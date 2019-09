Formel 1: So sieht der vorläufige Rennkalender für die Saison 2020 aus

Vergangenen Donnerstag präsentierte die Formel 1 ihren vorläufigen Rennkalender für die kommende Saison. Alle wichtigen Neuerungen sowie den gesamten Kalender im Überblick seht Ihr hier bei SPOX.

Formel 1, Rennkalender: Das ist neu

Kommende Saison werden in der Formel 1 ganze 22 Rennen stattfinden - ein Rekord. Neu dazu kommen der Grand Prix von Hanoi als drittes Rennen der Saison und der Zandvoort-GP zum Europaauftakt.

Derweil wird kein GP mehr in Deutschland stattfinden, Hockenheim scheidet aus der Liste.

Formel 1: Der vorläufige Rennkalender im Jahr 2020

Die Saison wird am 15. März in Melbourne starten und sich bis zum 29. November erstrecken, wenn in Abu Dhabi der letzte Grand Prix stattfindet. Wie gewohnt wird es auch eine Sommerpause geben, erneut nach dem Großen Preis von Ungarn.

Termin Grand Prix Austragungsort 15. März von Australien Melbourne 22. März von Bahrain Sachir 5. April von Vietnam Hanoi 19. April von China Schanghai 3. Mai der Niederlande Zandvoort 10. Mai von Spanien Barcelona 24. Mai von Monaco Monaco 7. Juni von Aserbaidschan Baku 14. Juni von Kanada Montreal 28. Juni von Frankreich Le Castellet 5. Juli von Österreich Spielberg 19. Juli von Großbritannien Silverstone 2. August von Ungarn Budapest 30. August von Belgien Spa 6. September von Italien Monza 20. September von Singapur Singapur 27. September von Russland Sotschi 11. Oktober von Japan Suzuka 25. Oktober der USA Austin 1. November von Mexiko Mexiko-Stadt 15. November von Brasilien Sao Paulo 29. November von Abu Dhabi Abu Dhabi

Formel-1-Rennkalender: So wird er verabschiedet

Final steht der Kalender für die kommende Saison nicht, vorerst handelt es sich hierbei um einen ersten Entwurf. Liberty Media, der Rechteinhaber der Formel 1, hat die Terminplanung mit sämtlichen Verantwortlichen der Rennstrecken verhandelt und nun dem Motorsport-Weltrat-FIA weitergeleitet.

Dessen Mitglieder können im Oktober erstmals über eine Verabschiedung des Kalenders abstimmen, meist erscheint der offizielle Plan im Dezember.

Formel 1 live im TV und Livestream

Eine Möglichkeit, die Formel 1 live zu sehen, ist RTL einzuschalten. Zwar habt Ihr dort Werbeunterbrechungen, doch könnt Ihr die Rennen kostenfrei verfolgen - anders als im Livestream der RTL-Plattform tv-now, wo die Übertragung etwas kostet.

Auch auf Sky müsst Ihr bezahlen, um die GPs zu sehen - jedoch spart Ihr Euch dort die Werbung. Mit einem Abonnement des Bezahlsenders könnt Ihr zusätzlich einen Stream auf Euren PCs, Smartphones und Tablets empfangen - Ihr benötigt lediglich Sky Go und eine Internetverbindung.

Die Formel 1 selbst bietet auf ihrer Website ebenfalls einen kostenpflichtigen Livestream an.

