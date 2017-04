Doppel-Pole Ferrari! Vettel auf Startplatz eins

Samstag, 29.04.2017

Für Vettel war es die erste Pole seit dem Großen Preis von Singapur im September 2015. Die letzte Doppel-Pole für Ferrari gab es beim Frankreich-GP 2008. Damals setzten Räikkönen und Felipe Massa ihre Boliden auf die ersten beiden Startplätze.

"Alles tip-top!", freute sich Vettel anschließend: "Im Q2 hatte ich mich leicht verbremst und dann gab es noch ein kleines Problem am Auto, aber im Q3 konnte ich den Rhythmus zum Glück schnell wiederfinden. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis für das Team. Wir sind alle sehr stolz."

Räikkönen, der bis zum Schluss-Run in Führung lag, blickte mit gemischten Gefühlen auf die Quali: "Leider hatte ich in der Aufwärmrunde am Ende etwas Verkehr und habe die Reifen nicht richtig aufwärmen können. Aber insgesamt war es natürlich nicht schlecht. Ich hatte dieses Wochenende ein besseres Gefühl im Auto als in den ersten Rennen."

Das Quali-Ergebnis im Überblick

Für Hamilton war es bis hierhin ein durch und durch schwieriges Wochenende. Immer wieder unterliefen dem Engländer Fahrfehler, so auch im entscheidenden Q3. "Wir müssen zurück an das Zeichenbrett und herausfinden, was los war", forderte Hamilton: "Die Ferrari sind die Schnellsten im Qualifying und meistens auch im Renntrimm. Es wird spannend, wo wir stehen. Meine Longruns gestern waren aber gut, ich bin also noch bei der Musik."

Für den Sonntag wagte Vettel daher keine Prognose. "Wir wollen den Schwung von heute natürlich mitnehmen. Valtteri hat am Freitag eine gute Longrun-Pace gezeigt. Es wird sicher ganz eng werden morgen", erklärte der Heppenheimer.

Fernando Alonsos Freundin: Die besten Bilder von Linda Morselli © getty 1/18 Fernando Alonso war mit der Sängerin Raquel del Rosario verheiratet und mit verschiedenen Models liiert. Nun hat der Spanier eine neue Frau an seiner Seite: Linda Morselli. SPOX stellt die Schönheit vor /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi.html © getty 2/18 Auch Morselli ist ein Model, das sich auf den Laufstegen dieser Welt sichtlich wohl fühlt. Nicht nur die Front der Italienerin weiß zu überzeugen ... /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=2.html © getty 3/18 ... auch ihr Heck - um im Formel-1-Jargon zu bleiben - kann sich definitiv sehen lassen /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=3.html © instagram.com/lalindaa 4/18 Da freut sich auch der Fernando! Wenn's schon sportlich nicht läuft, ist wenigstens privat alles in Butter /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=4.html © instagram.com/lalindaa 5/18 Sneakers haben es der 28-Jährigen offenbar angetan. Ob sich in ihren Gemächern auch Rennfahrerschuhe befinden? /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=5.html © instagram.com/lalindaa 6/18 Aber weg vom Thema "Schuhe". Signora Morselli zeigt sich nämlich auch gerne mal in Unterwäsche /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=6.html © instagram.com/lalindaa 7/18 Und das völlig zu Recht! Ihr Körper kann sich schließlich mehr als nur sehen lassen - wer wird hier nicht neidisch auf Alonso? /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=7.html © instagram.com/lalindaa 8/18 Ein Lächeln zum Dahinschmelzen /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=8.html © instagram.com/lalindaa 9/18 Dem Motorsport ist Morselli (hier beim Monaco-GP zu Gast) übrigens schon länger treu - bzw. den Motorsportlern ... /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=9.html © getty 10/18 Von 2011 bis 2016 war das Mannequin nämlich mit dem mehrfachen Motorradweltmeister Valentino Rossi liiert /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=10.html © instagram.com/lalindaa 11/18 Damit ist eins klar: Auch wir wären gerne Rennfahrer! /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=11.html © instagram.com/lalindaa 12/18 Hier geht die 1,78 Meter große Schönheit offenbar auf Wanderschaft /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=12.html © instagram.com/lalindaa 13/18 Modisches Oberteil, schöne Haare und ein atemberaubender Blick - das kann man so stehen lassen /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=13.html © instagram.com/lalindaa 14/18 Da freut sich auch Alonso! Lady Lollipop lenkt den zweifachen Formel-1-Weltmeister offenbar perfekt vom Honda-Frust ab /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=14.html © instagram.com/lalindaa 15/18 Frustbewältigung, die muss bei Linda Morselli ganz einfach sein /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=15.html © instagram.com/lalindaa 16/18 ... oder etwa nicht? /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=16.html © instagram.com/lalindaa 17/18 Kamera am Steuer - hoffen wir mal, dass Alonso bei seinem nächsten Rennen nicht auf dumme Gedanken kommt /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=17.html © instagram.com/lalindaa 18/18 Hat Morselli hier etwa einen Brautstrauß gefangen? Über Hochzeitspläne zwischen ihr und Alonso ist bisher zumindest nicht bekannt /de/sport/formel1/1704/diashows/fernando-alonso-freundin-model-valentino-rossi,seite=18.html

Hinter dem Spitzen-Quartett, das sich bis zum Schluss um die besten Zeiten duellierte, qualifizierten sich Daniel Ricciardo (5./Red Bull), Felipe Massa (6./Williams) und Max Verstappen (7./Red Bull). Nico Hülkenberg setzte seinen Renault auf Platz 8, die beiden Force-India Fahrer Sergio Perez und Esteban Ocon komplettierten die Top 10.

Wehrlein zeigt sich enttäuscht

Schadensbegrenzung betrieb mal wieder Fernando Alonso. Im schwachen McLaren-Honda gelang dem Spanier zwar der Einzug ins zweite Quali-Segment, dort sprang aber nicht mehr als Platz 15 heraus.

Quiz: Erkennst du die Formel-1-Kurse am Layout?

Enttäuscht zeigte sich Pascal Wehrlein nach seinem zweiten Qualifying in diesem Jahr. Im unterlegenen Sauber ließ der DTM-Champion von 2015 zwar Romain Grosjean im Haas und Teamkollege Marcus Ericsson hinter sich, brachte sich mit einem Dreher im finalen Versuch aber um eine bessere Zeit. "Es war ziemlich durchwachsen. Meine erste Runde hatte ein paar kleine Fehler drin, in meinem schnelleren Run habe ich mich dann verbremst und gedreht", erklärte Wehrlein, für den am Ende Platz 18 zu Buche stand.

Während der 22-Jährige die Bande nur leicht touchierte, krachte Jolyon Palmer zum gleichen Zeitpunkt heftiger in die Streckenbegrenzung. Sowohl die Front- als auch die Heckpartie des Renaults waren danach stark beschädigt.

Die Formel 1 im Überblick