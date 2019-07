Formel 1 - Großbritannien-GP: 1. und 2. Freies Training in Silverstone heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag steht in der Formel 1 der Grand Prix von Großbritannien in Silverstone auf dem Programm. Zuvor gehen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. am heutigen Freitag bei den ersten beiden Trainings an den Start. SPOX verrät Euch, wann die Trainings beginnen und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Motorsport-Fans kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten: Holt Euch jetzt Euren Gratismonat und seht MotoGP, IndyCar und die FIA World Championship live auf DAZN.

Formel 1, Großbritannien-GP: Zeitplan in Silverstone

Bevor die Fomel-1-Piloten am Sonntag um die Podestplätze kämpfen, geht es am Freitag wie gewohnt mit zwei Training-Sessions los. Das erste Freie Training beginnt um 11 Uhr, das zweite beginnt planmäßig um 14:55 Uhr.

Außerdem steht am morgigen Samstag ein weiteres Training auf dem Programm, ehe die Startformation im Qualifying um 15 Uhr ausgefahren wird.

Tag Programm Startzeit Freitag 1. Freies Training 11:00 Uhr Freitag 2. Freies Training 14:55 Uhr Samstag 3. Freies Training 12:00 Uhr Samstag Qualifying 15:00 Uhr Sonntag Rennen 15:10 Uhr

Driver-Ranking zum Österreich-GP: Verstappen und die Next Generation rocken die Formel 1! © getty 1/23 Das neunte Rennwochenende der Formel-1-Saison 2019 ist absolviert und wir checken, welche zehn Fahrer beim Großen Preis von Österreich am meisten überzeugt haben - und wer sich als untauglich herausgestellt hat. © getty 2/23 Platz 10: SERGIO PEREZ. Rang elf wird den Mexikaner nicht zufrieden stellen, klar. Doch waren dem Racing-Point-Fahrer in Sachen Speed die Hände gebunden, einzig im Duell mit Giovinazzi nach dem Start wäre mehr drin gewesen. © getty 3/23 Ohne aufzufallen, fuhr Perez sein Rennen also zu Ende. Immerhin: Das Minimalziel, den Teamkollegen in Qualifying und Rennen zu schlagen, hat er erreicht. © getty 4/23 Plazu 9: ANTONIO GIOVINAZZI. Es war eines der besseren Wochenenden des Italieners. Zwar konnte er nicht ganz mit Kimi Räikkönen mithalten, doch fuhr er sowohl im Qualifying als auch im Rennen in die Top 10. © getty 5/23 Wenn man bedenkt, wie weit zurück er an manchen Wochenenden lag, also ein solider Auftritt von Giovinazzi. Darauf darf er aufbauen. © getty 6/23 Platz 8: KIMI RÄIKKÖNEN. Am Sonntag durfte Old-Kimi seine ganze Erfahrung ausspielen. Erst gelang es ihm, Verstappen über einige Runden in Schach zu halten, dann entnervte er dessen Stallgefährten Pierre Gasly. © getty 7/23 Wirklich genutzt hat ihm sein Bemühen aber nicht. Beide Red Bulls zogen vorbei und auch Norris sah er irgendwann nur noch von hinten. Räikkönen wird es mit gewohnter Ruhe akzeptieren. © getty 8/23 Platz 7: VALTTERI BOTTAS. Er kann es doch noch! Erstmals seit fünf Rennen kam der Finne vor Teamkollege Lewis Hamilton ins Ziel. Und das, obwohl das Wochenende mit einem Crash am Freitag denkbar ungünstig begann. © getty 9/23 Doch Bottas rehabiltierte sich ordentlich. Er schlug Hamilton in der Quali und war im Rennen schneller, ohne aber dabei zu brillieren. Die Alpen-Hitze setzte dem Mercedes zu sehr zu. © getty 10/23 Platz 6: CARLOS SAINZ JUNIOR. Von P19 auf P8 - liest sich geschmeidig! Der Spanier hat, wie er selbst verriet, den Frust über seine Motorenstrafe über Nacht in Motivation umgewandelt und daraus Kapital geschlagen. © getty 11/23 Vor allem im zweiten Stint ging es dabei nach vorne. Sainz reihte Überholmanöver an Überholmanöver und hätte vielleicht noch Gasly aufgeschnupft, wäre er in den Schlussrunden nicht mit ramponierten Frontflügel gefahren. © getty 12/23 Platz 5: LANDO NORRIS. In der Startaufstellung hätte er mit etwas mehr Glück (wenn Hamilton vor Magnussen bestraft worden wäre) Platz vier eingeheimst, so war es ein immer noch starker fünfter Rang. Auffallend gut lief dann aber vor allem das Rennen. © getty 13/23 Schon am Start nahm es der Rookie mit Lewis Hamilton auf, anschließend krallte er sich Kimi Räikkönen. Danach behauptete sich "Chuck" Norris vor Gasly und lieferte so wieder einmal ein einwandfreies Wochenende ab. © getty 14/23 Platz 4: SEBASTIAN VETTEL. Das Glück war mal wieder nicht auf Seiten des Heppenheimers. In Q3 konnte er technisch bedingt nicht mehr fahren, im Rennen ließen die neuen Reifen beim Boxenstopp zu lange auf sich warten. © getty 15/23 Ohne diese Hindernisse wäre Vettel wohl um den Sieg mitgefahren. So musste er sich mit Platz vier begnügen. Positiv sei noch erwähnt, wie er sich trotz schlechterem Material mehrere Runden gegen Verstappen wehrte - auch wenn er letztlich den Kürzeren zog. © getty 16/23 Platz 3: GEORGE RUSSELL. Wir plädieren ja eigentlich nach jedem Grand Prix dafür und auch diesmal kommen wir nicht drum rum: Russell muss 2020 in einem anständigen Auto sitzen! © getty 17/23 Nicht nur, dass er Teamkollege Robert Kubica um drei Zehntel im Qualifying schlug und ihn am Sonntag eine ganze Runde (!) abnahm, er kam auch noch vor Kevin Magnussen im schnelleren Haas ins Ziel. Chapeau, mehr geht im Williams nicht! © getty 18/23 Platz 2: CHARLES LECLERC. Der 21-Jährige muss weiter geduldig bleiben. Nachdem ihm in Bahrain der Defektteufel den Sieg entriss, war es diesmal Verstappen. Obwohl er das Geschehen zuvor dominiert hatte. © getty 19/23 Er schnappte sich die Pole, gewann den Start und sah wie der sicherer Sieger aus. Vorwürfe muss sich Leclerc nicht machen, gegen den fliegenden Holländer war er am Ende chancenlos. © getty 20/23 Platz 1: MAX VERSTAPPEN. Dass dieses Rennen noch ein Weilchen im Gedächtnis bleiben wird, liegt in erster Linie an ihm. Solch eine Aufholjagd hat die Formel 1 schließlich lange nicht gesehen. Und dann gewann auch noch ein Nicht-Mercedes-Fahrer. Wahnsinn! © getty 21/23 Den Start hat Verstappen komplett verhunzt, doch was folgte, war extraklasse: unglaublicher Speed und tolle Überholmanöver gegen Vettel, Bottas und Leclerc. Letzteres war zwar hart, aber fair. © getty 22/23 Untauglich: PIERRE GASLY. Schon vor dem Wochenende machten Meldungen die Runde, dass der 23-Jährige noch während der Saison sein Red-Bull-Cockpit an Daniil Kvyat verlieren könnte. Nach dem Österreich-GP wird die Gerüchteküche noch heißer laufen. © getty 23/23 Gasly war beim Team-Heimspiel nämlich nicht einfach nur langsamer als Verstappen, er wurde von ihm überrundet. Wir wiederholen: überrundet! Das gleicht einer Demontage und ist das letzte Zeichen dafür, dass Gasly momentan nicht als RB-Pilot taugt.

