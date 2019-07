Formel 1 - Großbritannien-GP: Vettel schießt Verstappen ab - Hamilton gewinnt spektakuläres Heimrennen

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Großbritannien und damit zum sechsten Mal sein Heimrennen in der Formel 1 gewonnen. Der Mercedes-Pilot setzte sich vor Teamkollege Valtteri Bottas (2.) und Charles Leclerc (3.) im Ferrari durch. Sebastian Vettel wurde nach einer Kollision mit Max Verstappen lediglich 15.

Vettel wollte ein Überholmanöver von Verstappen kontern, als er dem Red-Bull-Mann beim Anbremsen ins Heck fuhr und abflog. Während Verstappen ohne größere Probleme sein Rennen als Fünfter - zwei Plätze hatte er durch den Abschuss jedoch verloren - fortsetzen konnte, musste der Heppenheimer seinen Frontflügel wechseln. Er fiel ans Ende des Feldes zurück und bekam eine 10-Sekunden-Strafe auferlegt.

Schon zuvor war das Geschehen in Silverstone geprägt von vielen spektakulären Zweikämpfen auf den Spitzenpositionen. Nicht nur, dass sich die beiden Mercedes-Fahrer auf den ersten Runden duellierten, dahinter rangen auch Verstappen und Ferrari-Youngster Charles Leclerc immer wieder Rad an Rad um ihre Positionen.

Erst eine Safety-Car-Phase brachte Verstappen an dem sich stark verteidigenden Leclerc vorbei. Anschließend beruhigte sich das Rennen ein wenig, bis Leclerc Red Bulls Pierre Gasly (4.) überholte (Runde 36) und Verstappen schließlich seinen folgenschweren Angriff auf Vettel wagte (Runde 37).

Dafür, dass Vettel überhaupt zwischenzeitlich vor Verstappen und Leclerc fahren durfte, muss er sich bei Antonio Gionvinazzi bedanken. Der Alfa-Romeo-Pilot rutschte im letzten Sektor ins Kiesbett und löste nach 20 Runden das erwähnte Safety Car aus.

Dadurch wurde Vettel auf Rang drei vorgespült und war vom Zwischenfall ebenso Nutznießer wie Hamilton, der die Führung von Bottas übernahm und bis zum Ende nicht mehr abgab. Der Finne hatte zuvor mit mehr Zeitverlust seine Reifen wechseln müssen.

Hinter den Top Teams fuhren Carlos Sainz Junior (6./McLaren), Daniel Ricciardo (7./Renault), Kimi Räikkönen (8./Alfa Romeo) sowie Daniil Kvyat (9.) im Toro Rosso und Renault-Pilot Nico Hülkenberg (10.) ins Ziel.

Dreher, Unfälle und Kollisionen: Sebastian Vettels lange Fehlerliste © imago 1/13 Beim Großbritannien-GP kollidierte Sebastian Vettel mit Max Verstappen. Es ist nicht der erste Zwischenfall des Ferrari-Piloten, schon 2018 fuhr er alles andere als fehlerfrei. SPOX zeigt Vettels Patzer in der jüngsten Vergangenheit. © getty 2/13 Den ersten größeren Bock schießt Vettel im letzten Jahr beim Großen Preis von Aserbaidschan. Nach einer Safety-Car-Phase attackiert er den in Führung liegenden Valtteri Bottas - verbremst sich aber massiv. © getty 3/13 Anstatt die Führung zurückzuerobern, fällt er auf den vierten Platz zurück. WM-Rivale Lewis Hamilton ist Nutznießer und gewinnt. © getty 4/13 In Frankreich gibt's den nächsten Fauxpas. Von den beiden Mercedes in die Enge getrieben, verpasst Vettel nach dem Start den Bremspunkt und fährt Valtteri Bottas ins Auto. Der Frontflügel geht kaputt, Vettel muss an die Box. © getty 5/13 Zwar pflügt der viermalige Weltmeister danach durchs Feld, mehr als ein fünfter Rang ist aber nicht mehr drin. Wieder darf sich Rennsieger Hamilton freuen. © getty 6/13 Das wohl größte Drama der gesamten Saison 2018: Vettel liegt bei seinem Heim-GP mit großem Vorsprung in Führung und steht kurz vor seinem ersten Sieg in Hockenheim. Dann setzt der Regen ein und Vettel rutscht ins Kiesbett. © getty 7/13 Den Tränen nahe entschuldigt sich der Hesse noch am Funk bei seinem Team. Anschließend geht es schweren Schrittes zurück ins Fahrerlager. Es ist die bittere Wende im WM-Kampf. © getty 8/13 Drama auch beim Italien-GP: Gegen Hamilton will er wenige Meter nach dem Start nicht nachgeben, touchiert ihn und dreht sich! © getty 9/13 Statt den Tifosi einen Ferrari-Sieg zu schenken, muss sich Vettel abermals durchs Feld kämpfen. Platz vier ist am Ende das Höchste der Gefühle. © getty 10/13 Ein italienisches Fiasko gibt's auch im Land der aufgehenden Sonne. Ferrari gibt Vettel im Qualifying die falschen Reifen mit auf den Weg, der rutscht ins Gras und hat mit dem Kampf um die Pole nichts zu tun. © getty 11/13 Mit dem Messer zwischen den Zähnen will Vettel dann im Rennen schnell Boden gutmachen. Gegen Max Verstappen geht er aber zu viel Risiko, kollidiert und dreht sich zum wiederholten Male. Die karierte Flagge sieht er als Sechster. © getty 12/13 Beim US-GP gerät Vettel in der Startrunde mit Daniel Ricciardo aneinander und dreht sich. Er fällt zurück und wird lediglich Vierter. © getty 13/13 2019 unterläuft ihm in England der erste große Schnitzer im Zweikampf. In der 37. Runde überholt ihn Max Verstappen, Vettel will kontern und kracht dem Niederländer ins Heck. Vettel fällt ans Ende des Feldes zurück.

Großbritannien-GP: Der Start

Bottas bekam auf den ersten Metern gleich Druck von Hamilton, konnte seine Pole Position aber zunächst verteidigen. Dahinter blieben Leclerc und Verstappen auf ihren Positionen, Vettel beschleunigte Gasly noch vor der ersten Kurve aus.

Im Hintergrund kämpfte sich Norri an Ricciardo vorbei, auch Hülkenberg machte eine Position gut. Die beiden Haas berührten sich und mussten in der Folge an die Box.

Reifenstrategie beim Großbritannien-GP:

Die komplette Strategie wurde durch einen Abflug von Giovinazzi und dem anschließenden Safety Car über den Haufen geworfen. Zum Vorteil von Hamilton und Vettel, die ihre einzigen Stopps (Runde 21) während der gedrosselten Fahrt machen konnten und so Positionen gewannen. Beide wechselten auf die harten Reifen.

Zuvor waren Leclerc und Verstappen nach 13 Runden an der Box, um auf Mediums zu wechseln. Bottas folgte drei Umläufe später. Red Bull und Ferrari reagierten auf die Safety-Car-Phase, in dem sie Verstappen nach 20 bzw. Leclerc nach 21 Runden zum zweiten Stopp hereinholten. Für beide ging es auf den weißen Pneus weiter.

Gegen Rennende gab es noch zwei Stopps außer der Reihe: Vettel kam nach seinem Crash an die Garage, Bottas wechselte nochmal auf Softsreifen, um sich die schnellste Rennrunde zu sichern - ohne Erfolg.

Highlight des Rennens: Valtteri Bottas vs. Lewis Hamilton

Man fühlte sich an den Krieg der Sterne zwischen Hamilton und Nico Rosberg erinnert, als die beiden Silberpfeile in der vierten Runde gegeneinander kämpften. Doch: Sowohl Hamilton als auch Bottas blieben fair und ließen sich in ihrem Rad-an-Rad-Duell immer genug Platz. So ging es gemeinsam durch Brooklands, Luffield und Woodcote, bis Bottas seine Spitzenposition schließlich behauptet hatte. Ebenfalls mehr als nur gut anzusehen: der Zweikampf zwischen Verstappen und Leclerc. That's racing!

Top des Rennens: Charles Leclerc

Nachdem Leclerc in Österreich den Kürzeren gegen Verstappen zog, verteidigte er sich diesmal mit Bravour. Obwohl der Ferrari sichtlich langsamer als der Red Bull war, wählte der junge Monegasse seine Linie so gut aus, dass Verstappen keinen Weg vorbei fand. Erst durch die Boxenstopps verlor er seinen Platz, ehe er von der Kollision zwischen Vettel und Verstappen profitierte und wieder auf Rang drei rutschte.

Flop des Rennens: Haas

Erst die Berührung zwischen beiden Fahrern in der Startrunde, dann zwei Boxenstopps und schließlich das Aus für Magnussen und Grosjean nach nicht einmal zehn Runden - das Rennen war aus Sicht der US-Amerikaner ein Desaster.