Alonso hätte so viel mehr verdient...

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 3 WC Qualification Europe Italien -

Schweden NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks NFL Dolphins @ Panthers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. November DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

14. November Friendlies Argentinien -

Nigeria SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien NBA Spurs @ Mavericks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. November Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus Serie A Corinthians -

Fluminense NBA Cavaliers @ Hornets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. November SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers A-League Brisbane -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. November Indian Super League Kerala -

Kolkata Ligue 1 Lille -

St. Etienne SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad Hockey World League England -

Deutschland NBA Thunder @ Spurs J1 League Kobe -

Hiroshima DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. November Primera División Getafe -

Alaves Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Premier League Liverpool -

Southampton Rugby Union Internationals England -

Australien Championship Reading -

Wolverhampton Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby County Ran Fighting ranFighting Gala Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atletico Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 Premier League West Bromwich -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED) NBA Warriors @ 76ers Hockey World League Deutschland -

China DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. November Primera División Malaga -

La Coruna ACB Andorra -

Malaga Serie A Crotone -

Genua SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale Championship Leeds -

Middlesbrough 1. HNL Dinamo Zagreb . Lokomotiva Zagreb Ligue 1 Caen -

Nizza BSL Tofas -

Anadolu Efes Serie A Benevento -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Juventus Serie A SPAL -

Florenz Serie A FC Turin -

Chievo Verona Serie A Udinese -

Cagliari Premiership Exeter -

Harlequins Primera División Espanyol -

Valencia Premier League Zenit -

Tosno Ligue 1 Lyon -

Montpellier Premier League Watford -

West Ham First Division A Brügge -

Waasland-Beveren Superliga Bröndby -

Nordsjaelland Primera División Las Palmas -

Levante ACB Barcelona -

Valencia NFL RedZone -

Week 11 Serie A Flamengo -

Corinthians SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale Primera División Bilbao -

Villarreal Serie A Inter Mailand -

Atalanta Ligue 1 Bordeaux -

Marseille NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes Superliga Boca Juniors -

Racing NFL Eagles @ Cowboys Hockey World League Niederlande -

Südkorea DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. November Ligue 1 Amiens -

Lille Serie A Hellas Verona -

Bologna Premier League Brighton -

Stoke Primera División Eibar -

Real Betis NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NFL Falcons @ Seahawks Hockey World League Deutschland -

Argentinien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. November DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

21. November Copa Sudamericana Libertad -

Independiente NBA Bulls @ Lakers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. November Bundesliga United Volleys -

BR Volleys Championship Ipswich -

Sheffield Wed Copa Libertadores Gremio -

Lanus NBA Warriors @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. November Indian Super League Chennai -

NorthEast United NFL Vikings @ Lions Copa Sudamericana Flamengo -

Junior NFL Giants @ Redskins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. November Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 Indian Super League Kerala -

Jamshedpur M-1 M-1 Challenge Inguschetien NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester Ligue 1 St. Etienne -

Straßburg Premiership Dundee -

Rangers Premier League West Ham -

Leicester Primera División Celta Vigo -

Leganes NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors A-League Sydney FC -

Brisbane Roar DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. November Primera División Alaves -

Eibar Championship Barnsley -

Leeds Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Serie A Bologna -

Sampdoria Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Championship Norwich -

Preston Primera División Real Madrid -

Malaga Ligue 1 Rennes -

Nantes Serie A Chievo Verona -

SPAL Serie A Sassuolo -

Hellas Verona Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Premier League Liverpool -

Chelsea Primera División Real Betis -

Girona Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Championship Sheff Utd -

Birmingham Ligue 1 Caen -

Bordeaux Ligue 1 Dijon -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Lille Ligue 1 Troyes -

Angers Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 First Division A Waasland-Beveren -

Charleroi Premier League Tottenham -

West Bromwich (DELAYED) Primera División Levante -

Atletico Madrid Premier League Swansea -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Brighton (DELAYED) Premier League Newcastle -

Watford (DELAYED) NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy J1 League Osaka -

Kobe DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. November Primera División La Coruna -

Bilbao Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Eredivisie Excelsior -

PSV Ligue 1 Nizza -

Lyon Serie A Genua -

AS Rom Serie A AC Mailand -

FC Turin Serie A Udinese -

Napoli Premiership Saracens -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Las Palmas Premier League Huddersfield -

Man City Serie A Lazio -

Florenz Primera División Villarreal -

Sevilla Premier League Burnley -

Arsenal (DELAYED) NFL RedZone -

Week 12 NHL Canucks @ Rangers First Division A Brügge -

Zulte-Waregem Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 Primera División Valencia -

Barcelona Serie A Juventus -

Sampdoria Ligue 1 Monaco -

PSG Primeira Liga Benfica -

Setubal NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins Superliga River Plate -

Newell's Old Boys

Nach jedem Grand Prix der Formel 1 bewertet SPOX die Leistungen der Fahrer am vergangenen Wochenende. Teil 19 der Saison 2017: der Große Preis von Brasilien. Während sich Fernando Alonso abermals für höhere Aufgaben empfiehlt, verpasst Sebastian Vettel die Spitzenposition. Lewis Hamilton wird für seine Aufholjagd belohnt und für seinen Quali-Fehler abgestraft. Valtteri Bottas zeigt zwei Gesichter.

Platz 10, Sergio Perez:

Zum ersten Mal seit dem Großen Preis von Singapur hat der Mexikaner seinen teaminternen Widersacher Esteban Ocon im Qualifying geschlagen. Mit einer famosen Runde, die ihn bis auf Startplatz fünf brachte.

Die gute Position verlor er aber direkt zu Beginn des Rennens. In Kurve eins ließ er sich außen von Fernando Alonso düpieren, ehe er im anschließenden Turn ins Gras ausweichen musste. Die kurze Offroad-Fahrt nahm ihm jegliche Traktion, sodass er gleich mehrere Positionen verlor. Perez berappelte sich aber von der unglücklichen ersten Runde und kämpfte sich bis zur Ziellinie zurück, quasi direkt ins Getriebe von Alonso. Ein paar Meter mehr und er hätte den McLaren-Piloten noch überholt.

Platz 9, Nico Hülkenberg:

Wenn man sagt, dass Sebastian Vettel seine Durststrecke beendet hat, so gilt das auch für Nico Hülkenberg. Seit dem Belgien-GP im August hatte der Emmericher nämlich nicht mehr gepunktet. Jetzt durfte er immerhin einen Zähler mit nach Hause nehmen. Bevor die Ampellichter erloschen, hat Hülk sicherlich auf noch mehr gehofft, doch mit dem Renault waren in Interlagos keine Heldentaten möglich. Immerhin hat er seinen Teamkollegen Carlos Sainz Junior in die Schranken gewiesen.

Platz 8, Daniel Ricciardo:

Das Pech, das Max Verstappen über weite Strecken der Saison an seinen Reifen kleben hatte, hat er jetzt offenbar Daniel Ricciardo übergeben. Nach Mexiko musste der Australier nun schon zum zweiten Mal in Folge unerlaubterweise Motorenteile wechseln und somit abermals eine Startplatzstrafe in Kauf nehmen.

Dass es nach dem Start im Mittelfeld besonders eng zur Sache geht, erlebte Ricciardo am eigenen Leib, als ihn Vandoorne umdrehte. Vom letzten Platz aus pflügte sich der fünfmalige GP-Sieger anschließend durchs Feld und sorgte dabei für die schönsten Überholmanöver des Rennens. Mehr als der sechste Rang war am Ende nicht möglich.

Platz 7, Lewis Hamilton:

Es ist schon ein wenig kurios: Kaum ist der Engländer Weltmeister, macht er Fehler. Und zwar einen ziemlich dicken, der ihm das früheste selbstverschuldete Quali-Aus seit dem Deutschland-GP 2014 bescherte.

Den Vorwurf, dass er die Saison nur noch halbgar zu Ende fahren würde, wollte sich Hamilton aber offenbar nicht machen lassen. Im Rennen zeigte er sich nämlich wieder von seiner besten Seite. Von dem Kuddelmuddel am Start mit einigen Ausfällen und anschließender Safety-Car-Phase profitiert, überholte der Mercedes-Pilot anschließend Konkurrent um Konkurrent - die ersten zwölf Umläufe im Schnitt je einen.

Auf einer Strecke wie dem Autodromo Jose Carlos Pace ist das in einem Silberpfeil zwar nur bedingt außergewöhnlich. Wie er aber nebenbei die Lücke zur Spitze zugefahren hat, ist dann doch beachtlich. 5,5 Sekunden waren es am Ende auf Rennsieger Sebastian Vettel.

Umso zwiegespaltener dürfte Hamilton über das Wochenende denken. Sein Speed war da, doch hat er sich mit einem unnötigen Fehler selbst jeglicher Siegchance beraubt. Für die Mercedes-Konkurrenz offenbarte das Wochenende übrigens nichts Gutes. Hamilton hatte die neueste Motor-Version im Heck sitzen und durfte diesen voll ausschöpfen. Resultat: rund 15 PS mehr Leistung und auf der Geraden über sieben km/h Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Ferrari.

Platz 6, Valtteri Bottas:

Wie in Mexiko wurde der Finne Zweiter. Kann er damit zufrieden sein? Nein. Dauer-Kritiker Jacques Villeneuve ging gegenüber motorsport-total.com sogar noch einen Schritt weiter und polterte: "Das ist peinlich für Bottas. Sein Niveau ist das eines guten Nummer-2-Piloten."

Damit muss man dem Weltmeister von 1997 wohl Recht geben. Während Bottas in der ersten Saisonhälfte überzeugte und teilweise schneller als Hamilton war, geht seit der Sommerpause wenig bis nichts zusammen. In Brasilien hätte er die Chance gehabt, in Abwesenheit seines Teamkollegen zu gewinnen, scheiterte aber aufgrund des schlechteren Starts an Vettel.

Warum er im hiesigen Ranking trotzdem vor Hamilton steht? Weil er sich im Qualifying keinen groben Patzer leistete, sondern mit einem perfekten Run in Q3 die Pole Position schnappte. Im Rennen hätte er aber aggressiver zu Werke gehen und, wie es Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff es nannte, "mehr Killerinstinkt" zeigen müssen.

Seite 1: Aufholjäger Hamilton und ein enttäuschter Bottas

Seite 2: Alonso hat mehr verdient, Vettel fast perfekt