Großbritannien-GP heute live: Die Trainings im TV und im Livestream

Das erste und zweite Freie Training werden live und in voller Länge vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Der Bezahlsender legt mit der Live-Berichterstattung fünf Minuten vor Beginn des 1. Freien Trainings, also um 10.55 Uhr, los. Dann geht Sky-Reporter Sascha Roos auf Sky Sport 2 live auf Sendung und meldet sich ab 14.55 Uhr zum 2. Freien Training wieder zu Wort.

Während das 1. Freie Training ansonsten nur im Livestream von F1 TV Pro und n-tv.de gezeigt wird, kommt das 2. Freie Training live und in voller Länge im Free-TV auf n-tv . In Österreich kümmert sich ORF eins um die Übertragung.

Deutsche TV-Zuschauer können beide Freie Trainings somit über folgende Livestreams abrufen:

Formel 1, Silverstone live: Großer Preis von Großbritannien im LIVETICKER

Solltet ihr keine Möglichkeit haben, die Trainings heute live an den Bildschirmen verfolgen zu können, dann schafft der Liveticker von SPOX Abhilfe. Neben allen Training-Sessions könnt ihr hier auch das Qualifying sowie das Rennen mitverfolgen.

Zum 1. Freien Training geht's hierentlang, den Liveticker zum 2. Freien Training am heutigen Donnerstag findet ihr hier. Das Rennen am Sonntag könnt ihr hier begleiten.

© getty

Formel 1, Saison 2019 - Aktueller WM-Stand

Max Verstappen hat durch eine fruriose Aufholjad in Spielberg, die den Sieg bedeutete, Sebastian Vettel im Gesamtklassement überholt. Der Ferrari-Pilot wurde lediglich Vierter, noch hinter Teamkollege Charles Leclerc und Valtteri Bottas. Der WM-Führende Lewis Hamilton beendete den Grand Prix von Österreich auf Rang fünf.

Aktueller WM-Stand nach acht beendeten Rennen der Saison 2019: