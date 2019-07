Formel 1 - Großer Preis von Großbritannien: Das Rennen im LIVE-TICKER

Am heutigen Sonntag findet das Rennen des Großen Preis von Großbritannien statt. Hier bei SPOX bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Alle Informationen gibt es in unserem umfassenden Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Silverstone-GP: Das Rennen im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Valtteri Bottas hat sich die Pole Position vor Teamkollege Lewis Hamilton gesichert, Sebastian Vettel wurde lediglich Sechster. Ferrari-Pilot Charles Leclerc und der Sieger von Spielberg, Max Verstappen, bilden die zweite Reihe.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Rennen des Großen Preis von Großbritannien. Auf geht's!

Formel 1 heute live: Das Rennen zum Silverstone-GP im TV und Livestream

Wie üblich ist das Rennen zum Großen Preis von Großbritannien bei RTL zu sehen. Der Privatsender berichtet live und in voller Länge. Ab 14.45 Uhr stimmt euch RTL auf das Rennen ein.

Zwei weitere Möglichkeiten gibt es, das Rennen am Bildschirm zu verfolgen. Sky informiert euch ausführlich über das Rennwochenende in Silverstone und geht bereits um 13 Uhr auf Sky Sport 2 HD auf Sendung. Zudem steht ein Livestream via Sky Go bereit. Alternativ wird das komplette Formel-1-Programm auch im Livestream von F1 TV Pro ausgestrahlt.

Formel 1: Gesamtwertung vor dem Großbritannien-GP

Mit Max Verstappen entschied beim Österreich-GP erstmals ein Nicht-Mercedes-Fahrer ein Rennen für sich. Vorher gingen alle Siege in der laufenden Saison an Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas.