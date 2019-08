Formel 1 - Qualifying zum Belgien-GP heute LIVE im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht das Qualifying für den Großen Preis von Belgien an. Wie Ihr die Formel 1 LIVE im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem für Euch: Alle Infos zum GP und die Sieger der vergangenen Jahre.

Belgien-GP: Wann und wo finden Qualifying und Rennen statt?

Das Qualifying findet am heutigen Samstag, dem 31. August, ab 15 Uhr statt. Das Rennen steigt dann am morgigen Sonntag, dem 1. September, ab 15.10 Uhr.

Gefahren wird auf dem Circuit de Spa-Franchorchamps. Hier gastierte die Formel 1 bereits 1950 erstmals und seit 2007 wieder durchgängig.

Formel 1 - Qualifying zum Belgien-GP heute LIVE im TV und Livestream

Ihr habt bei der Übertragung die Wahl zwischen Free-TV und Pay-TV. RTL ist die kostenfreie Variante und geht für eine Zusammenfassung des 3. Freien Trainings und das gesamte Qualifying um 14 Uhr auf Sendung. Für Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo, hier seid Ihr ab 14.45 Uhr beim Qualifying dabei. Bereits ab 11.55 Uhr seht Ihr dort das 3. Freie Training.

Beide Sender bieten zudem einen Livestream an, wobei beide kostenpflichtig sind. Sowohl für SkyGo (per App) als auch für TVNow benötigt Ihr ein Abo. Darüber hinaus bietet die Formel 1 mit F1 TV auch einen eigenen Livestream an.

© getty

Formel 1: Qualifying von Belgien im Liveticker

Auch wir sind für Euch Live dabei - per Liveticker. Hier verpasst Ihr garantiert keine Session des Wochenendes!

Formel 1: Alle Infos zum Belgien-GP

Die Strecke : Der Rundkurs ist 7,004 km lang, wird in seiner aktuellen Form seit 1975 befahren und hat aktuell den Hauptsponsor Johnny Walker.

: Der Rundkurs ist 7,004 km lang, wird in seiner aktuellen Form seit 1975 befahren und hat aktuell den Hauptsponsor Johnny Walker. Die Rekorde : Den Rundenrekord in einem Rennen hält mit 1:46,286 aktuell Valtteri Bottas (2018, Mercedes), die meisten Poles holte bisher Lewis Hamilton (5) und auf die meisten Siege kommt Michael Schumacher, der sechs Mal in Belgien triumphierte.

: Den Rundenrekord in einem Rennen hält mit 1:46,286 aktuell Valtteri Bottas (2018, Mercedes), die meisten Poles holte bisher Lewis Hamilton (5) und auf die meisten Siege kommt Michael Schumacher, der sechs Mal in Belgien triumphierte. Der Sieger 2018 ; Im vergangenen Jahr gewann Sebastian Vettel im Ferrari vor Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull).

; Im vergangenen Jahr gewann Sebastian Vettel im Ferrari vor Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull). Das Wetter: Angesagt für Samstag ist strahlender Sonnenschein und 27 Grad. Am Sonntag allerdings sollen die Temperaturen auf 16 Grad sinken und sich die Regenwahrscheinlichkeit bei 29 Prozent befinden.

© getty

Spa, Belgien: Diese Formel-1-Fahrer standen zuletzt auf dem Treppchen

Im vergangenen Jahr gewann Sebastian Vettel und ließ Lewis Hamilton und Max Verstappen hinter sich. Wer in den Jahren zuvor die ersten drei Plätze in Spa belegte, seht Ihr hier: