seinen Kindern in die Ferne © getty 27/60 Auf dem Siegerpodest gibt's dann von Schauspiel-Legende Sir Patrick Stewart den "Shoey" - ganz zur Freude von Daniel Ricciardo © getty 28/60 MONACO-GP: In der Häuserschlucht Monte Carlos crashen die Fahrer ganz gerne. Esteban Ocon wollte im Schwimmbad die Abkürzung nehmen. War offenbar nicht die beste Idee © getty 29/60 Nur mit einer Armada von Helfern konnte der Force India aus der Streckenbegrenzung befreit werden. Ganze Arbeit des Franzosen © getty 30/60 Immerhin wurde der pinke Renner vom Kran aufgeräumt. Die Helfer werden es gedankt haben © getty 31/60 Was Ocon kann, kann ich schon lange. So ähnlich dürften die Gedanken von Stoffel Vandoorne gewesen sein. Die Flugeinlage gab es gratis © getty 32/60 Genug Autos, ab zu den wichtigen Themen des Rennsports: den Grid Girls. Die ersten Blicke im Fürstentum sind durchaus vielversprechend © getty 33/60 Die Dame an Daniel Ricciardos Startplatz ist auch durchaus nett anzuschauen. Chris Hemsworth kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus © getty 34/60 Daniil Kvyat ist durchaus zu beneiden © getty 35/60 SPANIEN-GP: Wem diese Oranje-Fans die Daumen drücken, ist unschwer zu erkennen. Natürlich hoffen sie auf einen erneuten Triumph Verstappens © getty 36/60 Hübsch, hübsch! Diese Damen haben gut lachen - und gehören offenbar auch zum Max-Fanclub © getty 37/60 In Barcelona wird erstmals ein Fan-Festival im Rahmenprogramm veranstaltet - mit Grusel-Monstern inklusive © getty 38/60 Wer da die Flucht sucht, sollte am besten auf dieses Gerät. Spaß und Nervenkitzel sind hier wohl inklusive © getty 39/60 RUSSLAND-GP: Auf dem Sochi Autodrom sind hübsche Frauen keine Mangelware. Lewis Hamilton scheint davon aber nicht sonderlich beeindruckt © getty 40/60 Die beiden Jung-Bullen Carlos Sainz und Daniil Kvyat genießen den Gang über den roten Teppich da schon mehr - zu Recht! © getty 41/60 Die russischen Fans zeigen sich in diesem Jahr von der kreativen Seite. Maskiert, ganz in weiß - das hat was © getty 42/60 Kurz und präzise: Russland, deine schönen Frauen © xpb 43/60 Den Schminkkübel haben diese beiden Grid Girls offenbar gefunden © getty 44/60 Ziemlich beste Freunde: Putin und Ecclestone. Neu-Formel-1-Boss Chase Carey wirkt da fast wie das fünfte Rad am Wagen © getty 45/60 BAHRAIN-GP: In dem arabischen Königreich sind die Damen traditionell eher dicht bekleidet. Gut aussehen tut's natürlich trotzdem! © getty 46/60 Der Iceman erwartet Nachwuchs! Minttu Virtanen, die Frau von Kimi Räikkönen, präsentiert stolz ihren Baby-Bauch © getty 47/60 Den möchte sich offenbar auch Model-Ikone Naomi Campbell ansehen © getty 48/60 Frustriert unternimmt der Iceman einen Wüstenspaziergang. Ob dieser Baggerkran schneller als Alonsos McLaren-Honda ist? © getty 49/60 In Sakhir zeigte sich auch Christian Horners Frau, Ex-Spice-Girl Gary Horner - samt Kindern © getty 50/60 CHINA-GP: Wenn die Formel 1 im Reich der Mitte gastiert, bekommt man eine der besten Fangemeinden der Welt zu sehen. Vom schlechten Wetter lassen sich diese Herrschaften jedenfalls nicht die Laune verderben © getty 51/60 ... im Gegensatz zu dieser jungen Dame. Das Wetter scheint ihr nur bedingt zu gefallen © getty 52/60 Sich vor dem Regen zu schützen, ist gar nicht mal so einfach, wie dieser Polizist beweist © getty 53/60 Hey Valtteri, bei diesem ansehnlichen Spalier dürfte die Laune schon etwas besser sein © getty 54/60 Und ab in die Reihe: Diese Ladies nutzen die Rennstrecke als Laufsteg - mit Recht! © getty 55/60 Ein etwas genauerer Blick schadet nicht, wie dieses Bild beweist © getty 56/60 AUSTRALIEN-GP: Die neue Saison geht los und damit feiern auch die Grid Girls ihr Comeback in der Formel 1. Munter warten die Damen auf ihren Einsatz © getty 57/60 Diese zwei Ladies machen Red Bull eine Freude und zeigen sich ganz passend im österreichischen Dirndl. Bei diesem hübschen Anblick können Ricciardo und Verstappen natürlich nur grinsen © getty 58/60 Vettel wird bei der Fahrerparade vor dem Rennen von einer Blondine kutschiert. Wirklich interessieren tut das den Ferrari-Star aber offenbar nicht ... © getty 59/60 Vielleicht war Super-Seb aber auch nur von dieser Dame abgelenkt: Hollywood-Star Nicole Kidman stattet der Formel 1 hier einen Besuch ab © getty 60/60 Dieser Fan ist ohne Frage ziemlich farbenfroh. Über Geschmack lässt sich aber natürlich streiten

Fairplay: Hamilton lässt Bottas in der letzten Kurve vorbei

Doch auch der dreimalige Champion scheiterte. Während Vettel und Räikkönen den Kurs Runde um Runde fehlerlos umfuhren, verweilte Hamilton scheinbar machtlos hinter den Italienern. Kein Angriff. Keine Attacke. Kein Überholmanöver.

Dann, nachdem der Wahl-Monegasse über 20 Runden erfolglos Jagd auf Ferrari machte, nahm er plötzlich immer mehr Abstand. Dabei hatte er nicht nur im Kampf um eine bessere Platzierung aufgegeben, er dachte auch an seinen Teamkollegen - und ließ diesen in der letzten Kurve vorbei. Hamilton verzichtete damit nicht nur auf die Champagnerdusche, sondern auch auf drei wertvolle WM-Punkte.

"Ich habe gesagt, dass ich ihn wieder vorbeilasse, wenn ich es nicht packe, die Ferraris zu überholen", erklärte Hamilton anschließend sein Fairplay: "Das ist für die Meisterschaft schwierig, aber ich stehe zu meinem Wort. Es war eine Entscheidung des Herzens."

Die Aktion überraschte dabei zunächst aus mehreren Gründen. Zum einen war Hamilton in der Vergangenheit mehr für seinen Egoismus bekannt als für sein Teamdenken - man erinnere sich nur an die zahlreichen Duelle mit Nico Rosberg, bei denen Hamilton seinen eigenen Vorteil gewiss nicht zu kurz kommen ließ.

Zum anderen machte er nicht einfach nur Platz, sondern er verlangsamte für Bottas um ganze sieben Sekunden. Und riskierte so ganz nebenbei, auch noch vom heraneilenden Max Verstappen kassiert zu werden. Um dem Red-Bull-Piloten keine Chance zu geben, entschied man sich daher im Mercedes-Lager, das besagte Manöver in der letzten Runde durchzuführen.

"Die Aktion zeigt, wie sehr sich Lewis als Person weiter entwickelt hat", lobte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff seinen Schützling bei Sky, um dann aber zuzugeben, dass "es die vielleicht schwierigste Entscheidung war, die wir in den vergangenen fünf Jahren treffen mussten". Schließlich habe man "den Mann, der in der Weltmeisterschaft vorne liegt", eingebremst: "So etwas hat noch kein Team gemacht. Aber das ist der Ethos, den wir haben und der uns in der Vergangenheit 60 Rennen Siege gebracht hat."

Niki Lauda: "Bei uns gibt es keine Teamorder"

Hamilton hat seinen dritten Platz also nicht nur aus freien Stücken hergegeben, das Team forderte ihn dazu auch auf. "Logischerweise haben wir wieder zurückgetauscht, weil wir immer gesagt haben, dass beide Fahrer frei fahren können und es keine Teamorder gibt. Darüber wurde lange diskutiert, aber so ist es korrekt", stellte Aufsichtsratsboss Niki Lauda gegenüber RTL klar.

Trotzdem darf man Hamilton an diesem Sonntag sportliche Größe attestieren. Es ist fraglich, ob ein Vettel, ein Michael Schumacher oder ein Ayrton Senna sich dazu durchgerungen hätten, wichtige Zähler abzuschenken.

Schließlich fehlen ihm vor der zweiten Saisonhälfte 14 Punkte auf Vettel. Sollte es im WM-Kampf weiterhin so eng wie vor der Sommerpause zugehen, zählt jeder einzelne davon. Darüber ist man sich auch bei den Silberpfeilen im Klaren. "Am Ende können uns zwei oder drei Punkte abgehen und dann wird jeder sagen, dass diese Punkte in Budapest verloren gegangen sind", weiß Wolff, der trotzdem zum Fairplay-Gedanken steht: "Das Team hat eine sportliche Entscheidung getroffen und darauf bin ich stolz."