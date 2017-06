Ein Milliardärssohn watscht alle ab

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Di Live WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di Live The Boodles: Tag 1 Hockey World League Di Live Pool B: Neuseeland -

Malaysia (Damen) Hockey World League Di 18:00 Pool A: Niederlande -

Italien (Damen) Hockey World League Di 20:45 Pool B: Belgien -

Spanien (Damen) MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

28. Juni AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles: Tag 2 MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles: Tag 3 MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

30. Juni Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Boodles Challenge Sa 14:00 The Boodles: Tag 5 Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta IndyCar Series So 01:00 Iowa Corn 300 MLB So 01:15 Cubs -

Pirates J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata Hockey World League So 12:00 Pool A -

Neuseeland -

Frankreich (Männer) CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Hockey World League So 14:00 Pool A -

Spanien -

Japan (Männer) MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras MLB So 21:05 Rangers -

Angels Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Hockey World League Mo 12:00 Pool B: Argentinien -

Chile (Damen) Hockey World League Mo 14:00 Pool A: Deutschland -

Irland (Damen) Hockey World League Mo 16:00 Pool A: England -

Polen (Damen) Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Nach jedem Grand Prix der Formel 1 bewertet SPOX die Leistungen der Fahrer am vergangenen Wochenende. Teil 8 der Saison 2017: der Große Preis von Aserbaidschan in Baku. Lance Stroll belehrt seine Kritiker eines Besseren und stellt selbst Lewis Hamilton und Rennsieger Daniel Ricciardo in den Schatten. Die deutsche Fahne hält diesmal Pascal Wehrlein hoch. Ein Landsmann wird zum Härtefall.

Platz 1, Lance Stroll:

Sechs Rennen lang hagelte es für den Rookie Kritik. Immer wieder wurde er - zugegebenermaßen auch an dieser Stelle - für untauglich erklärt. Doch Stroll ließ sich davon nicht beeindrucken und zeigte an diesem Wochenende, dass er mehr sein kann als Pastor Maldonado II.

Erst schlug der Kanadier im Qualifying zum ersten Mal überhaupt Teamkollege Felipe Massa, dann fuhr er wie schon bei seinem Heimspiel in Montreal ein fehlerloses Rennen. Während sich die anderen Piloten gegenseitig abräumten, behielt er die Nerven. Safety-Car-Phasen, Rennunterbrechung, herumliegende Teile rechts und links - Stroll steckte all das locker weg und fuhr so verdientermaßen aufs Podium. Dort wurde ihm dann die "Ehre" zuteil, Champagner aus Daniel Ricciardos Schuh trinken zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch!

Dass er sich nur wenige Meter vor dem Ziel noch von Valtteri Bottas überholen ließ und damit den zweiten Platz verpasste, wird ihn ärgern. Einen Vorwurf kann man dem 18-Jährigen dafür aber nicht machen. Ein Mercedes ist eben doch nochmal ein gutes Stück schneller als ein Williams.

Platz 2, Lewis Hamilton:

"Mich absichtlich zu rammen, ist eine Schande. Wenn er sich als Mann beweisen will, soll er es außerhalb des Autos machen, von Angesicht zu Angesicht. Man denke an all die Kinder, die heute zugeschaut und gesehen haben, wie das ein vierfacher Weltmeister macht", wütete der Engländer in Richtung Sebastian Vettel. Von der viel zitierten "Bromance" zwischen den beiden WM-Rivalen ist nach dem Aserbaidschan-GP nichts mehr zu spüren.

Während Vettel mehr oder weniger mit einem blauen Auge davon kam, verlief der Nachmittag für Hamilton frustrierend. Lediglich ein fünfter Platz sprang am Ende heraus, zwei WM-Punkte verlor der Mercedes-Pilot somit auf den Heppenheimer. Und das, obwohl er eine fast perfekte Vorstellung ablieferte.

In der Qualifikation setzte er mit einer Fabelrunde seine Pole-Rekordjagd fort. Im Rennen hatte er bis zu seinem durch eine lose Kopfschutzhalterung erzwungenen Boxenstopp alles im Griff - trotz doppeltem Vettel-Aussetzer. Einen kleinen Abzug gibt es dafür, dass es Hamilton mit frischeren Reifen nicht gelang, den Heppenheimer ernsthaft unter Druck zu setzen.

