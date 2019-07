Formel 1 - Training in Silverstone: Sebastian Vettel kann Mercedes-Duo nicht ärgern

Der Rückstand hielt sich noch in Grenzen, doch die Aussichten auf ein Ende der Sieglos-Serie sind trotzdem trüb: Sebastian Vettel hat die dominierenden Mercedes zum Auftakt des Großen Preises von Großbritannien (Sonntag, 15.10 Uhr im LIVETICKER) nicht ärgern können.





Der Vorjahressieger aus Heppenheim fuhr am Freitag im freien Training in Silverstone lediglich auf Rang fünf (1:27,180 Minuten) und musste sich neben den Silberpfeil-Piloten Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton auch seinem Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben.

Vettel, der sich am Nachmittag einen heftigen Ausritt ins Gras leistete, war am Ende sogar über zwei Zehntelsekunden langsamer als Leclerc (1:26,929). Auf die Spitze fehlte dem 32-Jährigen, der seit fast einem Jahr auf einen Sieg wartet, eine knappe halbe Sekunde. Dies ist zwar auf der Traditionsstrecke noch keine dramatische Lücke, dürfte Vettels Hoffnungen auf eine Wende in der WM aber auch nicht sonderlich vergrößern. Zudem war noch Red-Bull-Pilot Pierre Gasly (1:27,173) mit seiner Zeit aus dem ersten Training schneller als Vettel.

Die schnellste Runde drehte trotz technischer Probleme Bottas in 1:26,732 Minuten knapp vor Lokalmatador Hamilton. Der Brite hatte offensichtlich Probleme, seinen Rhythmus zu finden und fuhr im zweiten Training zweimal abseits des neu verlegten Asphalts. Österreich-Sieger Max Verstappen (Red Bull) wurde Siebter, Nico Hülkenberg musste sich in seinem Renault mit Rang 15 begnügen.

Revolution 2021: Das sind die Zukunftspläne der Formel 1 © getty 1/20 2021 läuft das Concorde Agreement aus, das Bernie Ecclestone mit den Teams abgeschlossen hatte. Wie die Formel 1 danach aussieht? Offen. Entsprechend basteln die Verantwortlichen seit langem an der Zukunft der Königsklasse. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/20 Grundsätzliches Problem bei der Planung: Die Teams sind in ihrer Ausrichtung gespalten und haben andere Wünsche als Formel-1-Besitzer Liberty Media und der Internationale Automobilverband FIA. Gerade Ferrari und Red Bull drohen gerne mal mit dem Ausstieg. © getty 3/20 Laut Statuten müsste das Reglement für 2021 eigentlich bis zum 30. Juni 2019 stehen - unrealistisch. Die Gespräche dauern bis Oktober. Und sind immens wichtig, schließlich hat die F1 an Popularität eingebüßt. Das nächste Regelwerk muss sitzen. © getty 4/20 Liberty Media stellte den Teams die aktuellen Pläne zur Kostendeckelung, Einnahmeverteilung und zu Änderungen im sportlichen sowie technischen Reglement vor. So sehen sie aus ... © getty 5/20 Machtverhältnisse: Ecclestone hatte den Teams reichlich Macht mit an die Hand gegeben. Zu viel, finden die Verantwortlichen um Liberty Media und FIA, die mehr Einfluss bekommen wollen. Vor allem Ferraris starkes Veto-Recht soll eingedämmt werden. © getty 6/20 Regeländerungen: Damit einhergehend sollen die Strukturen modernisiert werden. Bisher werden neue Regeln in der Strategiegruppe entworfen, an die F1-Kommission weitergegeben und schließlich vom FIA-Weltrat abgesegnet. Ein langwieriger Prozess. © getty 7/20 Künftig soll es keine Strategiegruppe mehr geben, stattdessen eine Kommission bestehend aus FIA, FOM (Liberty) und den 10 Teams. Jedes Team hat eine Stimme, FIA und FOM je 10. Die Teams könnten ergo überstimmt werden - Skepsis ist dort vorprogrammiert. © getty 8/20 Budgetdeckelung: Mercedes, Ferrari oder im Ausnahmefall Red Bull - ein anderes Team kann in der Formel 1 seit Jahren nicht gewinnen. Kein Wunder, geben die Topteams pro Saison doch um die 350 Millionen Euro aus und der Rest nur rund ein Drittel dessen. © getty 9/20 Also soll eine Budgetdeckelung das Gleichgewicht wieder in normalere Fugen bringen. Das Ziel: Die Kosten von 2021 bis 2023 auf knapp 120 Millionen Euro reduzieren. Klappen soll das unter anderem mit mehr Einheitsteilen (z.B. Getriebe und Bremsen). © getty 10/20 Um Verstöße gegen die vielleicht wichtigste Änderung zu verhindern, wollen die Verantwortlichen eine Kostenkontrolle einführen. Wer sich nicht an die Deckelung hält, muss also mit drastischen Geldstrafen oder Rennsperren rechnen. © getty 11/20 Neuverteilung der Einnahmen: Auch die Einkünfte werden neu geregelt. Demnach wird es in Zukunft geringere Bonuszahlungen für Teams wie Ferrari geben. Laut "RaceFans" sinkt der italienische Bonus von 114 auf 50 Millionen Dollar im Jahr. © getty 12/20 Kalender: Obwohl eine Saison mit 21 Rennen schon prall gefüllt ist, drängt Liberty Media darauf, den Kalender noch weiter auszudehnen. Als Ausgleich möchte man die Sperrstunden an den Wochenenden ausweiten, um die Mechaniker zumindest etwas zu entlasten. © getty 13/20 Format: Der grundsätzliche Ablauf soll aber gleich bleiben. Es wird also weiterhin drei Freie Trainings, ein Qualifying und ein Rennen geben. Zuletzt gab es immer wieder Änderungsideen wie z.B. zwei kürzere Rennen pro Wochenende oder ein Training weniger. © getty 14/20 Motoren: "Lauter und leistungsstärker" will sie Sportchef Ross Brawn haben. In ihrer Grundform sollen die Antriebe aber gleich bleiben, die Abschaffung der MGU-H ist somit vom Tisch. Mit einem einheitlichen Reglement sollen zudem Kosten gespart werden. © getty 15/20 Chassis: Das große Problem in der modernen Formel 1? Dicht hinter einem anderen Auto herfahren, ist schwierig, Überholen teilweise unmöglich. Also kündigt Brawn "dramatische Unterschiede" beim künftigen Chassis an, damit Zweikämpfe erleichtert werden. © formula1.com 16/20 Während die Wagen 2019 in schmutziger Luft bis zu 50 Prozent Abtrieb verlieren, sollen es 2021 nur noch 20 Prozent sein. Heißt: Die Aerodynamik muss deutlich vereinfacht werden. Die Autos werden folglich langsamer. © formula1.com 17/20 Das soll beispielsweise über kleine Verkleidungen an den Reifen geschehen, die das Auto aerodynamisch stabiler machen. Außerdem sind zwei Tunnel am Unterboden geplant, die in einen Diffusor führen und so mehr Abtrieb erzeugen. © getty 18/20 Reifen: Für die bessere Optik sind größere Gummis geplant, offenbar 18 statt 13 Zoll, vielleicht sogar 21. Heizdecken sind dann Geschichte. Die Mischungen sollen stärker variieren, damit die Teams mit ihren Strategien für mehr Racing sorgen können. © getty 19/20 Teams: Seit dem Haas-Einstieg 2016 gab es keinen Neuling mehr. Eine Regelrevolution ist für frische Teams jedoch immer reizvoll, schließlich beginnen alle gewissermaßen bei Null. Mögliche Kandidaten sind z.B. Audi, Prema oder Andretti. © getty 20/20 Strecken: Viele Betreiber blicken auf eine ungewisse Zukunft. Deutschland? Belgien? England? Offen, ob hier in ein paar Jahren noch gefahren wird. Stattdessen visiert Liberty Miami, New York, Las Vegas oder neuerdings Peking an. Vietnam ist für 2020 fix.

Formel 1: Lewis Hamilton gilt als Favorit auf den Sieg

Auch wenn Bottas einen starken Eindruck hinterließ, als Favorit auf den Sieg in Silverstone gilt Hamilton. Der 34-Jährige ist ein Experte dieses Klassikers, bei seinem Heimspiel stand er bereits sechsmal auf der Pole und gewann fünf Rennen in seinem Wohnzimmer (2008, 2014, 2015, 2016, 2017). Mit einem sechsten Triumph wäre WM-Spitzenreiter Hamilton alleiniger Rekordsieger beim Großen Preis von Großbritannien. "Ich bin gekommen, um das Land stolz zu machen", sagte er.

Hamilton thront trotz des Rückschlags zuletzt in Österreich (Platz fünf) immer noch souverän an der WM-Spitze. 31 Punkte Vorsprung hat er auf seinen Teamkollegen Bottas - sogar über 70 Zähler liegt er vor Verstappen und Vettel, der seit Ende August 2018, als er in Belgien triumphierte, auf einen Sieg wartet.

"Wir sind nicht in der Favoritenrolle", hatte Vettel bereits vor dem Training zum zehnten Rennen der Saison eingeräumt, gab sich aber auch betont kämpferisch: "Wir setzen alles daran, nach vorne zu kommen." Auch in der WM habe er trotz des riesigen Hamilton-Vorsprung noch "keinen Grund", nicht mehr an den Gewinn seines insgesamt fünften WM-Titels zu glauben: "Es gibt immer Hoffnung." Doch für Silverstone sind Vettels Aussichten erst einmal trüb.