Hamilton sichert sich Pole vor Vettel

Samstag, 08.04.2017

Nachdem die Fahrer aufgrund des dichten Nebels und dem daraus folgenden Flugverbot des Rettungshubschraubers am Freitag kaum testen konnten, dominierte Ferrari das dritte Freie Training und die ersten beiden Sessions in der Quali. Erst in Q3 schlug Hamilton mit zwei starken Zeiten zurück.

Vettel splittete wie schon in Australien die beiden Mercedes. Valtteri Bottas hatte dabei aber lediglich eine Tausendstelsekunde Rückstand auf den Heppenheimer. Kimi Räikkönen im Ferrari wurde Vierter.

Platz fünf ging an Daniel Ricciardo im Red Bull, gefolgt von Felipe Massa im Williams. Nico Hülkenberg setzte seinen Renault auf Rang sieben vor seinem ehemaligen Teamkollegen Sergio Perez im Force India. Daniil Kvyat (Toro Ross) und Rookie Lance Stroll (Williams) komplettierten die Top 10.

Ein überraschend frühes Aus musste derweil Max Verstappen hinnehmen. Der Red-Bull-Pilot hatte in Q1 zunächst mit Motorproblemen zu kämpfen, ehe er seinen finalen Run wegen einer roten Flagge nicht beenden konnte.

Der Auslöser: Antonio Giovinazzi, der für den verletzten Pascal Wehrlein im Einsatz ist, kam kurz vor Schluss der Session am Ausgang der letzten Kurve zu weit raus, verlor die Kontrolle über seinen Sauber und krachte in den Reifenstapel. Durch den vorzeitigen Abbruch qualifizierte sich der Italiener als 15. dennoch für Q2.

Fernando Alonso überzeugte erneut im langsamen McLaren-Honda. Während Teamkollege Stoffel Vandoorne lediglich 16. wurde, manövrierte sich der zweifache Weltmeister immerhin auf Platz 13. Im ersten Segment schaffte es Alonso sogar in die Top 10.

Die Formel 1 im Überblick