Die größten Skandale der Formel 1 © getty 1/17 Sebastian Vettel sorgte mit seinem Rammstoß gegen Lewis Hamilton beim Aserbaidschan-GP für einen Eklat. Für die Formel 1 war das bei weitem nicht der erste Skandal. SPOX blickt auf die größten Aufreger zurück © getty 2/17 FOCA-FISA-Krieg, 1982: Bernie Ecclestone legt sich als Chef der Konstukteursvereinigung FOCA mit der FIA-Organisation FISA an. Der Streit eskaliert beim San-Marino-GP, alle englischen Teams boykottieren das Rennen © getty 3/17 Senna-Prost-Crash, 1989: Beim vorletzten Saisonrennen crashen die McLaren-Teamkollegen Senna und Prost. Der "Professor" scheidet aus, der Brasilianer siegt. Doch: Senna wird die Schuld am Unfall gegeben, er wird disqualifiziert und Prost ist Weltmeister © getty 4/17 Senna-Prost-Crash, 1990: Wie im Vorjahr kollidieren die beiden Erzrivalen im japanischen Suzuka. Diesmal bleibt Senna für seinen Abschuss unbestraft, sodass er sich nun zum zweiten Mal Champion nennen darf © getty 5/17 Michael-Schumacher-Sperre, 1994: Schumi überholt in der Einführungsrunde zum Großbritannien-GP Damon Hill. Die dafür fällige Stop-and-Go-Strafe ignoriert der Deutsche ebenso wie die Schwarze Flagge. Nach dem Rennen wird Schumacher für zwei GPs gesperrt © getty 6/17 Adelaide-Zwischenfall, 1994: Beim Saisonfinale macht Michael Schumacher einen Fahrfehler, lädt anschließend WM-Rivale Damon Hill zu einem Überholmanöver ein, um dann mit ihm zu crashen. Beide scheiden aus - Schumi ist zum ersten Mal Weltmeister © getty 7/17 Jerez-Crash, 1997: Um Weltmeister zu werden, rammt Michael Schumacher den schnelleren Jacques Villeneuve. Doch der Plan geht nicht auf: Villeneuve krönt sich zum Champ, Schumi werden alle WM-Punkte aberkannt © getty 8/17 Ferraris Leichtblech-Posse, 1999: In Malaysia fährt Ferrari angeblich mit zu großen Leichtblechen und wird disqualifiziert. Häkkinen wähnt sich schon als Weltmeister, doch Ferraris Berufung hat Erfolg - die Disqualifikation wird zurückgenommen © getty 9/17 BAR-Honda-Ausschluss, 2005: Weil die Japaner mit illegalen Zusatztanks unterwegs sind, wird das Team für zwei Rennen gesperrt © getty 10/17 Michelin-Posse, 2005: Weil die Michelin-Reifen mit der Steilkurve in Indianapolis nicht klarkommen, biegen alle Michelin-Autos nach der Einführungsrunde in die Boxengasse ab. Nur die sechs Bridgestone-Autos fahren das Rennen, Schumi gewinnt © getty 11/17 Ferrari-Teamorder, 2001: "Let Michael pass for the championship" - der vielleicht berühmteste Satz der F1-Geschichte, ausgesprochen vom Ferrari-Teamchef Jean Todt. Rubens Barichello lässt Schumacher auf der Zielgeraden vorbei und schenkt ihm so den Sieg © getty 12/17 Rascasse-Blockade, 2006: Schumi hat im Monaco-Qualifying die beste Zeit inne, als er in der Rascasse-Kurve einen Verbremser antäuscht und so die Engstelle im Fürstentum für seinen Widersacher Alonso versperrt. Schumi muss vom letzten Platz starten © getty 13/17 Alonso und Hamilton mit Quali-Posse, 2007: Die McLaren-Teamkollegen liefern sich einen engen WM-Fight. Im Qualifying zum Ungarn-GP hält Alonso Rookie Hamilton absichtlich in der Boxengasse auf. Alonso holt die Pole, verliert diese aber am Grünen Tisch © getty 14/17 Spionage-Affäre, 2007: Der Ferrari-Ingenieur Nigel Stepney lässt McLaren vertrauliche Dokumente zukommen. Die Engländer nehmen das Angebot an, das "Spy-Gate" ist geboren. Die Rekordstrafe für McLaren: 100 Millionen Dollar und der Ausschluss aus der WM © xpb 15/17 Crash-Gate, 2008: Nelson Piquet Jr. crasht in Singapur, das Safety Car kommt raus, Renault-Teamkollege Alonso profitiert - und fährt zum Sieg. Was später herauskommt: Renault wies Piquet an, einen Unfall zu bauen © getty 16/17 Ferrari-Stallorder, 2010: Felipe Massa führt den Deutschland-GP an, dann funkt der Kommandostand: "Fernando ist schneller als du." Damit fordert Ferrari den Brasilianer auf, Platz für Alonso zu machen. Die Folge: 100.000 Euro Geldstrafe für die Scuderia © twitter.com/f1 17/17 Krieg der Sterne, 2014-2016: Lewis Hamilton und Nico Rosberg liefern sich drei Jahre lang einen Kampf um die Weltmeisterschaft. Drei Mal kracht es - beim Belgien-GP 2014 sowie in Spanien und Österreich 2016. Toto Wolff und Niki Lauda sind "not amused"

