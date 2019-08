Formel 1 - Ungarn GP: Das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Letzter Halt vor der Sommerpause: DIe Formel 1 gastiert am heutigen Sonntag vor einem vierwöchigen Break in Ungarn auf dem Hungaroring. Wo ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Ungarn-GP: Das Rennen heute im TV und Livestream

Der Große Preis von Ungarn beginnt am heutigen Sonntag um 15.10 Uhr. Das Rennen in Mogyorod ist wie üblich im frei empfangbaren Fernsehen beim Privatsender RTL zu sehen, der zusätzlich einen kostenpflichtigen Livestream via TVNOWanbietet.

Folgendes Team begleitet den Ungarn-GP bei RTL:

Kommentatoren: Christian Danner, Heiko Wasser



Christian Danner, Heiko Wasser Moderator: Florian König

Florian König Experte: Nico Rosberg

Darüber hinaus zeigt der Bezahlsender Sky das gesamte Rennen ebenfalls live und in voller Länge. Sky-Kunden können auch hier auf einen Livestream mit Sky Go zugreifen.

Wer das Geschehen in voller Länge und gänzlich ohne Werbeunterbrechung genießen möchte, ist bei F1 TV PRO bestens aufgehoben.

Ungarn-GP: Die Qualifying-Ergebnisse

Max Verstappen hat sich in Ungarn zum ersten Mal in seiner noch jungen Formel-1-Laufbahn die Pole Position erkämpft. Sebastian Vettel, der vor seiner furiosen Aufholjagd beim Heimrennen in Hockenheim noch vom letzten Platz starten musste, wird das Rennen am heutigen Sonntag von Position fünf starten. Weltmeister und WM-Führender Lewis Hamilton startet von Rang drei. Hier der gesamte Überblick.

Position Fahrer 1 Max Verstappen 2 Valtteri Bottas 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Sebastian Vettel 6 Pierre Gasly 7 Lando Norris 8 Carlos Sainz jr. 9 Romain Grosjean 10 Kimi Räikkönen

Formel 1: Deutschland-GP heute im Liveticker

Falls ihr das Rennen auf dem Hungaroring nicht live vor den Bildschirmen verfolgen könnt, seid ihr hier mit dem SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Dort verpasst ihr keine wichtigen Szenen, Überholmanöver oder andere entscheidende Geschehnisse. Hier geht's zum Liveticker.

Formel 1 - Deutschland-GP: Verstappen gewinnt vor Vettel und Kwjat

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Deutschland gewonnen. In einem hochgradig turbulenten Rennen mit wechselhaften Wetterbedingungen und zahlreichen Safety-Car-Phasen triumphierte der Niederländer in Hockenheim vor dem vom letzten Platz gestarteten Heppenheimer Sebastian Vettel im Ferrari.

Dritter wurde überraschend der Russe Daniil Kwjat (Toro Rosso). Für Verstappen (21) war es der siebte Sieg der Karriere und der zweite der Saison.

Der von einer Krankheit geschwächte Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes) blieb nach mehreren Fahrfehlern als Elfter erstmals seit mehr als einem Jahr ohne Punkte.

Charles Leclerc (Monaco) im zweiten Ferrari schied auf teilweise spiegelglatter Strecke ebenso aus wie Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) und der Emmericher Nico Hülkenberg im Renault.

Formel 1: Die WM-Wertung vor dem Großen Preis von Ungarn

Position Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 223 2 Valtteri Bottas Mercedes 184 3 Max Verstappen Red Bull 162 4 Sebastian Vettel Ferrari 141 5 Charles Leclerc Ferrari 120 6 Pierre Gasly Red Bull 55 7 Carlos Sainz McLaren 48 8 Kimi Räikkönen Alfa Romero 31 9 Daniil Kvyat Toro Rosso 22 10 Lando Norris McLaren 22

Ungarn-GP: Die letzten fünf Sieger

Lewis Hamilton und Sebastian Vettel machten den Ungarn-GP in den letzten fünf Jahren größtenteils unter sich aus. Lediglich 2014 konnte Daniel Ricciardo triumphieren.