Platz 3, Daniel Ricciardo:

Eigentlich hatte der Red-Bull-Pilot die Chance auf ein gutes Ergebnis schon am Samstag weggeworfen. Nach einem einfachen Fahrfehler touchierte er die Leitplanke und schied vorzeitig aus dem Pole-Kampf aus. Lediglich vom zehnten Platz ging es ins Rennen.

In diesem plagte ihn schon nach wenigen Runden ein Teil von Valtteri Bottas oder Kimi Räikkönen, das sich nach deren Crash in Ricciardos Bremsbelüftung verabschiedet hatte. Der Australier musste früh an die Box und verlor wertvolle Zeit.

Grund, um aufzugeben? Nicht für den Sunnyboy! Mit den Messern zwischen den Zähnen überholte er ein Auto nach dem anderen - manchmal sogar zwei Mal auf einmal - und schob sich so bis auf Rang drei vor. Zu guter Letzt profitierte er von Vettels und Hamiltons Schicksal und heimste so den fünften Formel-1-Sieg seiner Karriere ein.

Fun-Fact für die Statistik-Liebhaber: Seit Fernando Alonsos Sieg in Valencia 2012 startete kein Gewinner von einem schlechteren Platz aus als Ricciardo an diesem Wochenende. Der Spanier ging damals vom elften Rang ins Rennen.

Platz 4, Kevin Magnussen:

Während Romain Grosjean in Aserbaidschan eher als der Flucher vom Dienst auffiel, machte der Däne mit seinen fahrerischen Leistungen auf sich aufmerksam. Platz 13 in der Quali, Platz sieben im Rennen - das bis hierhin beste Saisonergebnis für Haas.

Zwischenzeitlich war Magnussen, der 2017 erneut in etwa so konstant wie die Deutsche Bahn fährt, sogar auf Podiumskurs. Gegen die deutlich schnelleren Vettel, Haas und Ocon war er aber am Ende chancenlos.

Platz 5, Felipe Massa:

Wie Teamkollege Stroll schielte auch der Oldie auf die Champagnerdusche. Nach der Unterbrechung war er Dritter, direkt hinter Hamilton und Vettel. Überlegt man, dass sich die beiden Top-Piloten später aus dem Kampf um den Sieg verabschiedeten, wäre demzufolge einiges drin gewesen für Massa. "Heute hatten wir die Chance, zu gewinnen", trauerte Massa der verpassten Gelegenheit nach.

Warum es nicht mit einem Erfolg geklappt hat? Weil das Dämpfersystem streikte und so die Hinterradaufhängung starr werden ließ. Massa konnte den Speed nicht mehr mitgehen und musste seinen Williams letztlich in der Garage abstellen.

Seite 1: Stroll übertrumpft Hamilton und Ricciardo

Seite 2: Verpasste Siegchancen und ein Bad Boy